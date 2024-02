Primarul Botoşaniului şi-ar fi angajat amanta şi a plantat bulevarde cu florile ei preferate

Primarul municipiului Botoșani a ajuns în vizorul DNA Suceava, după ce soțul amantei sale a ”turnat” tot.

Primăria Botoșani se confruntă cu un scandal de amploare după acuzațiile de favorizare și fraudă aduse primarului orașului, Cosmin Andrei. Potrivit denunțurilor, edilul ar fi intervenit pentru ca o apropiată, cu care avea o relație personală, să obțină un post în instituție.

Cristian Hrițcu, soțul femeii angajate, confirmă acuzațiile, susținând că soția sa a beneficiat de un tratament preferențial din partea primarului. Relația dintre Cosmin Andrei și femeia în cauză ar fi început în iunie 2021, iar concursul pentru postul respectiv a avut loc în septembrie același an. Hrițcu afirmă că soția sa a avut acces la subiectele examenului cu trei zile înainte de desfășurarea acestuia, sugerând astfel favorizarea acesteia.

În plus, Hrițcu dezvăluie că primarul Andrei ar fi investit aproximativ 150.000 de lei pentru a planta mii de lalele și crini imperiali în oraș, florile preferate ale soției acestuia.

Avocatul primarului a declarat că acesta beneficiază de prezumția de nevinovăție și a ales dreptul la tăcere. În urma audierilor la DNA Suceava, primarul a fost plasat sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.

Într-o declarație postată online, Cosmin Andrei și-a anunțat demisia din toate funcțiile deținute în cadrul Partidului Social Democrat, precizând că va coopera cu autoritățile pentru clarificarea situației.

Cosmin Ionuț Andrei, în vârstă de 43 de ani, căsătorit și cu doi copii, a fost ales primar al Botoșaniului din partea PSD în 2020, după ce anterior a ocupat funcția de viceprimar timp de 8 ani. Potrivit declarației sale de avere, Andrei nu deține proprietăți imobiliare sau active financiare semnificative, iar veniturile sale anuale ca primar se ridică la 150.000 de lei.

Primarul din Botoşani, denunţat de soţul candidatei pentru care a aranjat concursul

Primarul din Botoşani, Cosmin Andrei, ar fi fost denunţat la DNA chiar de soţul candidatei pe care a ajutat-o cu subiectele pentru concursul de angajare şi cu care edilul ar fi fost în „relaţii apropiate”, se arată în ordonanța procurorilor prin care l-au plasat sub control judiciar.

În ordonanța de plasare sub control judiciar a primarulului Cosmin Andrei, anchetatorii arată că, din primele verificări, a rezultat că soţul candidatei la concurs a intrat în posesia hârtiei cu variantele de subiecte primită de soţia sa cu o zi înainte de susţinerea examenului, înscrisurile aflându-se acasă la cei doi soți. „Potrivit procesului-verbal din data de 25 ianuarie, ofiţerul de poliţie judiciară delegat în cauză a luat legătura, telefonic, cu numitul Cristian-Maricel Hriţcu, care i-a precizat faptul că în prezent se află la muncă în Italia, fiind şofer pe TIR şi că deţine nişte înscrisuri reprezentând subiectele la examenul din 26 august 2021 susţinut de soţia sa Cristina-Geanina Hriţcu pentru ocuparea unui post la Direcţia Taxe şi Impozite Locale Botoşani. Aceste înscrisuri le are de la soţia sa, care le-a primit în vara anului 2021 şi pe care le-a adus la imobilul reprezentând domiciliul conjugal, înscrisuri pe care, ulterior, Cristian-Maricel Hriţcu le-a luat şi le-a depozitat într-un imobil din municipiul Botoşani la care are acces prietenul său”, se menţionează în ordonanța procurorilor, potrivit Agerpres.