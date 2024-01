Groupama, un nou posibil faliment pe piața de asigurări

Francezii de la Groupama Asigurări au devenit lideri pe piața de RCA, dar serviciile lor lasă de dorit pentru că se înmulțesc plângerile la adresa acestora. Și amenzile!

Groupama a devenit noul lider pe piața autohtonă de RCA, după colapsul Euroins, iar semnalele negative pe care le dă în piață, în sensul înmulțirii clienților nemulțumiți și apariției unor amenzi încasate din partea ASF, ne fac să ne gândim că vom avea parte de o nouă situație gravă pe piața de asigurări. După cum se știe, am avut parte de mai multe falimente ale unor lideri pe RCA, precum Astra, City, Euroins. Și acum ne uităm cu mare atenție la noul lider.

Plângerile apărute în mediul online ne fac să ne gândim la cât de serioasă este această companiei. Mulți utilizatori s-au plâns că au fost tratați cu indiferență, că au fost despăgubiți cu sume infime etc.

Iată câteva exemple:

Utilizatorul Ștefan a comentat situația sa pe portalul i-Asigurare.ro: ”La începutul lui de 2022 a avut soția un incident cu un camion/tir, ea a mers la poliție, dar celălalt nu a oprit și dus a fost. Noi am primit dovadă și am deschis dosar de daună CASCO, inspectorul a refuzat intrarea în service că nu are toate datele de la poliție. Asta înseamnă să aștept cel puțin până în 14 ianuarie și CASCO expira în 16. Persoana de la vânzări Groupama mi-a recomandat să prelungesc de luna asta CASCO să n-am probleme că ar expira polița când o am în service, dar clar am refuzat. Dauna a avut loc în perioada de valabilitate a poliței și asta contează. Până nu am mașina reparată nu prea văd de ce aș prelungi polița CASCO la ei, nu? Acum aștept să văd ce motive or mai găsi să amâne plata daunei. Dacă o achita fără tergiversări, probabil voi extinde CASCO tot la ei, dar să vedem dacă vor fi serioși ori ba. În caz că refuză n-am decât să îi dau în judecată, dar sper să nu ajung acolo. Aștept cu nerăbdare să văd ce se întâmplă….”

Arsene Cătălin și-a povestit cazul: ”Am fost lovit din spate de un ceh. Societatea lui de asigurări nu are corespondent în România. Cu toate acestea, funcționarii cehi au fost foarte amabili, dar au solicitat să mă duc la societatea unde sunt eu asigurat, iar aceștia să le trimită pe mail o informare a situației. Acum începe distracția. Am mers la Groupama Daune Pitești în jurul orei 11.00. O angajată mi-a spus să vin în ziua următoare la ora 8.00, deoarece inspectorii sunt plecați în teren. A doua zi la ora 8.00 am constatat că nu este nimeni. Primul angajat, un inspector de daune, a venit la 8,30, a ascultat problema, după care, mi-a spus sec că nu îl privește problema mea. L-am rugat să mă îndrume cum sa procedez, dar m-am lovit de o totală nepăsare. Pentru mine este edificatoare poziția acestei societăți. ,, Sunt amabili, doar pana îți iau banii”.”

Bragarea Bogdan susține că într-o situație clară de neacordare de prioritate cei de la Groupama au respins dosarul pe motiv că intersecția este nedirijată și eu trebuia să dau prioritate de dreapta, (sunt semne în intersecție, vinovatul avea cedează)”. Mă întreb de ce nu au făcut plângere pentru fals în acte, uz de fals și înșelăciune dacă ei asta consideră ținând cont de amiabila unde am semnat ambele părți cele întâmplate?”

Alex C. spune că încă nu aa aflat cu ce se ocupă Groupama Asigurări. ”Știu doar că angajatorul meu plătește degeaba asigurarea de sănătate la o clinică privată (asigurare făcută prin Groupama). Nu sunt asigurate nici analizele uzuale, nu vreau să mă gândesc unde se poate ajunge în cazul unor probleme serioase de sănătate.”

