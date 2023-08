Ministerul Mediului: Academia Română periclitează viața oamenilor, dar și a urșilor  

Academia Română, condusă de către Ioan Aurel Pop, nu vrea să avizeze un ordin al ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Mircea Fechet, privind împușcarea unui număr mai mare de urși, deși, din 2021 și până astăzi 81 de persoane au fost atacate, din care patru au decedat.

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Mircea Fechet, a transmis recent președintelului Academiei Române, Ioan Aurel Pop, o scrisoare extrem de dură privind neavizarea ordinului de împușcare a unui număr mai mare de urșii, circa 500 de exemplare.

Practic, Academia Română este acuzată că face jocurile unor ONG-uri care militează pentru suprapopulare teritoriilor cu urși chiar dacă viața oamenilor este pusă în mod repetat în pericol.PUTEREA va prezenta integral, în exclusivitate, scrisoare-avertisment a Ministerului Mediului către Academia Română (intertitlurile aparțin redacției).

„Principala cauză care generează această explozie a atacurilor asupra omului este suprapopularea teritoriilor cu urși”



Către, Academia Română

Dlui. Ioan Aurel Pop

Dlui. Cătălin Tănase

Dnei. Simona Mihăilescu

Obiect: Neavizare Proiect Ordin privind aprobarea nivelului de prevenție și de intervenție pentru prevenirea pagubelor și a accidentelor produse de specia urs (Ursus arctos) din 20 Apr 2023 (emis de MMAP, trecut prin dezbatere publica pe 03.05.2023, trimis la Academia Română spre avizare pe 14.06.2023) – adresa nr. 287/23.06.2023În anul 2016, Ministerul Mediului a stopat emiterea ordinului privind acordarea derogărilor de la Directiva Habitate, pentru vânarea surplusului populațional al speciei urs.

Indiferent de speculațiile și ipotezele vehiculate ulterior, de necontestat este faptul că principala cauză care generează această explozie a atacurilor asupra omului și asupra bunurile acestuia, aparițiile zilnice în localități și pe drumuri a urșilor, este suprapopularea teritoriilor cu urși.

Și nu vorbim de o suprapopulare ”ușoară”, uneori normală, ci vorbim de minim o dublare a efectivelor de urși. Dacă prin OM, în anul 2002 a fost stabilit un efectiv optim de urși de cca 4000 de indivizi, în cadrul proiectului ”Life for bear”, proiect desfășurat de INCDS Brașov, în anul 2018 a fost documentat științific un efectiv optim de 4.140 exemplare (incluzând și M-ții Zarandului, M-ții Codru Moma, ce nu au fost incluși inițial în anul 2002).

„Câți oameni trebuie să mai moară sau să fie mutilați de urși?”

Trebuie să ajungeți la concluzia că viața omului este mai presus decât orice, chiar și decât viața ursului, iar in contextul evenimentelor din ultimii ani, ne vedem nevoiți să întrebăm:

Câți oameni trebuie să mai moară sau să fie mutilați, pentru ca ”ecologiștii” să înțeleagă că avem o problemă foarte gravă?

Câte progenituri ale cerbilor și căpriorilor trebuie să mai dispară?·

Cine și când se va sesiza pentru a găsii vinovații care au dus la această situație?

Când și cum vor plăti adevărații vinovați? Iar adevărații vinovați sunt cei care susțin necesitatea suprapopulării teritoriilor cu urși. Aceștia sunt autorii morali a acestor crime!

„Singura cale de revenire la normalitate este reintroducerea managementului cinegetic al speciei”

Din punctul nostru de vedere, singura cale de revenire la normalitate este reintroducerea managementului cinegetic al speciei, prin vânătoare sustenabilă, așa cum se practică în toate țările europene cu populație viabilă de urși (Suedia, Finlanda, Slovacia, Slovenia, Cehia), unde se împușcă între 8% și 16% din efectiv, un efectiv cum mult mai mic decât cel de la noi din țară, fiind de notorietate faptul că în România viețuiește peste 50% din efectivul de urși din Europa, exceptând partea europeană a Rusiei.

