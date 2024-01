Oscar 2024: filme remarcabile ocolite de nominalizări

Nominalizările pentru premiile Oscar din 2024 au fost anunțate. A fost o dimineață memorabilă pentru titluri precum „Oppenheimer” de Christopher Nolan, „Barbie” de Greta Gerwig și „Poor Things” de Yorgos Lanthimos, așa cum era prevăzut. „Oppenheimer” conduce, cu 13 nominalizări, consolidându-și statutul de favorit la premiul pentru cel mai bun film, după ce a câștigat principalele premii la Globurile de Aur și Critic’s Choice Awards în acest sezon. Totuși, câteva filme remarcabile au fost lăsate deoparte.

Ca de obicei în dimineața nominalizărilor Oscar, zeci de filme remarcabile au fost lăsate deoparte. Producătorul independent A24 a obținut două nominalizări pentru cel mai bun film („Past Lives” și „The Zone of Interest”), dar și alte titluri excelente au fost complet ignorate, cum ar fi „The Iron Claw,” în care Zac Efron, în rolul principal, oferă o interpretare excelentă și „Priscilla,” fără îndoială una dintre cele mai reușite opere ale Sofiei Coppola până acum. Producătorul Neon a intrat la bătaie cu „Anatomy of a Fall,” dar alte titluri, precum „Origin” și „Ferrari,” au fost trecute cu vederea și asta după ce au obținut critici foarte bune. Chiar și foști câștigători ai premiilor Oscar, precum Nicholas Cage („Dream Scenario”) și Jessica Chastain („Memory”), au fost neglijați de Academie, deși au oferit unele dintre cele mai bune performanțe ale lor, constată Variety.

A Thousand and One

Primul lungmetraj a lui A.V. Rockwell, „A Thousand and One,” a câștigat premiul juriului mare la Festivalul de Film Sundance din 2023 și a primit premiul Gotham pentru regizorul revelație, precum și mai multe nominalizări pentru cea mai bună actriță pentru interpretarea electrizantă a actriței Teyana Taylor în rolul unei tinere mame care se reconectează cu fiul ei. Din păcate, drama intimă susținută de Focus Features a fost trecută cu vederea de cei care compun nominalizările la Oscar.

The Iron Claw

Transformarea dramatică a carierei lui Zac Efron în drama familială despre wrestling, „The Iron Claw,” regizată de Sean Durkin, a fost, probabil, cea mai bună șansă a filmului la o nominalizare la Oscar în acest an, dar Efron nu a reușit să iasă din postura sa de outsider în competiția pentru Oscar. Filmul spune povestea familiei Von Erich, o dinastie de luptători din Texas care au câștigat campionate și au dobândit o popularitate enormă luptând, în același timp, cu un presupus „blestem familial,” o serie sfâșietoare de catastrofe personale.

Priscilla

Cailee Spaeny a câștigat premiul pentru cea mai bună actriță la Festivalul de Film de la Veneția și a primit o nominalizare la Globurile de Aur pentru interpretarea sa în rolul principal din „Priscilla” de Sofia Coppola, dar Oscar a trecut cu vederea această tânără actriță în ascensiune. Același lucru s-a întâmplat și cu interpretarea amenințătoare, dar liniștită, a lui Jacob Elordi în rolul lui Elvis Presley, precum și cu regia și scenariul foarte bun al Sofiei Coppola.

Dream Scenario

După ce a câștigat premiul pentru cel mai bun film și câteva premii Oscar cu „Everything Everywhere All at Once” anul trecut, inclusiv cel mai bun actor pentru interpretarea lui Brendan Fraser în „The Whale”, compania independentă A24 a avut o perioadă mai dificilă în cursa pentru premii anul acesta. „Past Lives” a obținut nominalizări, dar alte titluri precum „Dream Scenario,” „Priscilla,” și „The Iron Claw” au fost excluse complet. A existat o perioadă în care, la debutul la Festivalul de Film de la Toronto, starul Nicholas Cage a devenit un competitor neașteptat pentru Oscar pentru interpretarea unui bărbat care devine celebru la nivel mondial când începe să apară în visele oamenilor. Peter Debruge de la Variety l-a lăudat pe Cage pentru una dintre cele mai bune interpretări ale sale în „Dream Scenario,” adăugând că filmul este o „privire strălucitoare asupra celebrității virale.”

All of Us Strangers

Unul dintre cele mai lăudate filme fără nici o nominalizare la Oscar este „All Of Us Strangers” al lui Andrew Haigh, care a apărut pe multe liste de top 10 și a primit șase nominalizări BAFTA. Producătorul Searchlight a desfășurat o campanie puternică pentru Andrew Scott în cursa pentru cel mai bun actor, dar lansarea discretă a filmului în cinematografe nu i-a asigurat vreuna dintre nominalizările la Oscar.

Origin

„De la ‘Roots’ nici o dramă americană nu a abordat atât de ambițios și cuprinzător problema sclaviei,” a scris criticul Variety, Peter Debruge, când a numit „Origin” al regizoarei Ava DuVernay al șaptelea cel mai bun film al anului 2023. Producătorul Neon a încercat din greu să înjghebe o campanie de Oscar în jurul filmului și a performanței impresionante a lui Aunjanue Ellis-Taylor, dar Academia l-a trecut cu vederea.

Memory

Jessica Chastain și Peter Sarsgaard au primit laude la Festivalul de Film de la Veneția pentru interpretările lor din „Memory,” iar Sarsgaard a câștigat chiar premiul pentru cel mai bun actor, dar distribuitorul Ketchup Entertainment nu a avut niciodată bugetul necesar pentru o campanie Oscar, care să transforme acest studiu emoțional de caractere într-un concurent real. Jessica Chastain joacă în film rolul Sylviei, asistentă social și alcoolică în recuperare, care devine îngrijitoare pentru un vechi coleg de liceu care suferă de demență (Sarsgaard).

Am păstrat titlurile originale ale filmelor menționate pentru că traducerile românești sunt deseori ciudate. Sau de-a dreptul comice.

Iată, deci, câteva titluri remarcabile pe care merită să le vizionăm. Fiindcă, vorba cântecului, nu tot ce candidează ne impresionează.