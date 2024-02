O bătaie între doi „bombardieri” cunoscuți în lumea politică și de afaceri s-a soldat cu victime colaterale. O tânără a ajuns pe masa de operație – EXCLUSIV

O petrecere derulată la finele lunii noiembrie 2023 la un cunoscut club din Capitală s-a transformat într-o tragedie pentru o tânără de 25 de ani. Invitată la ziua de naştere a unui prieten, tânăra s-a ales cu o leziune extrem de gravă la genunchiul drept, după ce a fost victima colaterală a unei bătăi între un reprezentant al unei companii importante din România şi un celebru personaj din lumea mondenă care este şi consilier local la o primărie de sector.

După incidentul în care tinerei i-a fost afectată grav capacitatea de deplasare, aceasta a suferit o intervenţie chirurgicală complicată şi costisitoare la o clinică privată. Deşi victima a depus o plângere penală la Parchetul de pe lângă Judecătoria sectorului 2, sub acuzaţia de vătămare corporală din culpă, nici până în ziua de astăzi cazul nu a fost finalizat.

25 noiembrie 2023, un club din nordul Capitalei unde se derula o petrecere ocazionată o zi de naştere la care au fost invitate câteva zeci de persoane. Undeva după miezul nopţii, atunci când petrecerea era în toi, un scandal iscat de către doi invitaţi s-a lăsat cu „mutilarea” unei tinere de numai 25 de ani, invitată la party-ul respectiv.

Incidentul a avut loc după miezul nopţii, în faţa scenei unde se derula un spectacol artistic la care asistau invitaţii. Atunci s-a iscat o bătaie ca în filme între un reprezentant al unei companii importante din România şi un celebru personaj din lumea mondenă care este şi consilier local la o primărie de sector.

În timpul altercaţiei în care ambii combatanţi au împărţit lovituri ca într-un ring de K1, aceştia au căzut peste o tânără, provocându-i acesteia o vătămare corporală extrem de gravă care i-a afectat pe termen lung capacitatea normală de deplasare. Doar intervenţia personalului de pază şi a altor invitaţi a făcut ca bătaia dintre cei doi să fie oprită înainte de a mai face şi alte victime.

„Mă aflam în fața scenei, când a început o bătaie între doi invitaţi pe care nu îi cunoşteam. La un moment dat, în timpul altercaţiei, cei doi au căzut peste mine. Instantaneu am simţit o durere foarte puternică la nivelul piciorului drept, iar când am încercat să mă sprijin în el, am constatat că nu mai puteam sta în picioare. Speriată, i-am spus prietenei mele cu care eram că nu pot sta în picioare şi că mă doare foarte tare genunchiul. Ea m-a ajutat să mă aşez pe marginea scenei. Ulterior, un alt prieten aflat la petrecere m-a luat în braţe şi m-a aşezat pe un scaun la masa la care stăteam iniţial”, ne-a declarat în exclusivitate victima scandalului conflictului dintre cei doi,

Aceasta ne-a mai relatat că deşi cei „bombardieri” (n.r. – despre care nu ştia cine sunt), au realizat că au o vătămaseră grav, niciunul dintre aceştia, aflaţi sub influenţa licorilor bahice – după propriile spuse, nu a schiţat nici cel mai mic gest pentru a-i acorda un minim de ajutor.

Bătăuşii au tulit-o şmechereşte, victima a ajuns direct la spital

Imediat după incident, deoarece durerile tinerei erau insuportabile şi extensia piciorului devenise imposibilă din cauza unui blocaj total al genunchiului, tânăra a apelat la numărul de urgenţă 112 pentru a beneficia de îngrijiri medicale. Acesta a fost şi momentul în care cei doi combatanţi şi-au luat băgăjelele şi au tulit-o „şmechereşte” din club, fiind conştienţi că Ambulanţa va anunţa Poliţia.

Imediat după apelul la 112, un echipaj al Serviciului Ambulanță sosit la faţa locului i-a aplicat tinerei o atelă la genunchiul drept. Cum era legal, aflând circumstanţele în care tânăra a fost vătămată, cei de la Ambulanţă au anuntaţ Poliţia. După sosirea poliţiştilor, ţinând cont de starea gravă în care se afla tânăra, echipajul Ambulanţei a decis transportarea acesteia de urgenţă la spitalul Elias. Acolo, după un examen radiologic în urma căruia s-a constatat o leziune majoră a genunchiului drept, tinerei i-a fost aplicată o atelă ghipsată şi i s-a recomandat să facă urgent un RMN.

