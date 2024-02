Nicolae Ciucă s-a încurcat când a fost întrebat cât costă ceasul pe care îl poartă la mână: „Ceasul meu?”

Președintele Senatului, Nicolae Ciucă, a declarat că poartă un ceas evaluat la 900 de lei, menționând că a fost achiziționat în timpul unei perioade de reducere. Declarația sa vine în urma discuțiilor despre ceasul în valoare de 30.000 de euro purtat de eurodeputatul Rareș Bogdan la cumpărături în piața din orașul Șimleu Silvaniei.

Întrebat într-o emisiune la Prima TV despre prețul ceasului său, Nicolae Ciucă a răspuns că este de 900 de lei și a adăugat: „Era redus”. Moderatorul a făcut o remarcă aluzivă la ceasul lui Rareș Bogdan, sugerând că declarația ar putea fi o provocare pentru acesta din urmă.

Cu toate acestea, Ciucă a subliniat că fiecare persoană își cumpără ceasul în funcție de posibilități și că este important să aibă la mână un ceas care să măsoare nu doar timpul, ci și activitățile desfășurate. El a subliniat importanța faptelor și a contribuțiilor pe care le lăsăm în urma noastră, mai degrabă decât prețul ceasului pe care-l purtăm.

Europarlamentarul Rareș Bogdan a fost surprins purtând un ceas Rolex evaluat la 30.000 de euro



În luna noiembrie, europarlamentarul Rareș Bogdan a fost surprins purtând un ceas Rolex evaluat la 30.000 de euro în timp ce se plimba printre mulțimea adunată în piața din Șimleu Silvaniei, însoțit de liderii PNL.

Întrebat de către o jurnalistă despre acest ceas extravagant, Rareș Bogdan a afirmat că este un individ cu o identitate clară și că își permite să poarte ce ceasuri și costume dorește: „Uite, acum am altul, mai ieftin, e drept, nu-i așa de scump, ăsta cred că este vreo 10.000”.

În ceea ce privește moralitatea gestului său, Rareș Bogdan a răspuns ferm:

„Este ceasul meu. Uite, acum am altul, mai ieftin, e drept, nu-i așa de scump, ăsta cred că este vreo 10.000. Am ceasuri evaluate la 200.000 de euro în declarația mea de avere, am câștigat bani la Realitatea, din presă. Iertați-mă, ce vreți să fac? Vreți să mă îmbrac ca Mao Zedong să-i placă lui Ciolacu, să mă îmbrac în același stil și să-mi iau un ceas Pobeda? Hai să fim serioși, asta este problema românilor? Lor le place Pobeda, pentru că Stalin îl purta, nepoții lui.”