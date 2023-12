Ce ipoteze iau în calcul anchetatorii după tragedia de la Ferma Dacilor

Anchetatorii încearcă să afle cauza care a condus la producerea cumplitei tragedii de la Ferma Dacilor din Prahova, soldată cu moartea a șase persoane și dispariția altor două. La momentul actual, sunt mai multe ipoteze pe care oamenii legii le iau în calcul.

Martorii de la fața locului povestesc că la momentul producerii tragediei, în pensiune era foarte frig, și asta pentru că centrala termică ar fi fost stricată. După ce turiștii au semnalat acest lucru, aceștia au fost mutați în alte camere. Autoritățile iau în calcul ca persoanele rămase în camerele reci să fi apelat la ajutorul unor radiatoare sau aeroterme, care ar fi putut duce la un posibil scurt circuit pe rețeaua electrică.

O altă ipoteză pe care anchetatorii o iau în calcul este și cea potrivit căreia panourile fotovoltaice montate pe acoperiș să fi prezentat anumite probleme. În schimb, martorii au vorbit și despre o presupusă mână criminală. Surse apropiate familiei mărturisesc că unul dintre invitați ar fi dat foc bucătăriei complexului turistic, după ce s-ar fi certat cu soția și chiar a bătut-o. Însă, această ipoteză a fost exclusă de anchetatori.

ISU organizase o petrecere chiar la Ferma Dacilor

Pe fir ar urma să intre însă și Direcția Națională Anticorupție. Potrivit unor informații pe surse, procurorii vor să redeschidă un dosar din 2019, care îi viza chiar pe șefii Inspectoratului pentru Situații de Urgență Prahova, cei care ar fi trebuit să controleze această pensiune în anul respectiv.

Se pare că reprezentanții ISU ar fi organizat o petrecere la Ferma Dacilor, deși știau că unitatea nu are autorizație de funcționare în caz de incendiu. În plus, aceștia au dat doar niște amenzi, care au fost, bineînțeles, simbolice. În luna martie a acestui an, dosarul a fost clasat pe motiv că suspiciunile de abuz în serviciu nu s-ar fi confirmat.