PUTEREA, certată că scrie despre companiile de stat cu pierderi!

PUTEREA a primit un drept la replică de la o companie despre care nu s-a scris un cuvânt și nu s-a făcut nici măcar vreo aluzie.

Eu, Cristian Matache, senior editor la publicația PUTEREA, am fost muștruluit într-un drept la replică pentru că mi-aș fi dorit intrarea în insolvență a Societății de Administrare Active Feroviare “S.A.A.F.” – S.A., companie aflată în portofoliul lui Sorin Grindeanu. În articolul “Grindeanu ține în viață o companie cu 4 angajați și cu pierderi an de an” am spus că această societate produce pierderi în fiecare an și că în ultimii 10-15 ani și-a redus numărul de angajați de la aproape 50 la 4. PUTEREA a atras în mai multe rânduri atenția asupra unor astfel de societăți de stat care sunt adevărate găuri negre și pentru pierderile lor plătim cu toții.

Spuneam că am fost certat și că nu m-am documentat nu de către oficialii SAAF, nu de către proprietarii săi, Ministerul Transporturilor, lui Grindeanu, ci de către compania Train Travel & Beauty SRL (Mocănița Sovata), mai exact de Mircea Greabu, administrator și proprietar a 50% din firmă.

”Suntem firma TRAIN TRAVEL & BEAUTY S.R.L. (MOCĂNIȚA SOVATA) care a închiriat de la SAAF din anul 2010 (contract de concesiune pe o perioada de 25 ani) linia de cale ferată îngustă Sovata – Tg. Mureș care a făcut investiții mari pentru: achiziționarea de locomotive cu abur, vagoane de călători și pentru lucrări de menținere a liniei în stare de funcționare. Cunoaștem bine situația actuală a SAAF.

Concret noi am dorit să reabilităm linia cu fonduri europene dar nu am putut realiza proiectul pentru faptul că SAAF deține numai șina liniei de cale ferată îngustă nu și terenul (condiție obligatorie pentru a putea atrage fonduri europene) motiv pentru care în prezent circulăm pe o rută mai scurtă între Sovata și Câmpul Cetății”, a scris Marcel Greabu în dreptul la replică.

Mai întâi de toate trebuie să spun că e o premieră în cariera mea de jurnalist, începută în 2000: am primit drept la replică de la un terț. Numele firmei lui Greabu nu apare în niciun fel în articolul citat. Am încercat să vorbesc cu domnia sa contactându-l pe numărul de mobil ce apare pe site-ul Mocănița Sovata. Nu a răspuns nimeni. M-ar fi bucurat să aflu răspunsul său la întrebarea: Cât de normal e ca noi toți să plătim pierderile anuale ale societăților de stat ca să profite câțiva de pe urma acestora?

Greabu susține că nu a putut accesa fonduri europene pentru că SAAF deține doar șina, nu și terenul. Cine împiedică statut să mute șina la CFR, proprietarul terenului, și cu asta se deblochează totul. Probabil mi se vor indica alte chichițe legislative.

”Intrarea în insolvență a SAAF ar însemna valorificarea activelor SAAF de către lichidator, respectiv vânzarea șinei de cale ferată îngustă nu și a terenului de sub linia de cale ferată îngustă care aparține altui propietar.

Altfel spus desființarea SAAF ar însemna desființarea liniilor de cale ferată îngustă din România care însumează cca 500 km de cale ferată îngustă.

Considerăm acest articol tendențios prin care se urmărește să se pună presiune pe Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu în conjunctură actuală să declare SAAF în insolvență, fără a avea la bază o documentare solidă. Nerezolvarea în prealabil a statutului liniilor de cale ferată îngustă din România ar însemna semnarea sfârșitului funcționării în țara noastră a acestei căi ferate înguste. Încă o bilă neagră pe modul în care istoria Căilor Ferate Române va rămâne mai săracă la un alt capitol: funcționarea “Mocănițelor” și a locomotivelor cu aburi.

Considerăm că domnul Cristian Matache înainte de a publică articolul pentru corectă informare a cititorilor trebuia să ia informații și din partea SAAF”, a mai spus Greabu.

Observ că sunt certat și că sunt pus la zid pentru că am arătat aceste ciudățenii. În plus, mi se dau sfaturi profesionale cum că trebuia să iau punctul de vedere al SAAF. Pai am citat dintr-un document larg semnat de directorul SAAF, Valentin Purcăreață. PUTEREA se bazează doar pe documente oficiale.