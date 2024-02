George Simion a lansat un atac dur la adresa Uniunii Europene și critică listele de candidați ale partidelor concurente.

Președintele AUR, George Simion, a lansat un atac împotriva Uniunii Europene, comparând-o cu o „nouă Uniune Sovietică” cu „comisarii ei de la Bruxelles”. Într-un discurs ținut la Timișoara, în cadrul prezentării candidaților la alegerile europarlamentare, liderul AUR a promis să oprească „toți cei care încearcă să impună noua ordine globală”, referindu-se la o serie de foști și actuali lideri ai UE.

„Am venit direct din Polonia. Am avut ieri (vineri, n.r.) la Varşovia întâlniri cu aliaţii noştri polonezi, probabil printre puţinii, dacă nu singurii, care înţeleg ce înseamnă să fii între două imperii, între imperiul răului de la est, care încă face victime, şi acest nou imperiu ideologic, această nouă Uniune Sovietică cu comisarii ei de la Bruxelles, care încearcă să ne schimbe obiceiurile, felul de a trăi, felul de a înţelege viaţa şi de a ne respecta înaintaşii şi identitatea creştină a acestui continent. Cred că aţi văzut, a căzut şi Grecia zilele trecute. Au zis şi colegii mei înainte, e o boală mondială care funcţionează fie prin marota numită corectitudine politică, fie prin cenzură, printr-o nouă dictatură şi ideologia asta nouă, neomarxistă, globalistă, soroşistă, încearcă să ne aducă pe toţi la acelaşi nivel. Dar pe noi Dumnezeu ne-a creat diferiţi şi suntem datori, împreună, la nivelul instituţiilor europene, din Europa din care facem parte atât istoric, cât şi geografic, să ne luptăm cu tot ce avem”, a afirmat George Simion sâmbătă, la Timişoara, conform News.ro.

„Nu venim să facem promisiuni vagi. Știți ce vom face? Cu sprijinul vostru, cu siguranță vom încetini progresul planurilor lor bolnave. Și, cu ajutorul lui Dumnezeu, îi vom opri pe toți, de la Juncker la Ursula von der Leyen, de la doctorul Fauci și toți cei care încearcă să impună noua ordine globală”, a declarat Simion.

În același timp, Simion a criticat listele de candidați ale partidelor PSD, PNL și USR pentru alegerile europarlamentare, susținând că AUR are mai multe cadre universitare și mai mulți doctoranzi decât ceilalți candidați.

„A fost criticat pentru că, atunci când am prezentat acești oameni minunați, am adus în discuție și competitorii noștri. Am spus adevărul, că pe listele de candidați ale PSD, PNL și USR sunt sinecuriști și persoane care hărțuiesc sexual. Am spus ceva greșit? Măcar Tudose de la PSD hărțuiește femei, iar cei de la USR aleargă după bărbați pe acolo”, a continuat Simion.

În plus, AUR a anunțat că peste 150 de aleși locali din PSD și PNL s-au alăturat partidului în semn de protest față de negocierile pentru comasarea alegerilor.

„Avem o surpriză pentru cuplul minune Nicu-Marcel: peste 150 de primari, viceprimari, consilieri locali și județeni din PNL și PSD s-au alăturat nouă, protestând împotriva negocierilor pentru comasarea alegerilor. Acești oameni nu sunt încă membri AUR, deoarece își pot pierde mandatele, însă vor semna adeziunea la momentul potrivit. Ne vom lupta împotriva baronilor locali și vom schimba majoritățile din Consiliile Locale și Județene”, a subliniat Simion.