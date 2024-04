Scandalul angajărilor la APIA în atenția DNA: Angajări în schimbul contractelor cu statul într-o primărie din Buzău

Cazul denumit „Fata lu’ tata” a intrat în vizorul Direcției Naționale Anticorupție (DNA) în urma unor suspiciuni legate de angajarea Biancăi Firon, fiica primarului din Vadu Pașii din județul Buzău, în schimbul unor contracte semnate cu statul. Această anchetă a fost demarată în urma unor dezvăluiri făcute de contracandidați, care au adus în atenția publicului informații privind desfășurarea concursului la APIA Buzău și legăturile cu contractele încheiate de Primăria Vadu Pașii.

Bianca Firon a fost numită într-o funcție de execuție la APIA Buzău în iunie 2021, iar documentele obținute recent dezvăluie că acest lucru a fost însoțit de semnarea unor contracte de milioane de lei între Primăria Vadu Pașii și firmele asociate cu familia Sava. Mai exact, contractele încheiate cu firma SAVA DISTRIBUTION CLEANING SRL, administrată de Sava Roxana Lidia, au ridicat semne de întrebare, având în vedere că aceasta este soția lui Sava Adrian, directorul APIA din cadrul Direcției de Măsuri de Piață și Comerț Exterior.

Sava Adrian, în trecut asociat în aceeași firmă cu Sava Roxana Lidia, a fost acuzat că ar fi favorizat afacerile familiei prin intermediul funcției sale la APIA Buzău. Firmele în care Sava Adrian deține acțiuni au înregistrat o creștere semnificativă a numărului de contracte semnate cu primăriile din Buzău în timpul mandatului său la APIA, ridicând suspiciuni privind posibila sa implicare în procesul de atribuire a acestor contracte.

Directorul executiv al APIA Buzău, Stela Claudia, a negat orice implicare a lui Sava Adrian în procesul de recrutare a Biancăi Firon, susținând că aceasta a fost angajată prin concurs.

Scandalul din Primăria Vadu Pașii a stârnit indignare în rândul opiniei publice și a ridicat întrebări privind etica și transparența în administrarea fondurilor publice și a angajărilor la stat. DNA Ploiești investighează acum acest caz pentru a stabili eventualele nereguli și abuzuri în procesul de angajare și atribuire a contractelor publice.

„Fata lu’ tata”: Angajare la stat în schimbul contractelor cu statul

În decembrie 2021, am declanșat o anchetă privind legăturile dintre angajarea Biancăi Firon și contractele semnate de edilul liberal din Vadu Pașii, tatăl beneficiarei postului din cadrul APIA Buzău. După luni de solicitări repetate, autoritățile locale au eliberat documentele necesare pentru dezvăluirea acestei presupuse afaceri dubioase.

Bianca Firon, fiica primarului Gheorghe Firon (alias Geo Firon), a fost numită în funcția de execuție de consilier, clasă I, grad profesional debutant, gradație bază la Serviciul Măsuri Specifice, conform actului administrativ de numire numărul 61/10.06.2021. În perioada 2018 și 2019, familia Sava, prin firma SAVA DISTRIBUTION CLEANING SRL (mai târziu redenumită ACS NEW ANTREPRENOR CONSTRUCT SRL) deținută și administrată de Sava Roxana Lidia, a semnat trei contracte în valoare de milioane de lei cu Primăria Vadu Pașii.

Aceste contracte includ:

1. Contract de furnizare nr. 149 din 12.02.2019, în valoare de 118.190,00 lei fără TVA.

2. Contract de furnizare nr. 114 din 589.861,65 lei cu TVA.

3.Contract de furnizare nr. 194 din 20.09.2019, în valoare de 4.060.601,74 LEI cu TVA.

Semnalul de alarmă se ridică și mai mult, deoarece Sava Roxana Lidia este soția lui Sava Adrian, directorul APIA în cadrul Direcției de Măsuri de Piață și Comerț Exterior. Acesta din urmă a avut anterior funcția de manager general în S.C. SAVA CONSTRUC T & CLEANING și a fost asociat în aceeași firmă. Mai mult, în perioada 2018-2020, Sava Adrian a deținut funcții în cadrul APIA, deși nu avea experiență în domeniul respectiv.

Firmele în care Sava Adrian deține acțiuni au înregistrat o creștere spectaculoasă a numărului de contracte semnate cu primăriile din Buzău în timpul mandatului său la APIA, totalizând 17.558.431 EUR din 28 de contracte din 2018 până în prezent. Această creștere uriașă a contractelor cu statul s-a produs în timp ce Sava Adrian lucra la stat.

În 2020, Sava Adrian a primit 1.111.172 RON din salariu și dividendele contractelor cu statul, echivalentul a aproximativ 20.000 de EUR pe lună, ceea ce reprezintă o creștere de peste 8000% în trei ani.

Directorul executiv al APIA Buzău, Stela Claudia, susține că Bianca Firon a fost angajată prin concurs, negând orice implicare a lui Sava Adrian în procesul de recrutare.

Dezvăluirile contracandidaților

După publicarea primei investigații, am fost contactați de mai mulți contracandidați ai Biancăi Firon, care au venit cu o serie de dezvăluiri privind desfășurarea concursul de la APIA Buzău.

