Directorul ADS, Florin Nicolae, sfidează DNA și continuă aranjamentul mafiot regizat de George Sava

Noul director general al Agenției Domeniilor Statului (ADS), Florin Nicolae, îi sfidează pe procurorii DNA și continuă să protejeze aranjamentul mafiot „țesut” de fostul director George Sava, care și acum tot el conduce agenția, prin care 650 ha de teren agricol au fost arendate unei firme fantomă.

La începutul lunii martie 2023, fostul director general al ADS George Sava a atribuit prin licitație arendare a 650 ha de teren agricol din localitatea Băneasa-Giurgiu unei firme fantomă din Popești-Leordeni. Licitația a fost adjudecată de firma Agroleand Solutions SRL din Popești-Leordeni cu o redevență anuală de 3.070 kg/ha, adică circa 560.000 de euro. Numai că firma din Popești-Leordeni nu își putea adjudeca licitația pentru simplul fapt că sistemul de irigații din jurul terenului de la Băneasa era în proprietatea societății Romsem SRL Giurgiu, iar șeful ADS, George Sava, știa foarte bine acest lucru. Firma Agroleand Solutions SRL este administrată de către Paul Șerban, care e și unicul acționar, nu are niciun angajat, iar în 2021 a avut o cifră de afaceri de 80.644 de lei și un profit de 6.068 de lei. Mai mult, sediul social al acestei firme se află într-o curte dărăpanată din Popești-Leordeni, mai exact într-o așa zisă magazie. Însă, procurorii DNA intră pe firul aranjamentului regizat de George Sava și cade în plasa DNA primul „pește” de la ADS.

„Săgeata” lui Sava, arestată de DNA

În perioada când urma să aibă loc licitația, Marius Ionel Nuță, director al Direcției Control, Reprezentanțe Teritoriale și Comunicare din cadrulADS, este trimis de George Sava să negocieze cu reprezentantul firmei Romsem Giurgiu, atenție, o șpagă de 350.000 de euro. În schimbul acestor bani, firma giurgiuveană ar urma să încheie un nou contract de arendare a celor 650 ha de la Băneasa. Numai că aranjamentul lui George Sava cu directorul Marius Ionel Nuță este dejucat de DNA. Ca atare, pe 22 martie 2023, Tribunalul Bucureşti a dispus arestarea pentru 30 de zile a lui Marius Ionel Nuţă, director al Direcţiei Control Reprezentanţe Teritoriale şi Comunicare din cadrul Agenţiei Domeniile Statului (ADS), acuzat de DNA de trafic de influenţă, după ce a pretins de la un om de afaceri suma de 350.000 de euro, pentru a-l ajuta să obţină un contract de arendă. Mai mult, fostul director general al ADS, George Sava, recunoaște că primit șpaga de la Marius Nuță, dar sub formă de împrumut. PUTEREA a prezentat pe larg caracatița aranjamentelor mafiote regizate de George Sava pentru ca firma fantomă să-și adjudece arendarea celor 650 ha de la Băneasa-Giurgiu, dar noul al ADS, Florin Nicolae, continuă să facă jocul fostului director.

Florin Nicolae, marioneta tandemului George Sava-Andreea Constantinescu

Noul director al ADS, Florin Nicolae, susținut și promovat de edilul de la Voluntari, Florin Pandele, este doar cu numele șeful agenției pentru că tot George Sava face cărțile împreună cu pupila sa Andreea Constantinescu. Despre prietena lui Sava, fostul ministru al Agriculturii, Petre Daea a precizat pentru PUTEREA că este „angajata Agenției Domeniilor Statului începând cu data de 02.05.2022” și ”ocupă funcția publică de expert, clasa I, gradul profesional superior la Compartimentul Comunicare şi Relaţii Publice”. Faptul că tandemul George Sava-Andreea Constantinescu conduce în continuare ADS este demonstrat prin continuarea aranjamentului mafiot de arendare a celor 650 ha de teren agricol de la Băneasa către firma fantomă din Popești-Leordeni. Practic, noul director al ADS, Florin Nicolae, continuă aranjamentele lui George Sava, deși DNA a informat despre acest caz atât conducerea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale dar și pe el personal. Mai mult, directorul Florin Nicolae a fost informat oficial că terenul cele 650 ha de teren agricol de la Băneasa-Giurgiu sunt luate pentru a fi lucrate de firma Gelda Com Impex 2002 SRL din Popești-Leordeni, care, atenție, are interzis să participe la licitațiile organizate de ADS. Totodată, firma Gelda Com Impex 2002 SRL din Popești-Leordeni, controlată de fostul polițist George Drăghici, mai lucrează încă vreo 203 ha de teren agricol la Fundeni-Călărași atribuit de ADS firmei fantomă Agrolead Solution SRL din Popești-Leordeni.

Evidențe clare și doar simple coincidențe

Despre aranjamentul dintre cele două firme din Popești-Leordeni se menționează foarte clar în Ordonanța DNA de începere a urmăririi penale din 15 mai 2023: „Această societate (nr. SC Agrolead Solutions SRL) nu are posbilitatea financiară să susțină activitatea în domeniul agricol și nici posibilitatea să achite un asemenea nivel de redevență”. Mai mult, DNA a demonstrat că banii achitați ca redevență de firma fantomă au provenit de la societatea fostului polițist George Drăghici (vezi documentul în facsimil). De asemenea, tot DNA a menționat că administratorul și acționarul de la SC Agrolead Solutions SRL, Paul Șerban, a fost angajat ca șofer la societatea Gelda Com Impex 2002, iar amabele societăți au ca persoană desemnată pentru depunerea declarațiilor fiscale și financiare, aceeași persoană-Elena Manolache. Ca atare, în urma acestui aranjament mafiot regizat la ADS de George Sava și girat acum de Florin Nicolae, procurorii au dispus „începerea urmăririi penale în cauză cu privire la săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu, instigare la abuz în serviciu și trafic de influență”. Cu toate că se vede din avion că firma lui Paul Șerban este doar paravanul societății controlate de fostul polițist George Drăghici, directorul ADS, Florin Nicolae se face că plouă că deh să nu strice aranjamentul lui George Sava. De ce oare? Întâmplător sau nu, cele două prinse în acest aranjament de păgubire a bugetului de stat sunt din Popești-Leordeni, iar directorul Florin Nicolae și-a făcut măna ca avocat și om politic tot la Popești-Leordeni!

Cine sunt angajații ADS care au arendat terenul de la Băneasa unei firme fantomă

Pentru a putea aranja licitația cu firma fantomă din Popești-Leordeni, George Sava, a desemnat o comisie de licitație alcătuită din trei persoane: Gabriela Elena Teodorescu, Lucian George Alexandru și Emilia Voican. Contractul de arendare cu firma fantomă din Popești-Leordeni a fost întocmit de către Rodica Horhoianu Constantinescu și semnat de George Sava (vezi documentul în facsimil). Alături de George Sava au mai semnat încă patru directori din ADS: Stelian Naciadi, Mariana Dinu, Andrei Acatrinei și Iulian Bogdan Gheorghe. Toți cei mai sus menționați au intrat în fibrilați când s-a aflat că DNA a intrat pe fir, mai ales după arestarea fostul director Marius Nuță. Tic-tac, tic-tac!