Shell Team Aviation, înșelăciunea continuă, reacții în lanț!

Investigația jurnalistică demarată de Ziarul Puterea, intitulată ”Scandal în industria aviatică: Shell Team Aviation acuzată de înșelăciune și evaziune fiscală”(https://www.puterea.ro/scandal-in-industria-aviatica-shell-team-aviation-acuzata-de-inselaciune-si-evaziune-fiscala/), publicată la data de 11 aprilie 2024, a dezvăluit o situație alarmantă care implică o instituție privată de învățământ – Shell Team Aviation S.R.L., o companie specializată în organizarea de cursuri de formare pentru stewarzi și stewardese În urma acestor dezvăluiri, am primit pe adresa de mail zeci de sesizări de la elevii păgubiți de către această companie.

Sub rezerva anonimatului, având în vedere că aceste declarații fac obiectul unei cercetări penale de înșelăciune aflate în desfășurare, vă prezentăm o parte din experiențele neplăcute ale cursanților care au participat în ultimul an la cursurile puse la dispoziție de Shell Team Aviation.

Unul dintre elevi ne mărturisește pentru Ziarul Puterea:

„Alături de mai multe persoane, am avut nemulțumiri de la bun început. Am încercat să ne documentăm în legătură cu această școală de însoțitori de bord, dar toate «review-urile» lor de pe site erau pozitive și frumoase. Nici un review nu era prost. Mai târziu am înțeles de ce: dacă cumva le postezi un review prost despre ei, te sună și te amenință cu tribunalul dacă nu îl ștergi imediat. Pe lângă aceasta, alte deranjuri au fost prezente. În primul rând, faptul că ne-au «garantat» loc de muncă după absolvire, ceea ce nu a fost adevărat. În al doilea rând, faptul că ne-au promis 10 interviuri după terminarea cursului, nu este adevărat. Iar în ultimul rând, atestatul obținut, despre care toată lumea spunea că avem nevoie, de fapt nu ne ajută cu nimic. Deci, aceasta este părerea mea despre ei: dacă într-adevăr nu sunt oameni sinceri și corecți, eu am să încerc să iau măsuri cum pot.”