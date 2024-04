Programul apă-canal de la Fondul de Mediu a fost fraudat! Președintele AFM confirmă dezvăluirile PUTEREA

Președintele Administrației Fondului de Mediu, Laurențiu Neculaescu, confirmă dezvăluirile PUTEREA legate de fraudele masive cu finanțare prin AFM pentru programul apă-canal.

Conducerea Administrației Fondului de Mediu, cu șeful Laurențiu Neculaescu în frunte, a sesizat Parchetul General pentru a investiga cum a fost posibil ca 3 miliarde de lei destinate Programului apă-canal să se evapore în doar în câteva secunde în condițiile în care completarea și depunerea electronică a unei cereri de finanțare se face în minim două minute. Este vorba despre sesiunea de depunere cererilor pentru sistemele de alimentare cu apă, canalizare și epurare a apelor uzate, organizată de Administrația Fondului de Mediu și desfășurată în data de 5 aprilie și despre care PUTEREA a scris pentru prima dată. Sesiunea a început la ora 10.00 și în anumite regiuni geografice, în special în cele din sudul țării, s-a încheiat foarte rapid iar acest lucru a fost posibil doar dacă a avut loc o fraudă.

Invitat la DC News, președintele Laurențiu Neculaescu, a încercat să spele pe mâini de această situație, de parcă n-ar răspunde de sistemul informatic al Administrației. ””Programul Apă-Canal a demarat în data de 5 aprilie. La ora 10:00 a pornit aplicația pentru înscriere (pentru UAT-uri) și au fost depuse 201 dosare”, a spus Neculaescu.

„Bugetul a fost de aproximativ 3 miliarde de lei, pentru că a mers pe o supracontractare de 200% și am avut aproape 3 miliarde de lei„, a adăugat acesta.

„Alocarea a fost pe regiuni. Depunerea s-a făcut tot pe regiuni, în funcție de populația aferentă fiecărei regiuni. Am alocat și un buget pentru regiunea respectivă, așa s-au înscris 201 aplicanți. Acum urmează să fie evaluate aceste dosare. Așa cum știți, de când am venit eu la AFM, am renunțat la dosarul cu șină la tot ce a însemnat finanțarea acordată”, a mai spus acesta la DC News.

„A fost o ambiție personală să nu ne mai plimbăm cu dosarul cu șină de la un birou la altul la toate înscrierile. Toate finanțările pe care le acordă Administrația Fondului pentru Mediu se fac numai prin aplicații informatice. După fiecare sesiune de finanțare pe care am acordat-o, de când folosim acest sistem, personal rog colegii de la IT să analizeze modul de derulare al sesiunii de finanțare – o trasabilitate a aplicației – să vedem dacă aplicația a funcționat în parametri normali, dacă s-a blocat undeva sau nu s-a blocat, cum s-a derulat înscrierea”, a mai precizat președintele AFM.

Toate cele bune de la colegii IT! Sigur?

Neculaescu susține că de ai săi colegi de la IT l-au asigurat că aplicația a funcționat fără sincope, nu au fost blocaje, nu au fost probleme. „Avem de fiecare dată întâlniri tehnice, în care ni se prezintă o analiză a aplicației respective. De data aceasta, la această sesiune, colegii IT-ști care s-au ocupat de aplicație au spus că aplicația a funcționat fără sincope. Nu au fost blocaje, nu am avut nicio problemă. În schimb, a fost o mică suspiciune referitoare la încărcarea în aplicație a unor dosare care, din punctul nostru de vedere, s-a făcut un pic cam repede, și atunci am luat decizia de a sesiza organele abilitate să facă o cercetare în sensul în care aplicația a fost sau nu păcălită ori fraudată de data aceasta„, a spus Neculaescu.

Din capul locului trebuie să spunem că acest program, apă-canal, este dedicat doar primăriilor. Și câteva dintre acestea sunt suspecte de fraudă pentru că au reușit mare performanță să completeze și să depună cererile respective în câteva secunde. Deocamdată, identitatea acestor primării este ținută la secret. Sursele noastre spun că sunt peste 20 de astfel de cazuri suspecte.

Dar cum a reușit un IT-ist să completeze în câteva secunde peste 20 de câmpuri? Nu cumva prin fraudă?

