Sfârșitul rețelelor sociale? Facebook împlinește deja 20 de ani

Pe măsură ce Facebook va împlini două decenii la 4 februarie, aplicațiile sociale se schimbă.



Facebook împlinește 20 de ani pe 4 februarie, dar e mai mult un magnet pentru controverse și bani decât atunci când era un adolescent îndrăzneț, gata să rupă orice regulă. Pe 31 ianuarie, Mark Zuckerberg, fondatorul rețelei sociale, a fost luat la întrebări de către senatorii americani în legătură cu răspândirea materialelor dăunătoare. În ziua următoare, el a anunțat încă un set de rezultate strălucitoare pentru Meta, compania-mamă a Facebook-ului, evaluată acum la 1,2 trilioane de dolari. Însă, chiar și în timp ce media socială atrag în continuare atenția masivă atât a dependenților, cât și a criticilor, ele trec printr-o transformare profundă, dar puțin observată.

Magia ciudată a rețelelor sociale online a fost să combine interacțiunile personale cu comunicarea de masă. Acum, acest amalgam se desparte din nou în două. Actualizările de status ale prietenilor au cedat locul videoclipurilor de la străini, care seamănă cu un televizor hiperactiv. Postările publice migrează tot mai mult către grupuri închise, asemănătoare cu e-mailul. Ceea ce Zuckerberg numește „piața digitală” este reconstruită și ridică probleme.

Acest lucru contează, deoarece media socială reprezintă modul în care oamenii experimentează internetul. Facebook însuși are peste 3 miliarde de utilizatori. Aplicațiile sociale ocupă aproape jumătate din timpul petrecut pe ecranele mobile, care la rândul lor consumă mai mult de o pătrime din orele de veghe. Ele consumă cu 40% mai mult timp decât în 2020, deoarece lumea s-a mutat online. În plus față de distracție, media socială reprezintă cuptorul de dezbatere online și catapultă pentru campaniile politice. Într-un an în care jumătate din lume merge la urne, politicienii de la Donald Trump la Narendra Modi vor fi ocupați online.

Caracteristica remarcabilă a noilor media sociale este că ele nu mai sunt foarte sociale. Inspirate de TikTok, aplicațiile precum Facebook servesc tot mai mult un regim de clipuri selectate de inteligența artificială în funcție de comportamentul de vizionare al utilizatorului, nu de conexiunile lor sociale. Între timp, oamenii postează mai puțin. Procentul americanilor care spun că se bucură să-și documenteze viața online a scăzut de la 40% la 28% din 2020. Dezbaterile se mută către platforme închise, precum WhatsApp și Telegram.

Luminile s-au stins în piața publică. Media socială a fost întotdeauna opacă, deoarece fiecare flux este diferit. Dar TikTok, un fenomen video deținut de chinezi, este o cutie neagră pentru cercetători. Twitter, rebranduit ca X, a publicat o parte din codul său, dar a restricționat accesul la date despre care tweet-uri sunt văzute. Grupurile de mesaje private sunt adesea complet criptate.

Unele dintre consecințele acestui lucru sunt binevenite. Cercetătorii politici spun că trebuie să-și domolească mesajele pentru a cuceri grupurile private. O postare provocatoare care atrage „aprecieri” în arena X ar putea aliena grupul de părinți de la școală pe WhatsApp. Postările pe aplicațiile de mesagerie sunt ordonate cronologic, nu de un algoritm care maximizează implicarea, reducând stimulentele de senzaționalism. În special, grupurile închise ar putea fi mai bune pentru sănătatea mintală a adolescenților, care au avut dificultăți atunci când viața lor privată a fost disecată în public.

În jumătatea hiperactivă a media sociale, algoritmii bazați pe comportament vă vor aduce postări din afara comunității dvs. Rețelele sociale încă pot acționa precum „camere de ecou” ale materialelor care se auto-întărește. Dar un flux care preia conținut din orice loc are cel puțin potențialul de a răspândi cele mai bune idei cel mai departe.

Totuși, această lume nouă a media sociale aduce propriile probleme. Aplicațiile de mesagerie sunt în mare parte nereglementate. Pentru grupuri mici, acest lucru este benefic: platformele nu ar trebui să monitorizeze mesajele directe mai mult decât companiile de telefonie ar trebui să monitorizeze apelurile. În dictaturi, conversațiile criptate salvează vieți. Dar grupurile de 200.000 de membri de pe Telegram sunt mai mult ca difuzările nereglementate decât ca simple conversații. Politicienii din India au folosit WhatsApp pentru a răspândi minciuni care cu siguranță ar fi fost eliminate dintr-o rețea deschisă ca Facebook.

Pe măsură ce oamenii se mută către grupuri închise, rețelele deschise rămase în urmă sunt mai puțin utile din cauza declinului postării publice. În timpul pandemiei de COVID-19, oamenii de știință și medicii au contribuit la o dezbatere online care conținea informații reale, precum și dezinformare. Informații de sursă deschisă au curs când Rusia a invadat Ucraina. Astăzi, acele conversații dispar sau se mută către canale închise, încetinind răspândirea ideilor. Oamenii care încă participă la rețelele publice, între timp, sunt disproporțional de bărbați și probabil să se descrie ca foarte de stânga sau de dreapta: plictisitori, în română simplă.

Mai urgent decât ascensiunea știrilor false este lipsa celor reale. Zuckerberg a spus odată că vrea ca Facebook să fie ca un ziar personalizat. Dar de când rețeaua s-a orientat către divertisment, știrile reprezintă doar 3% din ceea ce văd oamenii pe ea. Pe media socială, doar 19% dintre adulți împărtășesc săptămânal știri, în scădere față de 26% în 2018. Publicații precum BuzzFeed News, care s-au bazat pe distribuția socială, au pierit. Acesta este problema lor (și a noastră). Dar este o problemă pentru toată lumea când aproape jumătate dintre tineri spun că, exact în momentul în care platformele decid că știrile nu mai sunt interesante, media socială este principala lor sursă de știri.

Unii oameni susțin că defectele rețelelor sociale pot fi rezolvate prin guvernare mai bună, codificare inteligentă sau un model de afaceri diferit. Aceste lucruri pot ajuta. Dar problemele ridicate de noua generație de aplicații sugerează că deficiențele media socială sunt și rezultatul compromisurilor construite în comunicarea umană. Când platformele se întorc către grupurile private, inevitabil au mai puțină supraveghere. Când oamenii ies din turnurile lor de fildeș, s-ar putea să se confrunte cu conținut mai extrem. Când utilizatorii abordează divertismentul inofensiv, văd mai puține știri. Pe măsură ce rețelele sociale se ofilesc, operatorii platformelor și utilizatorii ar trebui să dedice mai puțin timp bătăliilor vechi și mai mult timp pentru a se lupta cu cele noi.