Utilizatorul M.T. scrie pe citymaps.ro situația cu care s-a confruntat: ”În urma unei inundații la baie făcută de vecinul de deasupra.mea, tavanul a avut de suferit. În urma sosirii la fața locului a unui reprezentant Groupama, s-au făcut fotografii, s-au dat și declarații, am spus și cine este vinovatul, cu număr de telefon și număr de apartament. Actele la sediu au fost preluate de un alt inspector de daune non auto care îmi spune că nu poate finaliza dosarul până nu-i spun cine este vinovatul și îmi trimite alte hîrtii pe care am fost obligat să le completez și să le transmit electronic . Din nou primesc e-mail că nu poate finaliza dosarul până nu spun cine este vinovatul. Am răspuns e-mailului și am arătat că este rău intenționat sau nu a citit hârtiile trimis din care reiese cine este vinovat . Îmi comunică ulterior prin minciună că nu este lizibil textul și că a finalizat dosarul și în 15 zile calendaristice se va plăti uriașă suma de 550 lei. Ulterior dorește să-i dau un feedback întrucât este foarte important pentru El . Întreb dacă nu este lizibil textul tipizat pe care-l am completat pe ici pe colo, atunci cum a finalizat dosarul în orb?”

Bogdan Plopeanu s-a plâns de serviciile Groupama chiar la o postare de pe Facebook a companiei de asigurări.

Conform site-ului Groupama, numărul de petiții în 2023 a fost mai mare decât cel din anul de dinainte.

Val de amenzi de la ASF

Groupama Asigurări se confruntă în ultima vreme cu un val de amenzi impuse de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) în urma unor încălcări legate de domeniul RCA, devenit mai expus în urma colapsului Euroins. ASF a aplicat trei amenzi în total, cu o valoare cumulată de 340.600 de lei. Aceste sancțiuni vizează aspecte precum plata daunelor RCA, raportarea tranzacțiilor externe și gestionarea rezervei de daune aprobate.

Sub noua conducere începând cu 19 decembrie, ASF a făcut publice detaliile despre amenzi pe site-ul său la data de 15 ianuarie, acoperind sectoarele bursă, asigurări și pensii private. În sectorul asigurărilor, Groupama Asigurări, liderul pieței din România, a fost sancționată cu trei amenzi notabile:

Amendă de 115.500 de lei pentru nerespectarea legislației privind prevenirea spălării banilor și finanțarea terorismului, inclusiv raportarea transferurilor externe și alte încălcări. Amendă de 100.700 de lei pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare la despăgubirea în cazul RCA. Amendă de 124.400 de lei pentru deficiențe în procesul de inventariere a rezervei de daune avizate.

Nivelul înalt de concentrare în piața RCA a persistat și în prima jumătate a anului precedent, cu Groupama și Allianz-Țiriac controlând 45,6% din venituri. ASF a subliniat că, în ciuda retragerii licenței Euroins în martie, aceasta încă deținea o cotă de piață de 14,1%.

La 30 iunie 2023, prima medie RCA a înregistrat o creștere de 3%, ajungând la 1.190 de lei, comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior. În acea perioadă, pe piața asigurărilor RCA activau șase asigurători autorizați de ASF, printre care se numără Allianz-Țiriac, Asirom VIG, Generali, Grawe, Groupama și Omniasig VIG.

Reacția Groupama

După ce a devenit lider în domeniul RCA în urma falimentului Euroins, Groupama a răspuns la cele trei amenzi impuse de ASF în luna precedentă, inclusiv pentru întârzieri în plata daunelor RCA. Compania a subliniat că aceste amenzi se datorează unor erori operaționale, considerate excepții în contextul volumului zilnic mare de daune avizate, pe care le gestionează cu atenție pentru a evita repetarea lor.

Reprezentanții Groupama au declarat că „este inevitabil să apară erori, în mare parte umane, acestea fiind excepții în contextul volumelor cu care lucrăm în fiecare zi (de exemplu, într-o lună obișnuită înregistrăm peste 16.000 de avizări de daună doar în asigurările generale), excepții pe care le gestionăm cu atenția cuvenită și cărora le acordăm prioritate.”

„Amenzile anunțate luni de ASF au scopul de a atrage atenția asupra acestor excepții (cum ar fi: neraportarea distinctă a 2 plăți legate de daune externe în decursul a 3 ani sau întârzieri în cazul a 40 de despăgubiri plătite, din peste 138.000 analizate în cadrul controlului) și nu vizează o problemă de fond, ci erori operaționale, pe care le tratăm cu multă atenție, astfel încât riscul reapariției acestora să scadă semnificativ”, au afirmat oficialii Groupama într-o declarație pentru HotNews.ro. Cu privire la posibilitatea contestării în instanță a amenzilor primite, aceștia nu au făcut nicio precizare.