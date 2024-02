Păienjenişul din spatele companiei care administrează bazele de date ale spitalelor – EXCLUSIV

Romanian Soft Company SRL, compania care asigură bazele de date ale spitalelor autohtone, atacate zilele trecute de hackeri din Rusia şi Franţa, a încheiat de-a lungul anilor sute de contracte cu diverse instituţii publice. Mai mult, o serie de alte companii din acelaşi grup de interese, care au în spate personaje interesante, au reuşit să parafeze şi ele mii de contracte publice. Pe site-ul sicap.ai, compania Romanian Soft Company SRL figurează că a încheiat, de-a lungul anilor, 75 de contracte publice în valoare de 13.455.163,4 euro.

Doar pe parcursul acestui an, Romanian Soft Company SRL a reuşit să încheie 14 contracte publice cu diverse spitale din România privind sistemul informatic integrat HIPOCRATE, în valoare totală de 205.884,4 euro.

Unităţile medicale care au încheiat în acest an contracte privind achiziţia de pachete software antivirus, servicii de întreţinere şi reparaţii de software, ori servicii de mentenenţă şi asistenţă tehnică cu Romanian Soft Company SRL au fost următoarele:

• SJU Tulcea (26.600 euro);

• Spitalul Prof. Dr. Constantin Angelescu (862,40 euro);

• Spitalul Municipal de Urgenţă Caransebeş (1.500 euro); • Spitalul Orăşenesc Nehoiu (1.884 euro);

• Spitalul Municipal Adjud (27.216 euro);

• SJU Târgovişte (20.000 euro);

• Spitalul Municipal Sighetu Marmaţiei (22.000 euro, 1770 euro);

• Spitalul Municipal Moreni (12.100 euro);

• SJU Alexandria (4.048 euro);

• Serviciul de Ambulanţă Teleorman (3.120 euro);

• Spitalul de Boli Infecţioase şi Psihiatrie Baia Mare (9.552 euro);

• Institutul Naţional pentru Sănătatea Mamei şi Copilului “Alessandrescu-Rusescu” Bucureşti (9.600 euro);

• Spitalul de Pneumoftiziologie Galaţi (44.640 euro);

• Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Ştei (4.800 euro).

Surprinzător, deşi societatea care a încheiat contractele cu spitalele este Romanian Soft Company SRL, dreptul exclusiv de a furniza către acestea licenţa de utilizare a programului software HIPOCRATE, de a acorda servicii de consultanţă, asistenţă tehnică, suport tehnic, întreţinere, reparaţii şi de a se ocupa de mentenanţa sistemului informatic HIPOCRATE este deţinut de Genius IT Solutions S.R.L, asociatul majoritar al Romanian Soft Company SRL.



Oamenii din spatele Romanian Soft Company SRL

Datele oficiale arată că Romanian Soft Company SRL a fost înființată pe 13 decembrie 2000 şi are sediul social în București, pe strada Prisaca Dornei 2E, din sectorul 3 al Capitalei. Compania, având ca obiect principal de activitate “editarea altor produse software“, are ca asociaţi societatea Genius IT Solutions SRL (83,85%) şi două persoane fizice (Cristina Ioana Crăciun și Gheorghe Gabriel Oprea – ambii deţin câte 8,07% din capitalul social). Administratorii Romanian Soft Company SRL sunt Gheorghe Gabriel Oprea și Alexandra Mădălina Voicu.

Interesant este că Romanian Soft Company SRL a lucrat de-a lungul anilor în România şi cu o serie de alte instituţii publice (Casa Națională de Asigurări de Sănătate, Agenția Națională pentru Locuințe sau Agenția Națională Anti-Doping), dar a reuşit totodată să încheie contracte importante şi în Republica Moldova, Bulgaria, Macedonia și Slovacia.

Numele unuia dintre asociaţii Romanian Soft Company SRL, este vorba despre Cristina-Ioana Crăciun, a apărut, tot în calitate de asociat, şi în alte societãţii comerciale, precum Mărul de Aur SRL, Medist Life Science SRL, Medist Imaging & POC SRL, Romanian Soft Company SRL și Medist Imob SRL.

