Caracatița uriașă a aranjamentelor mafiote regizate de George Sava la ADS este deja la …DNA

Printr-un aranjament mafiot regizat la Agenția Domeniilor Statului (ADS) de către fostul director George Sava, bugetul de stat este păgubit „live” cu sute de mii de euro anual, prin arendare ilegală a 650 ha de teren agricol către o firmă fantomă din Popești Leordeni.

Aranjamentul șmecheresc al lui George Sava

Timp de 15 ani, firma Romsem SRL Giurgiu a beneficiat de la ADS, de dreptul de exploatare a terenului agricol în suprafață de 650 ha situat în cadrul fermei Pietrele-Băneasa, județul Giurgiu. Totodată, firma giurgiuveană deține, din 2004, și dreptul de proprietate asupra instalațiilor de irigat îngropate și a construcțiilor hidrotehnice (canale, drenuri îngropate, cămine, etc) aferente suprafeței de 650 ha de la Băneasa. Dar, anul acesta, contractul de concesionare a ajuns la final și, potrivit prevederilor legale în vigoare, trebuia prelungit firmei Romsem Giurgiu de către ADS, prin atribuire directă și, totodată, stabilită redevența. Mai mult, pe data de 13 februarie 2023, funcționarii ADS au făcut o vizită pe terenul de 650 ha de la Băneasa, unde au constatat existența și funcționalitatea sistemului de irigații îngropate, a canalelor de desecare și a construcțiilor hidrotehnice. Numai că, fostul director general al ADS, George Sava, a recurs la artificiul prin care urmărea să aranjeze arendarea cu dedicație a celor 650 ha. În ciuda mai multor demersuri scrise ale firmei giurgiuvene către ADS, directorul George Sava a refuzat negocierea directă și a anunțat că pe data de 7 martie 2023 va avea loc licitația de arendare a celor 650 ha de la Băneasa. Din acest moment a început sarabanda aranjamentelor șmecherești regizate de directorul George Sava.

Licitație regizată de George Sava pentru o firmă fantomă din Popești Leordeni

După 36 de pași, licitația de arendare a celor 650 ha de la Băneasa-Giurgiu a fost adjudecată de firma Agroleand Solutions SRL din Popești-Leordeni cu o redevență anuală de 3.070 kg/ha, adică circa 560.000 de euro. Dar, surpriză! Frima Agroleand Solutions SRL este administrată de către Paul Șerban, care e și unicul acționar, nu are niciun angajat, iar în 2021 a avut o cifră de afaceri de 80.644 de lei și un profit de 6.068 de lei. Mai mult, sediul social al acestei firme se află într-o curte dărăpanată din Popești Leordeni, mai exact într-o așa zisă magazie (Aranjamentele mafiote ale șefului ADS, George Sava, cu o firmă fantomă din Popești-Leordeni).

Totodată, în contract nu se menționează clasa de calitate a celor 650 ha de teren agricol, dar în schimb se stipulează că „nivelul arendei va fi recalculat în funcție de eventualele studii O.J.S.P.A. întocmite la solicitatea ADS”. Practic, prin această menționare în contract, se evidențiază clar aranjamentul dinainte stabilit de conducerea ADS și firma din Popești Leordeni prin care cuantumul arendei va fi scăzut ca urmare a scăderii categoriei de calitate a terenului.

DNA a stricat aranjamentul financiar al lui George Sava

Însă, până la adjudecarea licitației, directorul George Sava a jucat la două capete, atât cu firma din Popești Leordeni, cât și cu cea din Giurgiu care avusese terenul în concesionare. Astfel, Marius Ionel Nuță, director al Direcției Control, Reprezentanțe Teritoriale și Comunicare din cadrul ADS, este trimis de George Sava să negocieze cu reprezentantul firmei Romsem Giurgiu, atenție, o șpagă de 350.000 de euro. În schimbul acestor bani, firma giurgiuveană ar urma să încheie un nou contract de arendare a celor 650 ha de la Băneasa. Numai că aranjamentul lui George Sava cu directorul Marius Ionel Nuță este dejucat de DNA. Ca atare, pe 22 martie 2023, Tribunalul Bucureşti a dispus arestarea pentru 30 de zile a lui Marius Ionel Nuţă, director al Direcţiei Control Reprezentanţe Teritoriale şi Comunicare din cadrul Agenţiei Domeniile Statului (ADS), acuzat de DNA de trafic de influenţă, după ce a pretins de la un om de afaceri suma de 350.000 de euro, pentru a-l ajuta să obţină un contract de arendă.

Potrivit unui comunicat al DNA, în perioada 24 ianuarie – 20 martie 2023, Marius Ionel Nuţă ar fi pretins, pentru el şi pentru alte persoane, de la un om de afaceri care controlează firma Romsem Giurgiu, suma totală de 350.000 euro pentru „a-l ajuta” pe acesta din urmă să încheie cu ADS un contract de arendă pentru o suprafaţă de 650 hectare de teren agricol, situat în comuna Băneasa, judeţul Giurgiu.

