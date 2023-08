Cine este cel bogat director din Ministerul Transporturilor impus de Grindeanu

La scurt timp după ce a fost numit ministrul al Transporturilor și Infrastructurii, Sorin Grindeanu și-a impus o serie de oameni controversați în funcții cheie din minister dar, mai ales, în fruntea unor mari companii ale statului.

Nababul director al Portului Constanța este garantat de PSD și agreat de toate partidele politice

Una dintre cele mai surprinzătoare numiri făcute cu binecuvântarea ministrului Sorin Grindeanu a fost în urmă cu un an de zile la conducerea Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime Constanța SA (CN APMC SA). În fruntea acestei companii a fost impus afaceristul Florin Vizan, o „vedetă” a tabloidelor. Acesta a fost susținut de Sorin Grindeanu și o deputată PSD apropiată de acesta, dar și de liderul PSD Constanța, Felix Stroe. Florin Vizan a candidat din partea PSD Constanța, la alegerile locale din 2020, pentru un mandat de consilier județean, însă fără succes. Dar, din luna mai 2022, acesta a fost numit în funcția de director al Direcției Regionale de Drumuri şi Poduri Constanța. În trecut, el s-a mai aflat și în conducerea Petromin, CNAPMC dar și la Oil Terminal-unde a fost președinte al Consiliului de Administrație, din partea Partidul Democrat Liberal (PDL). Totodată, el este foarte apropiat de traseistul deputat, acum PNL, Mircea Banias, dar fostul lider PNL Dan Radu Rușanu. La ora actuală, conform declarației de avere, directorul general de la Administrația Porturilor Maritime Constanța este, de departe, cel mai bogat director dintre toate companiile aflate sub tutela Ministerului Transporturilor. Practic, Florin Vizan este foarte bogat, dar cu toate acestea a preferat să fie remunerat și de la stat.

Averea uriașă a directorului „vedetă” a tabloidelor

Directorul general al Administrației Porturilor Maritime Constanța, Florin Vizan, deține împreună cu familia, cinci terenuri, unul în Constanța-9.000mp, altul la Neptun, dar și peste 10 ha la Corbu. De asemenea, el are și mai multe spații comerciale la Brașov, Mamaia și Constanța, iar familia sa deține ceasuri și bijuteri în valoare de 58.000 de euro. Anul trecut, Florin Vizan a donat foului său un apartament în valoare de 877.208 de lei, adică de circa 180.000 de euro. Dar, directorul CN APMC SA este acționar la nouă firme ale căror obiecte de activitate sunt dintre cele mai diverse: Eco Concept Expert SRL, Zeus Construct SRL, Nova Premium Gaz SRL, Lotus Camping SRL, Nova Management SRL, Zeus Service SRL, Nova Holding SRL, Ecoprest Internațional SRL, Green Impact SA- toate din Constanța. El și familia sa a încasat anul trecut vreo 30.000 de euro numai din chirii, iar din dividende încă vreo 330.000 de euro. De asemenea, Florin Vizan deține 12 conturi bancare, dar, atenție, a împrumut în nume propriu firmele sale, dar și alte persoane fizice și juridice, cu circa 4.727.047 de lei, adică aproape un milion de euro. Trebuie precizat că Florin Vizan s-a făcut remarcat între timp prin câteva apariții foto în presa tabloidă, fie când a fost la o petrecere de pomină în clubul Nuba din Mamaia sau când a fost surprins la volanul unui autoturism Rolls Royce Wraith care valora la acel moment 400.000 de euro. Se pune întrebarea: De ce PSD, dar mai ales ministrul Sorin Grindeanu, l-a vrut pe Florin Vizan la șefia Portului Constanța când acesta are o avere uriașă și este implicat în atâtea firme, adică este cel mai bogat director de la toate companiile aflate sub tutela Ministerului Transporturilor?