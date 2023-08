ANAF a blocat vânzarea vagoanelor și locomotivelor CFR către Bercea Mondialul

Tunul feroviar uriaș regizat recent pentru interlopul Bercea Mondialul de directorul general al CFR Marfă, Daniel Apostolache, și binecuvântat de ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a fost blocat de către ANAF.

CSAT a scanat tunul feroviar uriaș regizat de directorul general Daniel Apostolache de la CFR Marfă pentru Bercea Mondialul

PUTEREA a semnalat în urmă cu o lună și ceva cădirectorul general de la SNTFM CFR Marfă SA, Daniel Apostolache, a scos la vânzare 7.153 de vagoane și 508 locomotive, atenție, aflate sub sechestru la ANAF, pentru un preț total de aproximativ 165 de milioane de euro. Tot PUTEREA a semnalat că cel mai interesat de achiziționarea acestor vagoane și locomotive este interlopul din Olt Sandu Anghel, cunoscut sub numele de „Bercea Mondialu”, finul fratelui lui Traian Băsescu, care a fost eliberat condiţionat din închisoare anul trecut după ce ispăşise un an şi cinci luni din pedeapsa de 13 ani la care fusese condamanat într-un dosar de tentativă de omor (Bercea Mondialu vrea 500 de locomotive și peste 7.000 de vagoane de la CFR Marfă. EXCLUSIV). Ulterior, tot PUTEREA a dezvăluit că CFR Marfă a făcut o superofertă pentru Bercea Mondialu: locomotive scoase la vânzare la prețul de, atenție, 12 lei și 35 de lei, și vagoane evaluate la 7.000 de lei (https://www.puterea.ro/super-oferta-cfr-marfa-pentru-bercea-mondialu12-lei-o-locomotiva-7-000-de-lei-un-vagon-exclusiv/). Ca urmare a dezvălurilor noastre, CSAT a răspuns că ministrul Transportuilor și Infrastructurii, Sorin Grindeanu, este responsabil de vânzarea vagoanelor către Bercea Mondialu (CSAT: Vânzarea vagoanelor și locomotivelor către Bercea Mondialu este atributul lui Grindeanu).

Grindeanu făcut KO de ANAF

La sfârșitul săptămânii trecute, directorul general al CFR Marfă, Daniel Apostolache, și ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, au fost făcuți KO de către directorul general al ANAF, Nicoleta Cârciumaru. Pentru că cele 7.153 de vagoane și 508 locomotive, erau sub sechestru la ANAF nu puteau fi vândute fără acordul ANAF. Ca atare, ANAF a transmis către CFR Marfă să stopeze vânzarea vagoanelor și locomonitivelor pentru că valoarea de inventar a acestora este foarte mult subevaluată. Mai mult, ANAF a anunțat CFR Marfă că vânzarea vagoanelor și locomotivelor s-ar putea relua doar după ce CFR Marfă va face o evaluare la zi a fiecărei locomotive și a fiecărui vagon. Așadar, mega afacerea regizată de Grindeanu și Apostolache pentru Bercea Mondialu, dar de fapt pentru un afacerist bine ancorat la calea ferată, mai are de așteptat.