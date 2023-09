Directorul Florin Nicolae, pas cu pas, mușamalizează aranjamentul mafiot regizat de George Sava la ADS

Directorul general al Agenției Domeniilor Statului (ADS), Florin Nicolae, face eforturi disperate să mușamalizeze aranjamentul mafiot „țesut” de fostul director George Sava, prin care 650 ha de teren agricol au fost arendate unei firme fantomă.

PUTEREA a semnalat că fostul director al ADS, George Sava, a regizat un aranjament de tip mafiot prin care o suprafață mare de teren agricol din județul Giurgiu a fost teleportat către o firmă fantomă.

Eforturile uriașe ale lui Florin Nicolae pentru mușamalizarea aranjamentul lui Sava

Licitația de arendare, din 7 martie 2023, a celor 650 ha de la Băneasa-Giurgiu a fost adjudecată de firma Agroleand Solutions SRL din Popești-Leordeni cu o redevență anuală de 3.070 kg/ha, adică circa 560.000 de euro. Dar, această firmă este administrată de către Paul Șerban, care e și unicul acționar, nu are niciun angajat, iar în 2021 a avut o cifră de afaceri de 80.644 de lei și un profit de 6.068 de lei. Mai mult, sediul social al acestei firme se află într-o curte dărăpănată din Popești Leordeni, mai exact într-o așa zisă magazie. Totodată trebuie precizat că acest teren nu putea fi dat spre arendarea firmei din Popești Leordeni pentru că sistemul de irigații din jurul terenului este în proprietatea unei firme din Giurgiu-Romsem SRL, care are în arendă acest teren de vreo 15 ani. Ca atare, potrivit legislației în vigoare, ADS trebuia să prelungească prin negociere directă contractul de arendă. Dar, fostul director general al ADS, George Sava, a vrut să cu orice preț ca acest teren de la Băneasa-Giurgiu să ajungă la firma fantomă din Popești-Leordeni. Însă, în același timp, Sava și-a trimis un subaltern să negocieze o șpagă de 350.000 de euro cu reprezentantul firmei giurgiuvene. Numai că surpriză! DNA a intrat pe fir pe fir și a stricat aranjamentul lui George Sava. Mai mult, DNA a descoperit că firma fantomă din Popești-Leordeni era doar un paravan pentru o altă firmă tot din Popești-Leordeni, Gelda Com Impex 2002 SRL, care avea interdicție la licitațiile organizate de ADS. Dar, noul director general al ADS, Florin Nicolae, face eforturi uriașe ca tot acest aranjament mafiot „țesut” de George Sava aflat în vizorul DNA să fie menținut și perpetuat.

Florin Nicolae, director ADS: „Contractul de arendă nu prevede nicio sancțiune cu privire la existența unui anumit număr de angajați”

Noul director general al ADS, Florin Nicolae, nu știe cum să mușamalizeze mai bine și mai repede aranjamentele mafiote ale lui George Sava, fapt pentru care a dat niște explicații incredibile pentru PUTEREA. „Modelul cadru de contract de arendă aplicat de ADS nu prevede nicio reglementare/sancțiune cu privire la existența unui anumit număr de angajați sau proveniența sumelor folosite pentru achitarea arendei”, a precizat Florin Nicolae pentru PUTEREA. Totodată, acesta a subliniat că „Legislația în baza căreia ADS își desfășoară activitatea nu prevede atribuții cu privire la verificarea, de către Agenție, a provenienței sumelor ce reprezintă contravaloarea arendelor și revedențelor”. Rămâne de văzut dacă și DNA va accepta aceste explicații ale directorului Florin Nicolae.

Adrian Cucu: „ONPCSB evaluează, prelucrează și analizează date și informații, în regim de confidențialitate pe care le comunică autorităților competente”

PUTEREA a semnalat acest aranjament mafiot de la ADS regizat de George Sava și continuat de Florin Nicolae la două instituții de forță ale statului român, iar răspunsul acestora este perfect pentru…DNA și Parchetul General. Președintele Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB), Adrian Cucu, a precizat pentru PUTEREA că „Obiectul de activitate al Oficiului îl constituie primirea, analiza, prelucrarea și diseminarea informațiilor cu caracter financiar, supravegherea și controlul, conform legii, al entităților raportoare în scopul prevenirii și combaterii spălării banilor și a finanțării terorismului”. Ca atare, referitor la aranjamentul mafiot de la ADS, președintele Adrian Cucu a subliniat că „ONPCSB evaluează, prelucrează și analizează date și informații, în regim de confidențialitate pe care le comunică autorităților competente, pentru luarea măsurilor legle care se impun, aspecte care nu pot fi aduse la cunoștința terților”.

CSAT: „Aranjamentele de la ADS se circumscriu prerogativelor executive atribuite prin lege Guvernului României”

Aranjamentul mafiot regizat de George Sava la ADS și dus mai departe de Florin Nicolae a ajuns și în atenția Consiliului Național de Apărare al Țării (CSAT). În răspunsul CSAT către PUTEREA se menționează că „Potrivit art. 287 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, „Exercitarea dreptului de proprietate publică, cu excepția reprezentării în instanță a statului român prin Ministerul Finanțelor Publice în legătură cu raporturile juridice privind proprietatea publică, se realizează de către:

a) Guvern, prin ministerele de resort sau prin organele de specialitate ale administrației publice centrale din subordinea Guvernului sau a ministerelor de resort, după caz, pentru bunurile aparținând domeniului public al statului;

b) autoritățile deliberative ale administrației publice locale, pentru bunurile aparținând domeniului public al unităților administrativ-teritoriale”. Ca atare, CSAT ne-a comunicat că „aspectele despre care ați solicitat informații nu intră în sfera de competență a Consiliului Suprem de Apărare a Țării, ci se circumscriu prerogativelor executive atribuite prin lege Guvernului României”. Astfel spus, aranjamentul mafiot de la ADS „țesut” de George Sava pe care noul director Florin Nicolae vrea să-l mușamalizeze trebuie stopat de către Guvernul României condus de Marcel Ciolacu.