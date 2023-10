Hunedoreanul Vili Rupa, românul care a fost victima a două erori judiciare grave pentru care Statul Român a fost condamnat de două ori, inclusiv la CEDO, a obținut cercetarea penală a unui fost procuror și a unei foste judecătoare, pe care i-a acuzat de tortură și lipsire ilegală de libertate.

Decizia survine după ce Curtea de Apel Alba Iulia a decis, pe 20 septembrie a.c., să desființeze o ordonanță a procurorilor Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia și a dispus continuarea cercetării penale față de doi magistraţi aflaţi acum la pensie, Herban Dorel – fost procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Hunedoara şi Rodica Anuţa Ghilea – fost judecător la Tribunalul Hunedoara.



În acţiunea sa, Vili Rupa a arătat că în 1999 a fost condamnat şi trimis în închisoare pentru 14 luní într-un dosar de ultraj şi de trafic de mercur, în care a fost însă achitat după rejudecare. Pentru această eroare judiciară, hunedoreanul a obținut de la CEDO daune de 30.000 de euro, iar în anul 2014, într-un proces cu Statul Român el a mai obținut daune de 50.000 de lei.

În procesele intentate, Vili Rupa a demonstrat, pe lângă nevinovăția sa, că în timpul anchetei penale, procurorul Dorel Herban de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Hunedoara nu a ținut cont că suferea de mai multe afecțiuni cronice şi l-a supus, nevinovat fiind, unui regim de degradare. „Regimul de degradare la care am fost supus, recluziunea mea forțată fără nici un temei legal, ignorarea vulnerabilității mele datorită stării de sănătate, înrăutățirea stării de sănătate psihică, limitarea posibilităților mele de integrare socială, mi-au produs prejudiciul estimat”, a precizat Vili Rupa în acțiunea sa.

Deși de-a lungul anilor hunedoreanul a depus mai multe plângeri penale împotriva judecătorilor şi a procurorilor care l-au anchetat şi condamnat pe nedrept, acestea au fost respinse.

Totuși, în 20 septembrie 2023, Curtea de Apel Alba Iulia a decis să desființeze o ordonanță a procurorilor și a dispus continuarea cercetărilor față de cei doi magistrați. „Admite plângerea formulată de petentul Rupa Vili împotriva ordonanței de clasare din 14.06.2023, dată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia, în dosar nr. 160/P/2022. Desființează soluția atacată şi trimite cauza la procuror pentru a începe urmărirea penală. În baza art. 275 al. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronunțată în camera de consiliu, azi data de 20.09.2023”, se precizează în încheiere finală nr. 68/2023 a Curții de Apel Alba Iulia.



Închis nevinovat 81 de zile, pus în lanțuri la mâini și picioare şi torturat fizic



Instanța a luat act de faptul că în anul 1998 procurorul Dorel Herban şi judecătoarea Rodica Ghilea au dat ordin polițiștilor să îl aresteze nevinovat pe Vili Rupa, să îi violeze domiciliul, să îl răpească practic de lângă familie și să îl ducă la închisoare, unde a fost torturat fizic, bătut, legat cu lanțuri la mâini și picioare timp de 81 de zile în care i s-a interzis inclusiv accesul la întreținerea igienei personale.



„Și-a putut proba nevinovăția abia în 2014 după revizuirea hotărârii de condamnare, ca urmare a admiterii plângerii sale la CEDO”, se precizează în hotărârea recentă a Curții de Apel Alba Iulia.

„Ordonanța procurorului Herban, dată generic”

Magistratul de la Curtea de Apel Alba Iulia care a pronunţat sentința recentă a precizat că acuzațiile lui Vili Rupa trebuie să primească un răspuns concret în procedura plângerii împotriva soluției de netrimitere în judecată, ”altfel, în cauza de față, vom fi din nou în situația lipsei unei instrucții efective, susceptibile să atragă o nouă condamnare la CEDO”.

”Este absolut necesar să fie verificate aspectele menționate în hotărârile judecătorești pronunțate după admiterea căilor extraordinare de atac și să se stabilească dacă activitatea magistraților vizați, după administrarea de probe, realizează tipicitatea vreunei infracțiuni, pornind de la constatările instanței europene. (…) Ordonanța procurorului a fost dată generic, nu știm cu exactitate dacă se referă doar la cei doi intimați sau au fost avute în vedere și alte persoane (alți magistrați sau polițiști) menționați în plângerile petentului conexate la acest dosar, aspect care, de asemenea, trebuie clarificat”, a mai precizat judecătorul de la Curtea de Apel.



Acuzat fără probe şi de omor, apoi achitat

Vili Rupa a mai fost trimis nevinovat în judecată în 2014, fiind acuzat pentru uciderea, în februarie 1998, a unui tânăr din Hunedoara. Numai că şi acel dosar nu a putut fi finalizat de procurori, astfel că în 2016 Curtea de Apel Alba Iulia l-a achitat pe Vili Rupa din lipsă de probe. Interesant este că în acel dosar în care hunedoreanul a fost acuzat de omor, un condamnat care se afla în detenție a mărturisit la un moment dat anchetatorilor fapta ce îi era imputată lui Vili Rupa, astfel că şi acest dosar s-a dovedit a fi o imensă eroare judiciară.





Dorel Herban, un procuror controversat pentru care Statul Român a fost condamnat de două ori la CEDO





Dorel Herban a fost unul dintre cei mai controversați procurori din Hunedoara. Din cauza lui, Statul Român a fost condamnat de CEDO în doua dosare, respectiv Dambean vs. România şi Bota vs. România.

Pentru arestarea şi trimiterea în judecată a avocatului Pompiliu Bota, dispusă cu rea credință în 1998 de procurorul Dorel Herban, în urma înscenării unui dosar de evaziune fiscală, Înalta Curte de Casație şi Justiție a dispus în 2001 acordarea unor despăgubiri de 500 milioane lei. Ulterior, în 2008, în cauza „Bota vs România”, judecătorii CEDO au obligat Statul Român să-i plătească suma de 16.000 euro avocatului Bota, cu titlu de daune, pentru dosarul instrumentat de Dorel Herban.

În 2013, în cauza „Dambean vs. România”, CEDO a decis ca statul român să plătească daune de peste 15.000 euro soției unei victime a unui accident de circulaţie, pentru faptul că procurorul Dorel Herban, a ţinut la sertar 7 ani un dosar de omor din culpă şi a dispus scoaterea de sub urmărire penală a șoferului care a produs accidentul mortal. În acea cauză, CEDO a stabilit că procurorul Dorel Herban nu a făcut o anchetă penală efectivă şi corectă, încălcând astfel dreptul la viață.





Herban şi Ghilea, pensionari de lux





Cu toate erorile comise, în iulie 2015, Klaus Iohannis a semnat decretul de pensionare înaintat de Dorel Herban, procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Hunedoara, fără ca acesta să dea socoteală. De precizat că la câteva luni după pensionare, procurorul Dorel Herban a dorit să se reîntoarcă la Parchetul Tribunalului Hunedoara, însă plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât în ședința din 6 octombrie 2015 să-i respingă cererea.

La rândul ei, judecătoarea Rodica Anuța Ghilea s-a pensionat în iulie 2007, urmare a decretului nr. 752 semnat de fostul președinte al României, Traian Băsescu, fără a plăti pentru erorile judiciare la care a fost părtașă.