În urma analizei rezultatelor simulării Evaluării Naţionale şi a feedback-ului din comunitatea educaţională, Federaţia Coaliţia pentru Educaţie a solicitat, într-o declarație de presă, reforma sistemului de evaluare în școlile din România, subliniind superficialitatea schimbărilor recente din învățământul românesc.

Potrivit Federației, “rezultatele slabe, atât la simularea examenului de evaluare națională din luna februarie 2024, cât şi la testările PISA, reflectă nevoia imperativă de a revizui şi îmbunătăţi procesul de învăţare şi de evaluare, astfel încât toţi copiii să aibă acces la o educaţie incluzivă şi de calitate.”

Conform sintezei publicate de Ministerul Educaţiei, La Matematică, aproape 60% dintre elevi nu au obţinut nota 5 la simularea Evaluării Naţionale, iar peste 80% sunt sub nivelul notei 7. La Limba Română, situaţia este relativ mai bună: doar 26% au luat note sub 5, însă 57% au note sub 7.

La testarea PISA din 2022, la proba de matematică, 49% dintre elevii de 15 ani din România nu au atins nivelul de competenţă de bază, lucru care ilustrează calitatea scăzută a educaţiei.

Totodată, testarea PISA a arătat că în România există o creştere a gradului de inechitate în privinţa rezultatelor în funcţie de statutul social, economic şi cultural al părinţilor şi un procent redus de elevi dezavantajaţi care reuşesc să obţină rezultate bune la aceste testări. Acest decalaj semnificativ a fost relevant şi de examenul de Evaluare Naţională din 2023, când aproape 40% dintre elevi au avut media sub 5.

Federaţia Coaliţia pentru Educaţie a propus regândirea mecanismului de tranziţie de la gimnaziu la liceu, prin care să se pună accent pe portofoliul elevului şi mai puţin pe examene cu miză mare.

Federaţia solicită, pe lângă alte puncte, “asigurarea transparenţei privind selectarea, formarea şi monitorizarea cadrelor didactice implicate în procesul de evaluare.”

Fondată în 2015, Coaliţia reuneşte organizaţii neguvernamentale active în domeniu şi susţine dezvoltarea şcolii în care fiecare vrea şi poate să îşi împlinească potenţialul.

Simona David-Crisbăşanu este preşedintele Coaliţiei pentru Educaţie