Ion Doldurea vrea un nou mandat la Primăria Caracal. Edilul și-a anunțat intenția de a candida din partea PSD pentru râvnita funcție. Anunțul primarului este unul surprinzător, mai ales, în contextul în care, la momentul producerii exploziei din Crevidia, acesta anunța că se autosuspendă din toate funcțiile politice.

La acel momet, a ieșit la iveală faptul că firma care deținea stația aparține chiar fiului său, Ionuț Doldurea. Explozia s-a soldat cu moartea a șase persoane și rănirea a zeci de răniți. Informația a fost confirmată de deputatul PSD de Olt Adrian Chesnoiu, prim-vicepreşedinte al PSD Caracal, care a declarat vineri că „domnul primar este membru PSD şi nu şi-a pierdut niciodată calitatea de membru PSD.

A luat o decizie unilaterală de a se autosuspenda din toate funcţiile deţinute în PSD Caracal şi PSD Olt, iar decizia unilaterală de a reveni îi aparţine în totalitate şi când va fi momentul o va anunţa, cu aceeaşi stimă şi principialitate cum v-a răspuns acum la întrebare.

Şi faptul că v-a răspuns onest că va candida este rodul discuţiilor pe care le-am avut în interiorul organizaţiei şi se bucură de întreaga susţinere a colegilor noştri din PSD Caracal, din PSD Olt şi cred că şi din PSD naţional”.

În total, Doldurea ar deține peste 20 de case, apartamente și spații comerciale, precum și aproape 500.000 de euro în conturi. La acestea se aduagă și un hotel de 5 stele în Caracal și opere de artă evaluate la 70.000 de euro.

La momentul producerii tragediei, Ion Doldurea și-a anunțat suspendarea din toate funcțiile politice, dat fiind că firma care deține stația aparține fiului său.

„Având în vedere situația creată, deși nu am și nu am avut niciodată vreo implicare în societatea comercială unde s-a întâmplat tragicul eveniment, dar fiind vorba de un membru al familiei mele, pentru a nu exista nici un alt fel de interpretare, am luat decizia de a mă suspenda din calitatea de membru al PSD și, implicit, din orice altă funcție politică deținută”, a transmis Ion Doldurea, la vremea respectivă.