,,Bună ziua! Am candidat pentru postul de consilier debutant la serviciul măsuri specifice. Am știut de la bun început că acestă fată o să fie angajată. A fost foarte ciudat că un membru al comisiei s-a dus special să o preia pe fiica primarului de la poarta instituției. Membra comisiei vorbea la telefon cu Bianca Firon, iar apoi s-a dus să o preia de la poartă. Nu pot spune că lucrarea pe care a făcut-o această domnișoară nu a fost bună, poate nota chiar este pe merit, dar la fel de bine a putut afla subiectele. Noi ceilalți candidați discutam despre tematica concursului, iar domnișoara a vorbit permanent la telefon. Chiar și la proba orală, domnișoara Firon a obținut punctajul maxim. Îmi este greu de crezut că a putut obține 100 de puncte, în contextul în care a obținut 83 de puncte știind subiectele”, ne-a declarat sub protecția anonimatului, un candidat.

Directorul APIA Buzău, Stela Claudia, ne-a declarat că cei ce au susținut proba scrisă pentru posturile scoase la concurs au venit foarte slab pregătiți. Mai mult de atât, aceasta susține că Sava Adrian nu a avut nicio implicare în angajarea fiicei primarului din Vadu Pașii.

Reamintim faptul că soția directorului APIA din cadrul Direcţiei de Măsuri de Piaţă și Comerţ exterior, Sava Adrian, a primit trei contracte cu statul la Primăria Vadu Pașii.

Cele trei contracte obținute de familia Sava au fost obținute în perioada 2018 și 2019. Cele trei contracte au fost încheiat cu societatea SAVA DISTRIBUTION CLEANING SRL, cea care și-a schimbat numele în ACS NEW ANTREPRENOR CONSTRUCT SRL, administrată de Sava Roxana Lidia.

Sava Adrian, funcționarul din cadrul APIA, a avut funcția de manager general în S.C. SAVA CONSTRUC T & CLEANING, în perioada 08.2016 – 06.2017, dar a fost și asociat.

Sava Florin Adrian a terminat o facultate magnifică – Bioterra – după care s-a angajat la Avicola Buzău, unde s-a ocupat de igienizarea abatoarelor de pui până în 2016.

Apoi a devenit manager la firma domniei sale. Domnul Sava câștiga din firma lui undeva sub 250 de EUR pe lună și zero dividende de la toate firmele la care apare ca acționar, așa că în 2017 trece, pe merit, consilier superior la direcția de IT (domeniu cu care nu are nicio legătură) la Agenția pentru Plăți din Agricultură (APIA) și apoi, la sfârșitul lui 2017, Director la Direcția Măsuri de Piață, un domeniu în care are tot zero experiență, și asta după numai patru luni.

În iunie 2018 domnul Sava nu are nimica, nimicuța, conform declarației de avere. Bani ioc, pământuri ioc, case ioc, gol peste tot. Până în 2020 muncește zi și noapte și în 2 ani face rost de 2 apartamente de 74 de metri pătrați fiecare și o casă de 214 metri pătrați în Buzău, plus 458 de metri intravilan, un apartament de 96 de metri pătrați în București, un set de bijuterii cu diamante de 9.000 de EUR și o mașină. Toate acestea cu un împrumut de sub 100.000 de EUR, în timp ce muncește la stat, la București.

Firmele în care apare domnul Sava ca acționar s-au umplut brusc de contracte cu primăriile din Buzău de când e director la APIA, că e lumea asta plină de coincidențe. Din 2018, firma care până în 2017 avea zero angajați și un rulaj total pe an de sub 50.000 de EUR a căștigat 28 de contracte cu statul în valoare de 17.558.431 EUR. 17,5 MILIOANE de EUR de la stat în timp ce lucrează la stat.

În 2020 de la stat și din dividendele din contractele cu statul, directorul de la APIA a primit 1.111.172 RON sau aproape 20.000 de EUR pe lună. În trei ani o creștere de peste 8000%.

Sincer, habar nu am ce să mai fac, căci nimănui nu pare să îi pese. Instituțiile statului sunt moarte, presa este cam la fel de coruptă, politicienii cei vechi depind de furturile de tipul ăsta și politicienii noi, toți, se fac că plouă și că au „trebi” mult mai importante. Susținătorii ultimilor și singura mea speranță pretind că nici nu au auzit și nici nu au văzut sloganul ăla „fără hoție” din campania electorală.

Declarație de avere de invidiat de mai marii din PSD

Potrivit ultimei declrații de avere depuse, Sava Florin-Adrina are două terenuri, unul de 224 de metri pătrați în municipiul Buzău și altul în localitatea Gălbinași pe o suprafață de 600 de metri pătrați. Din declarația de avere mai reiese că acesta deține 6 apartamente și o casă de locuit în municipiul Buzău. La secțiunea bunuri mobile, Sava a precizat că deține ”SET BIJUTERII CU DIAMANTE”, anul dobândirii 2018-2022, în valoare estimată de 9.000 de euro.

Pentru anul 2023, Sava Florin Adrian a raportat venituri anuale încasate în valoare de 58.041 de lei, de la APIA sediul central, iar soția sa, Sava Lidia, venituri anuale de 57.793 de lei, de la societatea ACS NEW

ANTREPRENOR CONSTRUCT SRL.

În ultima perioadă, firmulița din Buzău s-a abonat la banii publici pentru județele Giurgiu, Prahova și Buzău, iar contractele cu statul sunt pe bandă rulantă.