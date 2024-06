Instanța a respins cererea One United Properties de a cenzura investigațiile PUTEREA

Milionarul român vrea să i se scrie numai de bine. În caz că sapi mai mult decât trebuie în afacerea lui, te dă în judecată, cerând sume imposibile ca daune morale.

Este cazul domnilor Victor Căpitanu și Andrei Diaconescu, proprietarii One United Properties. Au solicitat instanței să impună publicației Puterea să elimine toate textele cu referire la augustele lor realizări. Însă, Tribunalul București ne-a dat dreptate. ”Respinge cererea ca nefondată. Cu apel în termen de 5 zile de la pronunțare. Apelul se depune la Tribunalul București. Pronunțată prin punerea la dispoziție prin grefa instanței”, se spune în minuta Tribunalului București.

Milionarii Căpitanu și Diaconescu au acționat PUTEREA în judecată, precum și jurnalistul Cristian Matache, invocând afectarea imaginii în urma apariției în publicația noastră a două texte: ”One United Properties, o afacere de succes sau o bulă pentru îmbogățirea acționarilor” și ”Probleme mari la One United Properties: vânzările scad, proiectele sunt amânate și prețurile sunt în creștere”.

La elaborarea acestor materiale jurnalistice ne-am bazat pe documentele publicate chiar de One United Properties, pe analiza cifrelor avansate de oficialii companiei și pe surse din piața imobiliară. Autorul, Cristian Matache, este jurnalist cu aproape 25 de ani de presă și este aproape imposibil să fie manipulat de comunicarea PR a companiilor, inclusiv a One United Properties.

Căpitanu și Diaconescu nu ne-au trimis niciun drept la replică și în citația către instanță au invocat ”neadevăruri” în textele mai sus menționate, însă instanța le-a respins acțiunea. One United Properties s-a transformat în ultimele luni într-un procesoman notoriu, în afară de PUTEREA fiind acționate în judecată și alte companii media. Ne punem întrebarea de ce preferă One să procedeze în felul acesta? Ce are de ascuns sau de ce dorește să închidă gura jurnaliștilor care refuză să dea copy-paste la minunatele lor comunicate de presă sau să pună întrebări de genul: ”Nu e așa că sunteți o firmă de mare succes?” Cineva care nu are ceva de ascuns n-ar proceda la hărțuirea jurnaliștilor în tribunale, cerând sume astronomice, imposibil de plătit în două vieți din salariul de ziarist.

Noi ne-am pus întrebări în legătură cu modelul de afaceri al celor doi proprietari. Am plecat de la anunțul privind vânzarea accelerată a unor pachete de acțiuni One într-un moment în care cotația companiei la bursa de la București era foarte sus. Iar această cotație a ajuns la nivelul acela datorită modului în care acționarii au gândit afacerea: contractau credite de la bănci, finanțau diverse dezvoltări imobiliare, care erau anunțate pe bandă rulantă. Nu am spus în niciun moment că e vorba de ilegalități sau că avem de-a face cu o mafie, această ștampilă fiind dată de primarul reales al Capitalei, Nicușor Dan.

Căpitanu și Diaconescu cer daune morale PUTEREA și autorului, Cristian Matache, în valoare de 100.000 de euro. Cum s-a ajuns la această sumă rotundă, nu au explicat în citația lor: câți clienți au pierdut în urma apariției materialelor noastre, cât au scăzut acțiunile, sau orice altă pagubă. Credem că nimic din acestea nu s-a întâmplat, suma de 100.000 de euro fiind cererea standard a One United Properties atunci când hărțuiește jurnaliști. Este un mod fără inspirație de a speria și alți ziariști curajoși care vor să ancheteze afacerea One dincolo de minunatele lor comunicate de presă.

Doar că noi nu ne-am speriat, dovadă că după ce ne-au acționat în judecată, am mai scris câteva articole referitoare la afacerile One. Repetăm: nu am scris nicăieri că One a făcut ilegalități, sau că acționarii sunt corupți și alte mesaje de genul acesta.

Instanța ne-a dat dreptate pentru că ne-am documentat și am scris onest!