„Au mai rămas dosare și pe afară. Multe, foarte multe, tocmai asta e problema, adică ok, fiecare consultant, fiecare primar, fiecare UAT se pregătește, dar în momentul în care o cerere de finanțare, care are câteva zeci de câmpuri de completat, se încarcă în câteva secunde, atunci clar eu personal am un semn de întrebare. Cum a reușit un IT-ist să încarce în câteva secunde un document care are 20 de câmpuri de completat? Nu sunt foarte multe astfel de cazuri, sunt câteva care mie personal mi-au ridicat niște semne de întrebare – și mie, și colegilor – pentru care, pentru a elimina orice fel de discuție pe acest subiect, am stabilit să sesizăm organele abilitate, să le spunem să facă o cercetare„, a precizat președintele AFM.

El susține că a sesizat Parchetul General. ”Formularul de înscriere este disponibil pentru toată lumea la ora 10:00, când pornește aplicația. Dacă cineva a avut-o dinainte, în format digital, atunci există o problemă din punctul meu de vedere, pentru că a furat startul. Aici nu prea am o toleranță față de aceste UAT-uri, consultanți. Toate primăriile muncesc și vor să-și obțină o finanțare. Faptul că cineva se descurcă (pe românește) să poată să încarce mai repede nu e în regulă. Avem și în corpul de control al ministerului care desfășoară o misiune de control la nivelul instituției noastre. Dorința mea a fost ca totul să se desfășoare transparent prin sisteme informatice, ca să nu mai existe discuții că cineva i-a băgat dosarul în fața altcuiva sau așa mai departe. Atunci să fie transparență până la capăt”, a mai spus acesta.

„Tocmai de asta v-am spus că noi, când am făcut împreună cu colegii trasabilitatea pe aplicație, am văzut că primele dosare au fost încărcate până în 20 de secunde, ceea ce pentru pentru noi a fost un semn de întrebare. Și tocmai ca să nu mai existe niciun fel de discuții, am spus, ok, să vină organele abilitate să facă o cercetare„, a conchis Laurențiu Neculaescu.

Cineva a avut acces la sistemul informatic

PUTEREA a scris că un cunoscător care a avut acces la sistem a dat cererile de finanțare cu o seară înainte zilei de 5 aprilie astfel încât acestea să fie gata completate pentru a fi înregistrate la câteva secunde după ora 10, când a demarat sesiunea. Și în felul acesta, o parte din cele 3 miliarde de lei, cât a fost bugetul pentru această sesiune, a ajuns în posesia unor beneficiari care au fentat regulile.

Conducerea Administrației Fondului de Mediu a observat că unele cereri au fost înregistrate, dar semnătura electronică a fost adăugată ulterior, ceea ce a ridicat suspiciunea unei posibile fraude. AFM a trimis informare detaliată la minister cu propunerea ca ministrul să avizeze informarea către autorități

Pe site-ul Administrației Fondului de Mediu apar ca ore de închidere 10:04, 10:06 etc. Doar că la o analiză internă a celor de la AFM, s-a observat că o parte din cererile de finanțare depuse ”ultra rapid”au fost semnat electronic ulterior depunerii în sistemul informatic al AFM.

De ce au loc astfel de încercări de fraudare?

Pentru că Administrația Fondului de Mediu este singura instituție care oferă finanțare prin diverse programe (precum montarea de panouri fotovoltaice, iluminat, apă și canalizare etc.) pe principiul „primul venit, primul servit”, fără a impune cerințe minime de eficiență. Astfel, apare o cursă contra-cronometru pentru depunerea dosarelor, iar unii încearcă să își asigure un avantaj, beneficiind de informații privilegiate de la cei care cunosc funcționarea sistemului. Posibilii complici ar putea fi:

1. Persoane din cadrul AFM;

2. Persoane din cadrul Ministerului Mediului (care are în subordine AFM);

3. Persoane implicate în platforma care găzduiește portalul AFM.

Șefii AFM au solicitat Ministerului Mediului suspendarea sesiunii din data de 5 mai, însă au fost refuzați de către instituția condusă de Mircea Fechet, pe considerentul ”că ne facem de râs”. În plus, de mai bine de o săptămână, ministerul nu a mai emis nicio declarație în legătură cu acest subiect.