Managementul cinegetic al speciei, se poate face numai prin asumarea și emiterea unui Ordin al ministrului mediului, apelor și pădurilor, așa cum obligă art. 6 lit. f1) din Legea 407/2006 (acordarea nivelului anual de prevenție), în concordanță cu Directiva europeană Habitate, care prevede faptul că se pot acorda derogări ”pentru prevenirea unor pagube importante, în special asupra culturilor agricole și animale domestice”, ”în interesul protejării faunei și florei sălbatice” și mai ales ”în scopul sănătății și securității publice”.

Totodată considerăm că exploatarea sustenabilă a acestei resurse regenerabile vii, prin vânarea de indivizi din toate clasele de vârstă și sexe, nu aduce decât beneficii financiare României, așa cum aduce celorlalte țări care practica asta.

”Îngrădirea emiterii acestui ordin este o prejudiciere gravă a economiei naționale, dar și o faptă penală”

Îngrădirea posibilității emiterii acestui ordin, poate fi catalogată ca o prejudiciere gravă a economiei naționale, dar cu siguranță este o faptă penală, sancționată de art. 43 alin (1) din legea 407/2006, actualizată.

Se vorbește tot mai mult de măsuri alternative (garduri electrice, relocări, export în alte țări, sprayuri cu piper, câini ciobănești la stâne, înființarea unor culturi de pomi fructiferi etc.), însă aceste măsuri pot da rezultate numai într-o situație cu un efectiv real puțin mai mare față de efectivul optim, nu în situația în care ne aflăm acum. Prin absurd punând în practică în mod excesiv metodele de mai sus, transformând România în țara gardurilor electrice, dar nu numai, unde se vor aclimatiza câteva mii de exemplare de urși, care pur și simplu nu mai încap în arealul lor.

Este de notorietate faptul că nicio țară europeană nu dorește să accepte repopulare cu urși (vezi declarațiile foștilor miniștrii Grațiela Gavrilescu și Barna Tanczos)!!!

„Toți urșii relocați s-au reîntors”

În privința relocărilor, menționăm faptul că în cadrul aceluiași proiect ”Life for bear”, început în anul 2014 cu finalitate în decembrie 2021, până în prezent INCDS Brașov a efectuat peste 40 de relocări, din care cca 20 de urși au fost monitorizați cu colar GPS. Concluzia în toate cazurile a fost că urșii relocați la distanțe mai mici de 20 km s-au întors în 1-3 zile, cei relocați sub 80 km s-au întors în aproximativ 20 zile, iar cei relocați peste 80 km s-au apropiat după un timp de prima localitate.

De asemenea, au fost efectuate o mulțime de alte relocări, nu numai în cadrul acestui proiect, urșii fiind monitorizați, iar rezultatul de fiecare dată același. Acestea sunt date documentate științific, însă totodată putem vizualiza imagini în media cu urși ajunși în localități și pe marginea drumurilor, care au în jurul gâtului colare GPS.

„Gardurile electrice au fost proiectate pentru animale domestice”

În privința gardurilor electrice, menționăm că acestea au fost proiectate pentru animale domestice și nu vor face față decât o scurtă perioadă, atacurilor urșilor. Așa cum aceștia s-au obișnuit și nu mai reacționează la prezența omului, la zgomote, petarde, focuri de armă, sirene ale mașinilor de poliție și jandarmerie, așa în timp se va obișnui și va rupe acea sârmă cu impuls electric.

Imaginați-vă traseele montane, orașe precum Sinaia, Comarnic, Azuga, Brașov, drumuri naționale etc., împrejmuite cu sârme electrice!!! În plus, o exagerare a fragmentării teritoriilor (și așa fragmentate de localități, drumuri și autostrăzi) duce fără echivoc la întreruperea interacțiunii dintre populațiile de urși, care va avea ca efect apariția consangvinizării.În concluzie, stimați reprezentanți ai Academiei Române, vă solicităm să ne argumentați decizia dumneavoastră de a nu aviza un ordin de ministru care nu aprobă decât punerea în practică a singurei soluții viabile de stopare a excaladării și mai mult a acestei grave situații sociale, unică în Europa. În continuare, vă prezentăm câteva statistici privind cazurile oamenilor atacați de urs în 2021, 2022 și 2023: