Poezia care a creat obiceiurile noastre de Crăciun a împlinit 200 de ani

Profesorul de teologie Clement Clarke Moore a publicat poezia „O vizită de la Sf. Nicolae” la 23 decembrie 1823.

Poezia ”Twas the Night Before Christmas” (cunoscut și sub numele de „A Visit from St. Nicholas”) este un poem celebru și tradițional de Crăciun scris de Clement Clarke Moore. A fost publicat pentru prima dată în 1823 într-un ziar din New York, sub pseudonimul „A. nonymous”. Poemul este recunoscut pentru influența sa asupra imaginarului colectiv legat de Moș Crăciun și pentru felul în care a contribuit la stabilirea unor tradiții specifice Crăciunului în cultura americană.

Iată începutul poemului:

‘Twas the night before Christmas, when all through the house Not a creature was stirring, not even a mouse; The stockings were hung by the chimney with care, In hopes that St. Nicholas soon would be there;

The children were nestled all snug in their beds, While visions of sugar-plums danced in their heads; And mamma in her ‘kerchief, and I in my cap, Had just settled our brains for a long winter’s nap—

Poezia continuă să descrie sosirea lui Moș Crăciun, modul în care livrează cadouri copiilor și atmosfera magică a nopții de Crăciun. Este unul dintre cele mai iubite și citate poeme de Crăciun și a avut un impact semnificativ asupra mitologiei populare a sărbătorii.

Clement Clarke Moore, profesor de teologie la General Theological Seminary din New York, a scris acest poem pentru copiii săi în 1822. Inițial, l-a păstrat privat, dar ulterior, în 1823, un prieten l-a convins să-l publice într-un ziar local.

Imaginea Moșului: Acest poem a contribuit la stabilirea imaginii populare a lui Moș Crăciun, așa cum o cunoaștem azi: un bătrân vesel, plin de bunătate, care aduce cadouri copiilor în noaptea de Crăciun.

Termeni și expresii Consacrate: Poemul a introdus sau popularizat diverse termeni și expresii folosite în mod obișnuit în legătură cu Crăciunul, cum ar fi „The Night Before Christmas” sau „Not a creature was stirring, not even a mouse.”

Adaptări și traduceri: De-a lungul anilor, „‘Twas the Night Before Christmas” a fost adaptat în diverse forme, inclusiv cărți ilustrate, filme animate, și chiar spectacole de televiziune. A fost tradus și în mai multe limbi.

Influența asupra tradițiilor de Crăciun: Poemul a contribuit la consolidarea unor tradiții specifice de Crăciun, cum ar fi obiceiul de a atârna șosetele în așteptarea cadourilor de la Moș Crăciun.