Programul de finanțare pentru apă și canalizare este destinat primăriilor. Se ridică întrebarea cum au reușit câteva dintre acestea să depună cereri într-un timp atât de scurt și cine sunt complicii lor. Publicația noastră a adresat întrebări atât Administrației Fondului de Mediu, cât și Ministerului Mediului, în încercarea de a obține mai multe informații despre acest caz și de a identifica persoanele, firmele și instituțiile suspectate de încălcarea legii.

Întrebări care caută răspunsuri

Președintele Laurențiu Neculaescu susține că sunt suspiciuni de fraudă, după cum am văzut mai sus. După informațiile PUTEREA, el a cerut ministrului Mediului, Mircea Fechet, să reia licitația doar că ministerul tace. PUTEREA a trimis o adresă către această instituție pentru a ne spune cum vede toată această chestiune și dacă există vreo posibilitate de anulare a licitației. Încă n-am primit niciun răspuns. Prin urmare, îi adresăm ministrului Fechet, aici, următoarele întrebări:

Dacă sunt suspiciuni de fraudă, de ce nu se reia licitația de la zero? De ce dorește Ministerul Mediului să mențină rezultatele unei licitații cu mari probleme de credibilitate? De ce nu dă un răspuns AFM la cererea de anulare a respectivei licitații? Cum își explică Ministerul faptul că anumite primării au reușit să completeze și să depună cererile în doar câteva secunde? Care sunt primăriile care beneficiază de finanțare în urma sesiunii din 5 aprilie? Ce părere aveți de faptul că Administrația Fondului de Mediu a sesizat Parchetul General?

Au fost depuse 201 de dosare pentru cele 8 regiuni

Bugetul alocat acestui program a fost rezervat integral într-un timp record, fiind depuse un număr total de 201 de dosare pentru cele 8 regiuni, a anunțat AFM imediat după ce s-a închis sesiunea de finanțare.

“Felicit toți solicitanții care s-au înscris în Programul Apă Canal. Mă bucură interesul acordat pentru acest segment de finanțare, deoarece este important să redresăm decalajul pe care îl înregistrăm la acest capitol față de alte țări europene. Susţinem aceste investiţii în toată țara şi le considerăm absolut necesare pentru dezvoltarea durabilă a României şi atingerea ţintelor asumate de ţara noastră. Apreciez faptul că reprezentanții unităților administrativ-teritoriale accesează aceste oportunități de dezvoltare a comunităților din care fac parte, pentru îmbunătățirea condițiilor de viață ale locuitorilor și pentru limitarea efectelor negative asupra mediului cauzate de lipsa infrastructurii de alimentare cu apă și canalizare.”, a declarat Laurențiu-Adrian Neculăescu, președintele Administrației Fondului pentru Mediu.

Programul are caracter multianual şi s-a desfăşurat la nivel naţional, pe regiuni. Înscrierea în cadrul programului s-a realizat prin intermediul aplicației informatice în limita a 200% din bugetul alocat sesiunii.

Regiunea București-Ilfov – 356.738.895,24 lei;

Număr dosare depuse – 8

Regiunea Nord-Est: județele Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava şi Vaslui – 509.977.223,81 lei;

Număr dosare depuse – 33

Regiunea Sud-Est: județele Brăila, Buzău, Constanţa, Galaţi, Vrancea şi Tulcea – 382.521.238,99 lei;

Număr dosare depuse – 27

Regiunea Sud-Muntenia: județele Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova şi Teleorman – 462.352.415,27 lei;

Număr dosare depuse – 33

Regiunea Sud-Vest Oltenia: județele Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt şi Vâlcea – 303.842.195,50 lei;

Număr dosare depuse – 25

Regiunea Vest: județele Arad, Caraş-Severin, Hunedoara şi Timiş – 263.819.594,69 lei;

Număr dosare depuse – 17

Regiunea Nord-Vest: județele Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Sălaj, Satu Mare şi Maramureş – 398.177.704,68 lei;

Număr dosare depuse – 27

Regiunea Centru: județele Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş şi Sibiu – 385.288.157,70 lei.

Număr dosare depuse – 31

TOTAL: 3.062.717.425,88 lei.

În cadrul programului se finanțează tipurile de investiții care vizează atât înființarea sistemelor de alimentare cu apă și a sistemelor de canalizare, cât și extinderea sau modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și sistemelor de canalizare existente. Un proiect poate presupune atât lucrări destinate sistemelor de alimentare cu apă, cât și lucrări destinate sistemelor de canalizare, au spus reprezentanții Administrației Fondului de Mediu.