Victima a cheltuit mii de euro pentru a fi operată de urgenţă

Tânăra a apelat ulterior la o clinică privată din Capitală, unde în urma RMN-ului şi a unui control amănunțit, a fost internată, medicii concluzionând că este nevoie urgentă de o intervenţie chirurgicală.

Lăsând la o parte costurile imense ale internării şi ale operaţiei, trebuie spus că după intervenţia chirurgicală suferită, victima colaterală a altercaţiei dintre cei doi „bombardieri” a rămas cu piciorul imobilizat într-o orteză, fiind obligată şi acum, la peste două luni de la incident, să urmeze o serie de proceduri medicale costisitoare care să-i permită redobândirea capacităţii de a se deplasa.

Când a aflat de plângerea penală, unul dintre „bombardieri” a asaltat victima cu SMS-uri „de împăcare”

Dar să revenim la cei doi protagonişti ai bătăii care a provocat mutilarea tinerei. Parte dintre invitaţi susţin că cei doi „bombardieri” au fost anunţaţi pe diverse canale, chiar a doua zi, despre faptul că victima scandalului pe care l-au produs a fost transportată la spitalul Elias, însă niciunul dintre scandalagii nu a schiţat niciun gest pentru se interesa de starea acesteia de sănătate.

Abia când a aflat că tânăra intenţionează să depună o plângere penală, reprezentantul companiei arhicunoscute în România Z.N. a făcut rost de numărul tinerei şi i-a remis acesteia o serie de mesaje SMS din care reiese că ar dori ca incidentul să se rezolve amiabil. În schimb, personajul cunoscut în lumea mondenă, care este şi consilier local la o primărie bucureşteană C.P. nu a contactat-o deloc pe tânără pentru a se interesa de starea sa de sănatate.

Reprezentantul arhicunoscutei companii evită presa

Pentru a afla şi punctul de vedere al „bombardierilor” jurnaliştii cotidianului „Puterea” i-a contactat telefonic pe cei doi. Concomitent, am remis adrese oficiale către entităţile la care aceştia activează pentru a-şi exprima punctele de vedere vizavi de incidentul regretabil. Totodată, am remis o adresă către secţia de Poliţie care investighează cauza pentru a afla ce măsuri au fost dispuse faţă de cei doi agresori, dar nu am primit un răspuns.

În ciuda apelurilor noastre şi mesajului în care i-am solicitat să ne ofere punctul său de vedere în privinţa conflictului care a condus la vătămarea corporală gravă a unei tinere, oficialul arhicunoscutei companii autohtone care a fost implicat ân conflictul ce a dus la vătămarea tinerei nu ne-a oferit niciun răspuns.

De la ce a pornit scandalul: „S-a dat la nevastă-mea!”

De cealaltă parte, personajul cunoscut în lumea mondenă care este şi consilier local a acceptat să ne ofere telefonic punctul său de vedere. Acesta a recunoscut că a participat în data menţionată la un eveniment privat derulat într-un club din nordul Capitalei, dar când a fost întrebat despre altercaţia avută cu celălalt „bombardier”, interlocutorul nostru a avut iniţial un moment de ezitare, însă ulterior a recunoscut incidentul, cu precizarea că nu el a fost iniţiatorul scandalului : „S-a dat la nevastă-mea să zic aşa, direct ! Mai mult, nu mai contează. L-am avertizat să nu mai continue, dar reacţia lui a fost pe măsură … Eu nu stau să mă bat cu nimeni. A sărit pe mine, m-a trântit şi cu asta, basta! Nu a fost o altercaţie, pur şi simplu m-a pus un pic pe jos, atâta tot!”.

Cu toate acestea, după câteva minute de discuţie, „tabloul” incidentului catalogat iniţial ca fiind lipsit de importanţă ne-a fost prezentat diferit de acelaţi interlocutor: „E impropriu spus ne-am trântit. Eu m-a dus şi pur şi simplu i-am spus că dacă se mai întâmplă să se ia de nevastă-mea nu o să fie ok. Ceva de genul acesta! Şi în secunda doi, pentru că unul dintre prietenii lui m-a ţinut crezând că eu voi sări la bătaie, el, direct, m-a trântit la pământ! M-a trântit pe jos!”.

