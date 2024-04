Candidat PSD la primărie, acuzat de corupție și un prejudiciu de 5,7 milioane de lei

Toma Sandu, un apropiat al familiei Bădălău, s-a prezentat miercuri în fața procurorilor DNA pentru a fi informat cu privire la calitatea sa de inculpat într-un mega dosar de corupție, alături de alte persoane influente. Acest dosar vizează acuzații de corupție legate de activități în care omul de afaceri Toma Sandu este implicat, inclusiv prejudicierea primăriei Bucșani. Cercetările procurorilor DNA continuă, iar averea lui Toma Sandu a fost pusă sub sechestru.

Omul de afaceri din județul Giurgiu – Toma Sandu, apropiat familiei baronului Bădălău din județul Giurgiu, a fost surprins de jurnaliștii Puterea.ro intrând și ieșind din sediul central al DNA, fiind implicat într-un caz grav de corupție pentru care este cercetat de procurorii DNA.

Vezi Galeria foto 2 Imagini

Dosarul penal vizează reabilitarea drumului comunal DC 191 din comuna Bucșani și construirea drumurilor comunale în perioada 2017-2019, în cadrul extins al proiectului PNDL. Deși lucrările au fost necorespunzătoare, iar firmele implicate au fost radiate înainte ca recepția să aibă loc, acestea au încasat întreaga sumă de bani, prin abuzul în serviciu al fostului primar PSD al comunei Bucșani.

Prejudiciul estimat se ridică la nu mai puțin de 57 de miliarde de lei vechi, conform surselor noastre. Omul de afaceri Toma Sandu este investigat în prezent alături de alte persoane implicate pentru complicitate la abuzul în serviciu, coroborat cu Legea corupției pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție.

În fața jurnaliștilor, Toma Sandu nu a recunoscut motivul pentru care s-a prezentat în fața procurorilor DNA, declarând că a venit la DNA „cu cineva”, iar în legătură cu sechestrul asupra imobilelor, acesta ”a mințit de a crăpat asfaltul” susținând că nu s-a impus niciun fel de sechestru asupra bunurilor sale. (VEZI VIDEO)

Întrucât omul de afaceri „corect” și „ostil” putea să aibă dreptate, am verificat dacă autoturismele sale și proprietățile sunt puse sub sechestru. Și ce credeți? Am verificat la OCPI Giurgiu cărțile funciare, iar domnul Toma Sandu s-a ales cu sechestru pe bunurile mobile și imobile, mai exact pe autoturismele și pe imobilele precum Lebăda Neagră Resort, o proprietate cu lac de pescuit, salon de nunți, spații de cazare, piscină și spații de relaxare, ce se întinde pe nu mai puțin de 32.000 de metri pătrați.

Vezi Galeria foto 2 Imagini

În cartea funciară, la data de 13/02/2024, a fost notată Ordonanța nr. 293/P/2022, din 08/02/2024, emisă de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – DNA; Actul Administrativ nr. DOSAR 166/II-I/2024, din 12/02/2024, emis de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – DNA; Se menționează sechestrul asigurator asupra imobilului de sub A1, până la concurența sumei de 5.583690,92 lei, dispus prin ordonanța din 08.02.2024, instituit de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – DNA. De asemenea, la data de 05/03/2024, a fost notat Actul Administrativ nr. PV nr. 166/II-1/2024 în dosarul penal nr. 293/P/2022, din 29/02/2024, emis de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – D.N.A.; Actul Administrativ nr. 166/II-1/2024, din 01/03/2024, emis de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – D.N.A.; Se menționează procesul verbal de aplicare a sechestrului asigurator în dosarul penal nr. 293/P/2022, instituit de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – DNA.