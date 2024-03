Vineri seara, 8 martie, Guvernul României a primit o veste triumfătoare în privința procesului de la Tribunalul de Arbitraj din Washington, referitor la controversatul proiect minier de la Roșia Montană. Decizia a fost unanimă și favorabilă statului român, care nu va trebui să plătească niciun prejudiciu.

Premierul Marcel Ciolacu a confirmat oficial această veste pozitivă prin intermediul unei postări pe Facebook, declarând: „Am câștigat procesul Roșia Montană!!! Ne-am luptat pentru România pentru că era nedrept ca fiecare salariat și pensionar al acestei țări să fie penalizat pentru ticăloșia unor antiromâni!”

În continuare, premierul a adăugat: „Mulțumesc echipei de avocați care a reprezentat România cu profesionalism, cinste și onoare! Românii nu trebuie să sufere din cauza deciziilor unor premieri care au pus interesele personale mai presus decât interesele naționale! Nu am acceptat jaful în cazul vaccinurilor anti-Covid, nu am făcut-o nici acum! Bravo, România!”

Ultima actualizare indică faptul că Decizia Curții Internaționale de Arbitraj a respins în unanimitate cererea companiei Gabriel Resources, iar România nu va plăti nicio despăgubire. Mai mult, statul român va primi despăgubiri de la compania Gabriel Resources, în valoare de 1.437.574,01 USD, împreună cu o dobândă simplă la o rată fără risc reprezentată de rata de dobânda la un bon de trezorerie al SUA pe trei luni de la data prezentei hotărâri şi până la plata integrală. Astfel este marcată o victorie importantă pentru țară în acest lung și controversat proces.

Canadienii de la Gabriel Resources sunt…români! O firmă din România, acționar important

Acum s-a aflat că o firmă românească este acționar important în compania canadiană care a dat în judecată România pentru a cere despăgubiri în dosarul Roșia Montană!

Compania BRK, casă majoră de brokeraj bursier, a divulgat recent că deţine peste 1 milion de acţiuni emise de compania canadiană Gabriel Resources. Dezvăluirea a fost făcută cu puţin timp înainte ca România să îşi afle decizia în dosarul Roşia Montană, unde se așteaptă ca țara noastră să fie obligată să plătească despăgubiri uriașe.

Brokerul BRK Financial Group este din Cluj-Napoca.

Acţiunile deținute de BRK Financial Group au fost achiziţionate la preţul mediu de 0,39 dolari canadieni la finalul anului trecut. De asemenea, BRK Financial Group deţine 2.043.256 de warrants emise de Gabriel Resources. Fiecare warrant dă dreptul de a cumpăra (subscribe) o acţiune emisă de Gabriel Resources la pretul de 0,645 CAD, în orice moment înainte de data de 23 august 2024 (cu conditia notificării companiei Gabriel Resources Ltd cu cel puţin 90 de zile înaine de acel moment), scrie profit.ro.

Dar cine este, mai exact firma aceasta din Cluj? Ei bine, potrivit listafirme.ro, SSIF BRK FINANCIAL GROUP SA a avut în anul 2022 o cifră de afaceri de puțin peste 12 milioane de lei, însă datorii a strâns nu mai puțin de aproape 166 de milioane de lei. Șocant sau nu, firma din Cluj a declarat, atenție, 0 (zero) angajați!

Ca administratori ai firmei, apare un anume Dănilă Robert Iulian, care are mandat până pe data de 27.04.2024, din București. Tot la filiala din Capitală îl regăsim ca administrator pe Sorin George Constantin, mandatat să conducă cel puțin până pe data de 29.11.2026, iar la Cluj îl regăsim drept administrator pe Goia Gabriel, care va fi în funcție tot până la data de 27.04.2024.