Consilierul local nu îşi aminteşte să fi existat vreo victimă colaterală

Întrebat dacă îşi aminteşte că în acea „tăvăleală” ambii au căzut peste o invitată, personajul celebru în lumea mondenă, care este şi consilier local, a negat că ar avea habar de aşa ceva, dar a recunoscut că după incident a părăsit localul: „Tocmai pentru că s-a ajuns la aşa ceva. Eu nu nu sunt genul care să am altercaţii şi chestii de genul acesta. Eu nu am avut evenimente violente până acum. În clipa în care există chestii de genul acesta, am ieşit şi am plecat.

Mai mult, în încercarea de a se disculpa cu privire la vătămarea corporală a victimei colaterale rezultată în urma „tăvălelii” cu celălalt „bombardier”, consilierul local cunoscut şi în lumea mondenă a adăugat: „Dacă aş fi căzut pe cineva, nu aş fi simţit acea trântitură! Plus că soţia mea era lângă mine, ar fi văzut ea”.

Nici n-a băut, nici Ambulanţa nu a văzut-o

Acelaţi interlocutor a negat că ar fi avut cunoştinţă de sosirea Ambulanţei în club după „tăvăleală”, ori că ar fi fost anunţat de cineva după eveniment că ar fi existat o victimă colaterlă a altercaţiei în care a fost implicat.

Deşi parte dintre invitaţii prezenţi la eveniment au susţinut că cei doi combatanţi ar fi fost sub infuenţa băuturilor alcoolice, interlocutorul nostru a negat acest lucru: „Eu la acea petrecere nu ştiu dacă am băut două pahare! Pentru că eu nu beau, de regulă! Dacă eram în stare de ebrietate aş fi zis că nu ştiu ce s-a întâmplat! Eu, de regulă, beau un pahar ca să dau noroc cu toată lumea”.

De ce nu a anunţat Poliţia consilierul local „tăvălit”: „Să anunţ că ce? Că un beţiv se dă la nevastă-mea?”

Întrebat de ce, dacă nu a el a fost cel care a pornit scandalul, nu a apelat numărul de urgenţă 112 pentru a sesiza comportamentul adversarului său, cel pe care-l acuză că l-ar fi „tăvălit”, consilierul local a avut o explicaţie cel puţin bizară: „Să anunţ că ce? Că un beţiv se dă la nevastă-mea? Am plecat, prefer să evit orice eveniment de genul acesta”

Totodată, deşi la momentul la care l-am contactat fusese depusă de către victimă o plângere penală împotriva sa şi a celuilalt „bombardier”, interlocutorul nostru a negat că ar avea habar de aşa ceva: „Nu m-a sunat nimeni! Voi ruga avocatul să se intereseze în cazul acesta. Eu sunt sunt unul din acela care fuge … Eu sunt old school. E un nume, o onoare, nu mi-as fi permis să nu mă interesez dacă ştiam. Dacă ar fi fost o miză aş fi înţeles (n.r. – să se ascundă), dar chiar nu am ştiut până acum!”.

„Bombardierii” au vorbit între ei după ce s-a aflat despre intenţia victimei de a depune o plângere penală

Deşi a susţinut că ar fi aflat de vătămarea tinerei doar la momentul la care a fost contactat de jurnaliştii „Puterea”, totuşi consilierul local a recunoscut că a fost contactat telefonic, înaintea noastră, de către adversarul său din club, personaj care aflase de vătămarea tinerei a doua zi după „tăvăleală”. „M-a sunat, dar am refuzat să vorbesc! Cum să am eu texte cu el?”, ne-a declarat consilierul local bucureştean.

Cu toate acestea, este greu de închipuit că „bombardierul” de la arhicunoscuta companie autohtonă să nu îl fi informat pe consilierul local despre faptul că a existat şi o victimă colaterală a ciocnirii dintre ei, atâta vreme cât primul o „bombardase” cu mesaje SMS pe victimă la scurtă vreme după incident, pentru a o determina să nu depună o plângere penală şi să se ajungă la o înţelegere amiabilă.

Dosarul se tergiversează inexplicabil

Deşi au trecut două luni de la acest incident în care imaginile şi documentele medicale depuse de victima bătăii iscată între cei doi „bombardieri” sunt edificatoare, nici până în ziua de astăzi dosarul nu a fot trimis în instanţă. În tot acest timp, tânăra continuă să facă recuperare pe cheltuiala sa şi să suporte cu stoicism presiunile de ordin psihic venite pe mai multe canale pentru a renunţa la plângerea sa penală.

Vom reveni cu informații suplimentare în curând!