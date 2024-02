O parte din curentul ieftin de la Hidroelectrica e captivă serviciilor secrete

SRI a încredințat fără licitație un contract de achiziție de curent electric producătorului de stat Hidroelectrica.

Serviciul Român de Informații este unul dintre beneficiarii constanți ai curentului ieftin de la Hidroelectrica, iar achiziția acestuia se derulează fără bătăi de cap. Adică se contactează furnizorul de energie, se ”negociază” și se semnează contractul, fără niciun fel de licitație în acest sens. Iar astfel de încredințări au loc aproape în fiecare an, astfel încât SRI ține captivă o parte din producția de curent a Hidroelectrica, cantitate care ar fi putut să fie vândută la prețuri mai ridicate pe piața liberă, ceea ce ar fi însemnat pentru producător venituri și profituri mai mari.

Ultima încredințare directă a avut loc zilele trecute când SRI, adică UM 0929 București, a achiziționat energie electrică de la Hidroelectrica pentru 22,9 milioane de lei. ”Autoritatea contractantă a inițiat o procedură de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare prin intermediul Bursei Române de Mărfuri, procedură ce a fost anulată în baza prevederilor art.212 alin.(1) lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Astfel, s-a impus inițierea unei proceduri de achiziție prin negociere fără publicarea prealabilă în baza art. 104 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, pentru încheierea unui acord cadru de achiziție publică de furnizare energie electrică pentru 12 luni:”Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare… c) ca o măsură absolut necesară, atunci când, din motive de extremă urgență determinate de evenimente care nu puteau fi prevăzute de către autoritatea contractantă, termenele pentru procedurile de licitație deschisă, licitație restrânsă, negociere competitivă sau procedură simplificată nu pot fi respectate”, susțin reprezentanții SRI.

Încredințarea directă este justificată astfel: ”Extremă urgență determinată de evenimente care nu puteau fi prevăzute de către autoritatea contractantă și în conformitate cu condițiile stricte prevăzute de directivă”.

Anul trecut, Hidroelectrica a primit din senin două contracte pentru furnizarea curent ieftin care însumează 95,4 milioane de lei de la SRI pentru furnizarea de curent. Nici acestea nu au avut nevoie de licitație.e publică de furnizare energie electrică pentru 12 luni”, susțin reprezentanții SRI.