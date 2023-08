Primarul Buzăului este executat silit de bănci! Mai multe proprietăți forestiere sunt scoase la licitație!

Primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, se află în mijlocul unui scandal legat de vânzarea pădurilor din Munții Buzăului. Executorii judecătorești au scos la vânzare jumătate din pădurile deținute de Toma în zonă. Însă acesta nu este prima dată când acesta se confruntă cu astfel de situații. În trecut, Toma a folosit o schemă controversată pentru a-și păstra sau recâștiga proprietățile, inclusiv înainte de falimentul GRUP ROMET, la care avea legături. Recent, detalii ies la iveală despre tranzacțiile sale, inclusiv vânzarea unor păduri către companii controlate de el însuși sau de apropiații săi, cu sume semnificativ mai mici decât valorile inițiale. Toate aceste elemente ridică întrebări cu privire la transparența și etica acțiunilor sale în gestionarea proprietăților forestiere și a imobilelor.

O parte semnificativă din pădurile aflate în Munții Buzăului și care se aflau în proprietatea primarului municipiului Buzău au fost trecute în procedura de vânzare de către executorii judecătorești. În luna iunie a anului 2004, Constantin Toma împreună cu soția sa au achiziționat trei parcele de pădure cu o suprafață totală de 51,5 hectare în comuna Siriu. Din păcate, Toma nu a reușit să valorifice aceste proprietăți forestiere înainte ca holdingul GRUP ROMET, la care avea conexiuni, să intre în faliment planificat. El a adoptat aceeași abordare în ceea ce privește înstrăinarea lor ca și în cazul altor proprietăți imobiliare.

„Imobilele proprietatea debitorului garant avalist TOMA CONSTANTIN (cota 1/2), cu domiciliul în Municipiul Buzău, Str. Bucegi, Nr. 26, județul Buzău, descrise prin procesul verbal de situație, la cererea creditorului urmăritor ALPHA BANK ROMANIA S.A. prin avocat I. K. ROKAS & PARTNERS – CONSTANTINESCU, RADU & IONESCU S.P.A.R.L., în temeiul titlurilor executorii reprezentate de Bilet la Ordin fără protest seria BUCU3AA NR. 0011923, emis la data de 06.11.2012 de către GRUP ROMET S.A. (societate în insolvență), în valoare de 1.758.464,95 EUR, scadent la data de 05.08.2014, avalizat de TOMA CONSTANTIN, Bilet la Ordin fără protest seria BUCU3AA NR. 0012021, emis la data de 06.11.2012 de către AROMET S.A. (societate în insolvență), în valoare de 1.912.845,86 EUR, scadent la data de 05.08.2014, avalizat de TOMA CONSTANTIN.”

Prețul total de începere al licitației publice este în cuantum de 300.400 lei și reprezintă 100,00% din prețul fixat prin încheiere, din care suma in cuantum de 120.400,00 lei reprezintă prețul cotei de 1/2 din imobilul teren forestier (20,76 ha), suma in cuantum de 93.607,05 lei reprezintă prețul cotei de 1/2 din imobilul teren forestier (15,98 ha) si suma in cuantum de 86.392,95 lei reprezintă prețul cotei de 1/2 din imobilul teren forestier (14,75 ha).

Foresta Nehoiu și venirea lui Omar Hayssam

În preajma zonei unde executorii judecătorești au pus în aplicare procedura de executare, Constantin Toma a deținut anterior și personal 3 hectare de pădure, pe care le-a achiziționat în anul 1998 de la Foresta Nehoiu. Această achiziție a avut loc înainte ca Omar Hayssam să devină o figură cunoscută în media. Pe această porțiune de pădure, fiicele lui Toma, de-a lungul mai multor ani, au dezvoltat cu succes o activitate hotelieră sub numele de Hadar Chalet.

În iulie a aceluiași an 2004, Constantin Toma a vândut aceste 3 hectare de pădure către ECOFOREST SA, o companie pe care o controla prin intermediul lui Dan Cuza, care ulterior a devenit directorul Urbis-Serv SRL, o firmă aflată sub autoritatea Consiliului Local Buzău. Mai târziu, în urma intrării ECOFOREST SA în faliment, această proprietate cu o valoare inițială de 1.500.000 de euro a fost executată pentru recuperarea datoriilor. Cumpărătorul în acest caz a fost AQUA SYSTEM PLUS SA, o altă companie controlată de Constantin Toma prin intermediul lui Bogdan Nistor, un fost angajat al GRUP ROMET. Prețul de achiziție a fost de 368.500 de euro.

În data de 15 aprilie 2014, doar o lună mai târziu, Bogdan Nistor a vândut aceeași proprietate, inclusiv cabana Hadaragu (redenumită Hadar Chalet), către societatea comercială HADAR NATURE RESORT. Aceasta era în proprietatea fiicelor lui Constantin Toma, Adriana și Oana Toma. Remarcabil este faptul că Nistor a realizat un profit de 3.146 de euro din această tranzacție, după achiziția inițială.

În concluzie, se poate observa că schema utilizată de Toma pentru a recâștiga sau a reuși să păstreze proprietăți după falimentul GRUP ROMET poate fi repetată și în cazul de față.

Primarul Buzăului a țepuit băncile înainte să-și bage firmele în faliment

Suma de 3.671.310 euro revendicată de ALPHA BANK ROMANIA S.A. este doar o mică parte din datoria lui Constantin Toma către bănci și nu numai. Fondul de Garantare a Creditului Rural – IFN S.A., Vista Bank Romania S.A. (fosta Martin Bank S.A.), Nextebank S.A (fosta MKB Romexterra Bank SA), Unicredit Bank S.A., OTP Bank Romania S.A., Garanti Bank S.A., Secapital S.a.R.L. sunt ceilalți creditori ai lui Constantin Toma și ai firmelor pe care le-a falimentat. În total, Constantin Toma datorează instituțiilor enumerate mai sus 17.846.976 de euro, conform liberinbuzau.ro.

O confiscare extinsă l-ar putea lăsa pe Toma și fără averea ținută pe numele altora

Potrivit unor surse, de mai mulți ani există un dosar al procurorilor europeni ce a fost încuviințat procurorilor din Ungaria să cerceteze îndeaproape rețeaua prin care edilul municipiului Buzău – Constantin Toma a țepui băncile după ce și-a băgat toate firmele în faliment. Totul s-a întâmplat după ce mai multe bunuri și imobile au fost trecute în proprietatea unor apropiați pe sume derizorii, iar proprietățile au fost rând pe rând trecute pe numele membrilor de familie ai edilului, uneori neexistând profit după vânzarea acestora sau sumele fiind derizorii pentru proprietățile respective.

Aceleași surse citat susțin că dosarul ar fi fost disjuns în România, iar o finalizare al acestuia ar putea duce ca familia Toma să rămână fără nicio avere dacă s-ar pune în aplicare confiscarea extinsă conform Art. 112^1, din Noul Cod Penal.

Conform unei estimări a BBC, în anul 2004 averea lui Toma era estimată la 30-35 milioane de dolari.