În contul aceleiaşi sume de bani, Nuţă i-ar mai fi promis omului de afaceri că îl va sprijini să concesioneze respectiva suprafaţă de teren pe o perioadă de 20 de ani, cu posibilitatea prelungirii pe încă 10 ani, iar cei 350.000 de euro erau destinați pentru cinci persoane, dintre care una era George Sava. Ca atare, i-a remis directorului de la ADS suma de 90.000 lei, ce reprezenta o primă tranşă din suma pretinsă iniţial. Dar, cu toate promisiunile și „eforturile” depuse de directorul Marius Nuță, licitaţia este adjudecată de firma din Popești Leordeni. Ulterior, Nuță a recunoscut în fața procurilor că a primit suma de 90.000 de lei, ce reprezenta prima tranșă din mita solicitată (350.000 de euro) și a remis întreaga sumă directorului George Sava. Totodată, George Sava a recunoscut că a primit acea sumă de bani de la Marius Nuță, dar, atenție, respectiva sumă de bani reprezenta doar un „împrumut” între cei doi.

Firma fantomă din Popești Leordeni a arendat terenuri agricole și în Călărași

Imediat după încheierea contractului de arendă între ADS și firma Agroleand Solutions SRL Popești Leordeni, mai exact pe 16 martie 2023, tot ADS organizează o altă licitație pentru o suprafață de 203,1 ha teren agricol și 157,3 ha teren neagricol aparținând SC Agroindustriala SA Fundeni, județul Călărași. Licitație este adjudecată tot de firma Agroleand Solutions SRL Popești Leordeni. Însă, surpriză! A doua zi după adjudecarea licitației, adică pe 17.03.2023, pe terenurile adjudecate prin licitație au fost observate mai multe utilaje agricole ale firmei Gelda Com Impex 2002 SRL, cu sediul în orașul Popești Leordeni. Potrivit informațiilor noastre, firma Gelda Com Impex 2002 este controlată de un fost polițist, George Drăghici. Din acest moment, lucrurile sunt destul de clare, mai exact că firma Agroleand Solutions SRL Popești Leordeni este doar paravanul societății reprezentate de fostul polițist.

Firma fantomă din Popești Leordeni este finanțată de o societate interzisă la ADS

Procurorii DNA au descoperit că asociatul și, totodată, administratorul firmei Agroleand Solutions, Paul Șerban, a fost angajat ca șofer la societatea Gelda Com Impex 2002. Mai mult, amabele societăți au ca persoană desemnată pentru depunerea declarațiilor fiscale și financiare, aceeași persoană-Elena Manolache. Însă, bomba acestui aranjament explodează în momentul achitării contravalorii redevenței către ADS, de firma Agroleand Solutions. Imediat, după adjudecarea licitației, firma Gelda Com Impex 2002 achită două facturi în sumă totală de 2.600.500 de lei către societatea Agroleand Solutions. Prima factură pe data de 15.03.2023, în sumă de 2.080.000 de lei, iar cea de a doua pe 21.03.2023, în valoare de 520.000 de lei. Dar, după ce sumele au ajuns în conturile firmei Agroleand Solutions, imediat au fost virate către ADS. Asta demonstrează că firma Agroleand Solutions este doar paravanul firmei Gelda Com Impex 2002. De ce s-a ajuns la acest aranjament? Foarte simplu. Firma Gelda Com Impex 2002 nu poate participa în mod direct la licitațiile organizate de ADS, având interdicție, ca urmare a unor probleme contractuale. Astfel, fostul polițist George Drăghici a recurs la firma fantomă a fostului său șofer, Paul Șerban, ca să arendeze atât terenul de la Băneasa-Giurgiu, cât și cel din Călărași.

Petre Daea a știut de aranjamentele lui Sava

Tot acest aranjament de adjudecare a terenurilor de către o firmă fantomă din Popești Leordeni, în spatele căreia se află fostul polițist George Drăghici, a fost „țesut” de fostul director al ADS, George Sava. Între timp, firma Romsem SRL Giurgiu a contestat licitația de la Băneasa și deja, pe rolul Curții de Apel București, este Dosarul nr.1807/2/2023. Toate aceste aranjamente ale lui George Sava au fost cunoscute și de fostul ministru al Agriculturii, Petre Daea, dar acesta a mușamalizat cazul, iar între timp a fost schimbat.

Are cuvântul noul director al ADS

Noul director general al ADS, Florin Nicolae, care întâmplător sau nu, are cabinet de avocatură tot la Popești Leordeni, va trebui să explice procurorilor DNA, cum o firmă fără niciun angajat a ajuns să arendeze de la ADS 650 ha de teren la Băneasa Giurgiu și alte aproape 400 ha în Călărași. Mai mult, directorul ADS Florin Nicolae trebuie să clarifice cum poate firma fantomă din Popești Leordeni să lucreze cele 650 ha de la Băneasa, unde proprietar al instalațiilor și construcțiilor hidrotehnice este firma giurgiuveană Romsem. Practic, prin aceste aranjamente ale fostului director George Sava, statul român este păgubit anual cu sute de mii de euro.