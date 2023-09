A început a doua etapă a programului ”Cardul de energie”. Categoriile de români care pot primi ajutor

A doua etapă a Programului de sprijin pentru plata facturilor la energie a început marți, cu imprimarea și distribuirea a peste 370.000 de noi carduri de către Fabrica de Timbre, conform anunțului Companiei Naționale „Poșta Română” (CNPR).

Reprezentanții Poștei încurajează beneficiarii să opteze pentru încasarea facturilor direct de la poștaș, utilizând dispozitivele mobile sau metoda online prin aplicația specială oferită de companie.

„Etapa a doua a demarat cu imprimarea și distribuirea a peste 370.000 de carduri noi de către Fabrica de Timbre, o sucursală specializată a Companiei Naționale „Poșta Română”.

Noile carduri sunt destinate persoanelor care au intrat recent în program, precum și celor care au schimbat adresa de domiciliu în acest interval. De asemenea, beneficiarii din prima tranșă pot continua să utilizeze aceleași carduri și pentru a doua tranșă.

La fel ca în prima tranșă, poștașii au început să colecteze declarații pe propria răspundere de la beneficiarii cardurilor de energie care nu au adrese specifice în mediul rural”, a precizat sursa citată, conform agerpres.ro.

Valentin Ștefan, directorul general al CNPR, a menționat că instituția sa pune la dispoziție toate cele 9.000 de dispozitive mobile pe care le deține, pentru a asigura procesul rapid și eficient de plată a facturilor în întreaga Românie.

Atât cardurile din prima tranșă, cât și cele din a doua tranșă, pot fi utilizate până pe data de 27 decembrie 2023.

Categoriile de români eligibili pentru ajutorul la plata facturilor prin intermediul cardului de energie includ: pensionari cu venit sub 2.000 de lei, pensionari de invaliditate cu venit sub 2.000 de lei, persoane cu handicap grav, accentuat sau mediu cu venit sub 2.000 de lei, familii care primesc alocație de susținere, precum și familii sau persoane beneficiare de ajutor social.

Venitul lunar pe membru de familie nu poate depăși 2.000 de lei.

Serviciile acoperite de Programul „Cardul de energie” includ posibilitatea de a achita facturile curente sau restante pentru: energie electrică, energie termică din sisteme centralizate, butelii cu GPL propan pentru încălzire (cu excepția buteliilor GPL butan pentru uz casnic – gătit), gaze naturale, lemne pentru foc (lemn rotund și despicat cu diametrul la capătul gros de maxim 24 cm, resturi de lemn, tocătură provenită din lemn etc.), cărbune, peleți și alte materiale utilizate exclusiv pentru încălzire (cum ar fi apă geotermală sau brichete de rumeguș).

Beneficiarii programului trebuie să prezinte la momentul plății: cardul de energie valabil, primit prin Poșta Română; actul de identitate; factura curentă sau restantă.

Pentru unele servicii, s-ar putea să fie necesare documente suplimentare care să ateste datoriile curente și/sau restanțele față de furnizorul de energie și/sau asociația de proprietari/locatari (cum ar fi notificări de plată sau certificate de validare a datoriilor, bonuri fiscale).