Cel mai puternic om din Europa este Donald Tusk, fostul și actualul prim-ministru al Poloniei, potrivit unui clasament al celor mai influenți oameni din Europa realizat de Politico.

În top îi mai regăsim pe Viktor Orban, Giorgia Meloni sau Volodimir Zelenski.

Pe lângă The most powerful person in Europe (cel mai puternic om din Europa), Politico i-a nominalizat pe cei mai importanți oameni ai continentului în trei categorii: Doers (cei care acționează), Disrupters (cei care perturbă) și Dreamers (cei care visează).

Cel mai puternic lider din Europa

Donald Tusk – „The wind of change”

Polonezul Donald Tusk este considerat cel mai puternic om din Europa. Fostul premier polonez, care a fost președinte al Consiliului European înainte de a reveni ca lider al opoziției centriste, este cunoscut pentru viziunea democratică, modernă și europeană. Adversarul lui de ani buni este Jarosław Kaczyński, liderul Partidului Lege și Justiție (PiS) de guvernământ, reprezentant al tradiționaliștilor, conservatorilor catolici, naționaliștilor. După opt ani sub guvernarea Kaczyński, bate din nou „vântul schimbării”, iar Tusk este în centrul atenției.

Doers (cei care acționează)

Acest top este dominat de premierul italian Georgia Melonia, care s-a remarcat prin eforturile de diminuare a sprijinului pentru Ucraina și ridicarea sancțiunilor economice impuse Rusiei.

1. Giorgia Meloni – „The chameleon”

2. Ursula von der Leyen – „The queen”

3. Emmanuel Macron – „Manu unchained”

4. Andriy Yermak – „Kyiv’s green cardinal”

5. Recep Tayyip Erdoğan – „The mediator”

6. Maroš Šefčovič – „Mr. Fix It”

7. Marine Le Pen – „The rebrander”

8. Christine Lagarde – „The expectations manager”

9. Keir Starmer – „The other guy”

Disrupters (cei care perturbă)

Elvira Nabiullina sau bancherul lui Vladimir Putin este tehnocratul de top care ține în funcțiune mașina de război a președintelui rus. De-a lungul deceniului în care a fost la cârma Băncii Centrale a Rusiei, politicile monetare ale Nabiullinei au salvat în mod repetat rubla și au menținut economia țării pe linia de plutire.

1. Elvira Nabiullina – „Putin’s banker”

2. Carles Puigdemont – „The revolutionary”

3. Viktor Orbán – „The spoiler”

4. Annalena Baerbock – „The straight-talker”

5. Manfred Weber – „The Green Deal killer”

6. Tom Van Grieken – „The Breakup Artist”

7. Jovita Neliupšienė – „The Washington whisperer”

8. Bidzina Ivanishvili – „The oligarch”

9. Björn Höcke – „The fascist”

Dreamers (cei care visează)

Prima poziție în acest top este ocupată de Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, țară angrenată în războiul cu Rusia.

1. Volodimir Zelenski – „The marathon runner”

2. Alexei Navalny – „Russia’s Mandela”

3. Gérald Darmanin – „The understudy”

4. Roberta Metsola – „The young gun”

5. Mary Lou McDonald – „The unifier”

6. Petr Pavel – „The hawk”

7. Thomas Bach – „The Olympian”

8. Nigel Farage – „The schemer”

9. Jenni Hermoso – „The woman who got the ball rolling”