Culmea, în Mărul de Aur SRL, Medist Life Science SRL, Medist Imaging & POC SRL şi Medist Imob SRL a figurat ca asociat şi Sebastian Alexandru Vlădescu (FOTO), fiul fostului ministru Sebastian Vlădescu.

“Coincidenţa” face ca cele două societăţi menţionate anterior, Medist Life Science SRL şi Medist Imaging & POC SRL, să fi fost înfinţate în aceeaşi zi (17 iulie 2008), să aibã acelaşi sediu social (str Ion Urdăreanu, Nr 34, sector 5, Bucureşti) și să fi încheiat de-a lungul anilor mii de contracte cu diverse instituţii de stat. Astfel, Medist Life Science SRL a prins 2.883 contracte publice, iar Medist Imaging & POC SRL “doar” 3.204 contracte publice.

În păienjenişul de firme mai exista şi Medist SRL, societatea în care apărea la un moment dat ca asociat Carmen Vlădescu, soţia lui Sebastian Vlădescu.

De ce am precizatã acest aspect? Pentru că Medist SRL, societate înființată în 21 decembrie 1994, are sediul social declarat tot în str Ion Urdăreanu, nr 34 şi a reuşit să încheie de-a lungul anilor nu mai puţin de 4.832 contracte de achiziții publice în valoare de 330.663.304,33 lei.

Totodată, Medist SRL a fost compania care a asigurat mentenanța instalației de oxigen,inclusiv a ventilatoarelor care s-au defectat în tirul ATI de la spitalul Victor Babeș, incident care a avut loc pe 12 aprilie 2021 şi în urma căruia trei pacienţi au decedat.



Fondatorii Romanian Soft Company SRL, acuzaţi de furt de date

Romanian Soft Company SRL i-a avut fondatori pe Manole Ionel (30%), Sebastian Vlădescu (30%) (n.r. – condamnat la începutul anului 2023 la 7 ani și 4 luni de închisoare cu executare sub acuzaţia de luare de mită) -foto – şi Alexandrescu Alin Alexandru (40%).

Acest din urmă personaj, Alexandrescu Alin Alexandru, a ieşit din companie în anul 2002, iar nouă ani mai târziu a fost arestat în dosarul şantajului conducerii Medlife pe motiv că, profitând de faptul că se ocupa cu administrarea sistemelor IT ale lanţului de clinici respective, a furat bazele de date cu clienţi şi a cerut bani ca să nu le facă publice.

La un moment dat, în anul 2007, prin patronului companiei Omnis SRL, Dragoş Rîşcanu, a acuzat Romanian Soft Company de furt intelectual. Concret, acesta susţinea că firma în care era implicat fostul ministru al Finanţelor a furat o parte din codul sursă al programului informatic “Isis.net”, pe care l-ar fi folosit pentru dezvoltarea cu fonduri PHARE a softurilor de informatizare a spitalelor, inclusiv Hipocrate. Ulterior însă, pe fondul unui litigiu, o instanță a respins aceste acuzații.



Genius IT Solutions SRL, companie cu personaje interesante

Un aspect care mai trebuie precizat este acela că în anul 2015 Genius IT Solutions SRL a preluat 52% din capitalul social al Romanian Soft Company, respectiv părţile sociale deţinute de Carmen Vlădescu şi de Ionel Manole.

Dar cine era Genius IT SRL? Era o companie care fusese fondată în data de 22 august 2013 de Ana Maria Antoaneta (n.r. – soţia deputatului PSD de Dâmboviţa, Radu Popa şi fina de cununie a ex-ministrului PSD Vasile Dâncu), de Mădălina Ghiţă şi de Adelina Lupu Popescu (personaj care a activat ca director de marketing la Teletrans – filială a Transelectrica). De-a lungul anilor, Genius IT Solutions SRL a reuşit să încheie şi ea un număr de 182 de contracte publice.