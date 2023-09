Farmazon a fost cercetat că a omorât intenţionat un cioban, însã condamnat la 16 ani de puşcãrie a fost ginerele lui

În mai 2014, Emil Savin, regele asfaltului din Vaslui, supranumit Farmazon, a fost cercetat pentru cã ar fi ucis intenţionat, cu maşina, un cioban. Ulterior, cel condamnat la 16 ani de închisoare cu executare pentru omor a fost ginerele omului de afaceri, Cornel Şelaru, care a susţinut cã el ar fi produs accidentul.

Pe parcursul procesului, familia Savin a oferit 30.000 de lei rudelor ciobanului ucis, astfel cã acestea nu au mai avut nicio pretenţie, dar pe latură penală, cercetarea judecătorească şi-a urmat cursul. La începutul anchetei, un expert angajat de familia Savin a încercat să influenţeze anchetatorii pentru o expertiză favorabilă inculpatului, motiv pentru care, atât acesta, cât şi expertul desemnat de procurori, s-au ales cu dosare penale pentru mărturie mincinoasă şi favorizarea infractorului.



Crima oribilã a avut loc în data de 28 mai 2014. Farmazon se deplasa, împreunã cu ginerele sãu, Cornel Şelaru (n.r – era angajat ca şef de parc auto la firma Transmir, deţinută de socrul său), la bordul unui bolid Toyota Hilux, pe un teren agricol de pe raza comunei Blăgeşti. Acolo au zãrit doi ciobani care pãşteau oile pe un teren despre care Farmazon a susţinut cã este al sãu. Unul dintre ciobani a apucat sã fugã, însã celãlalt, Ilie Hurduc (42 de ani), a rămas pe loc.

Cercetãrile au arãtat cã Emil Savin a lovit ciobanul respectiv cu o bâtă în cap, pe spate şi peste picioare, iar ginerele sãu, Şelaru Cornel, l-a lovit cu un alt bãţ peste picioare.

Uterior, se pare cã Emil Savin s-a suit în bolidul de lux şi a trecut intenţionat peste ciobanul aflat la pãmânt. De altfel, chiar omul de afaceri a sunat iniţial la şeful de post, anunţând că a călcat un om, însã, ulterior, el a dezminţit acest aspect, susţinând cã nu putea conduce, deoarece era operat şi bandajat la mâna dreaptă.

Dupã accident, Savin şi ginerele lui nu au apelat serviciul ambulanţã, ci au preferat sã suie victima pe bancheta din spate a bolidului de lux şi sã o transporte la spital, unde aceasta a decedat din cauza multiplelor leziuni (fractură de coloană vertebrală cu secţiune medulară, fracturi costale, etc).



Ginerele a luat fapta asupra lui



Pe parcursul procesului, Cornel Şelaru a declarat cã el s-a aflat la volanul maşinii de teren a socrului său, şi în încercarea de a alunga oile surprinse la păscut, a trecut peste ceva, despre care nu a ştiut cã ar fi o persoanã.

“L-am observat în spatele maşinii, la aproximativ 2 – 3 metri. Încerca să vorbească cu mine, dar nu înţelegeam ce spune. Îi curgea sânge din colţul gurii. Între timp, a ajuns şi socrul meu, care a spus să îl ducem de urgenţă la spital. L-am ridicat, l-am aşezat pe bancheta din spate, în poziţia şezut. S-a urcat şi socrul meu în maşină, în dreapta mea. La jumătatea pantei, am observat că victima a căzut între banchete şi ne-am oprit pentru a-l ridica să-l repoziţionăm. Am reuşit cu greu să scoatem victima dintre banchete, deoarece socrul meu suferise recent o intervenţie chirurgicală la mână, motiv pentru care a scăpat ciobanul din braţe, în momentul în care l-am scos din maşină şi l-am reaşezat, tot în poziţia şezut, însă pe partea dreaptă. După ce am ajuns la spital, am predat victima şi am plecat. La jumătate de oră am fost sunat de la Poliţie şi ni s-a comunicat să predăm maşina pentru verificare. Am trimis maşina cu un şofer. Ulterior, în jurul orelor 22.30 – 23.00 ne-au chemat să ne deplasăm pentru a indentifica zona unde a avut loc impactul. Ne-am deplasat cu cealaltă maşină, la fel ca cea implicată în accident. La volan se afla Batog Marian, în dreapta, socrul meu, iar în spate, eu, Popica Eduard (n.r. – celãlat ginere al lui Farmazon, pe atunci director de cabinet al prefectului judeţului Vaslui), şi agentul de poliţie. Am ajuns acolo, dar poliţistul nu ne-a dat voie să intrăm în lanul cu grâu, spunând să îi indicăm de la margine zona, pentru a pune o bandă, urmând ca dimineaţă să se desfăşoare cercetări”, a declarat ginerele lui Emil Savin, în faţa magistraţilor.



Declaraţiile lui Farmazon şi ale ginerelui sãu, considerate ”nesincere” de judecãtori



Cercetarea judecãtoreascã a arãtat cã, de fapt, ciobanul a fost călcat cu bolidul lui Farmazon pe o păşune şi nu în lanul de grâu, drept pentru care putea fi observat şi evitat. Un alt aspect reţinut de judecători infirmă declaraţiile date în dosar de Emil Savin şi ginerele său, care au susţinut că i-au surprins cei doi ciobani cu oile în cultura lor de grâu.

În realitate, se arată în hotărârea instanţei, lanul de grâu unde au fost surprinse oile şi unde a fost urmărit ciobanul aparţine societăţii Interagro şi nu familiei Savin.

Şi declarația iniţială a ginerelui, potrivit căreia, după impactul cu autoturismul, victima s-ar fi ridicat în poziţia şezut, a fost considerată de judecători nesinceră, concluziile medico-legale arătând că leziunile suferite de cioban erau incompatibile cu o astfel de mişcare.

”Raportul de constatare criminalistică întocmit de I.P.J. Vaslui, Serviciul Criminalistic, a concluzionat că locul comiterii faptei este cel unde au fost descoperite urmele de frânare şi de mers înapoi, respectiv teren înclinat, acoperit cu iarbă, la distanţa de 70 de metri faţă de cultura de grâu a Interagro. În ceea ce priveşte mecanismul de producere a impactului, s-a arătat că victima se afla în alergare la vale, pe terenul acoperit cu iarbă dintre cele două culturi de grâu şi la distanţa de 66-67 metri faţă de marginea terenului cu grâu al Interagro”, se precizează în hotărârea instanţei.



Experţii din dosar s-au ales cu dosare penale



Trei rapoarte de expertize au fost întocmite în acest caz pentru a stabili cum a avut loc impactul. Concluziile confirmate şi de Institutul Naţional de Expertize Criminalistice Bucureşti au stabilit că victima a fost lovită de bolidul Toyota Hilux pe la spate, iar după căderea la sol a fost prinsă sub autovehicul, fiind comprimată de către scutul metalic de sub puntea faţă a maşinii.

Magistraţii au mai arãtat în motivarea condamnãrii lui Cornel Şelaru că, la începutul anchetei, un expert angajat de socrul sãu ar fi încercat să influenţeze anchetatorii, realizând o expertiză favorabilă inculpatului. Din acest motiv, atât expertul desemnat de procurori, şi cel ales de familia Savin, s-au ales cu dosare penale pentru mărturie mincinoasă şi favorizarea infractorului.



Farmazon a plãtit viaţa ciobanului cu 30.000 de lei



De subliniat cã rudele ciobanului ucis au încheiat o tranzacţie la notar cu familia lui Farmazon, astfel cã, pentru 30.000 de lei, sumã în care au fost incluse şi cheltuielile de înmormântare, au renunţat la orice pretenţie, inclusiv împotriva afaceristului Emil Savin, care declarase iniţial cã el ar fi omorât cu bolidul de lux ciobanul respectiv.



Ginerele afaceristului s-a ales cu 16 ani de puşcãrie pentru omor



În 28 iunie 2018, ginerele omului de afaceri Emil Savin a fost condamnat definitiv de Curtea de Apel Iaşi, fiind găsit vinovat pentru săvârşirea infracţiunii de omor. Cornel Şelaru (n.r. – acum are 42 de ani) a fost condamnat la 16 ani de închisoare cu executare, fiind ulterior încarcerat la Penitenciarul de Maximă Siguranţă de la Iaşi. Conform calculelor, dupã ce i s-a scãzut perioada petrecută în arest preventiv şi arest la domiciliu (2 iunie 2014 – 24 iunie 2015), Cornel Şelaru a rãmas cu o pedeapsă de 15 ani, din care va executa în mod efectiv aproximativ 10 ani de detenţie, anul de închisoare numărând 8 luni şi nu 12, precum cel calendaristic. Ca atare, Şelaru poate fi propus pentru eliberarea condiţionată în anul 2028.