România, în top 5 cele mai vulnerabile țări în fața hackerilor

Un studiu realizat de Indusface a scos la iveală faptul că România se află în topul 5 al celor mai vulnerabile țări în fața hackerilor.

Studiul a fost efectuat în contextul în care 68% dintre companiile cu venituri mari au ales să adopte un model hibrid la nivel mondial. În ciuda multiplelor beneficii, companiile trebuie să ia în calcul un aspect foarte important și anume securitatea cibernetică.

Studiul a scos la iveală faptul că România se află pe locul 4 din Top 5 state cele mai vulnerabile în fața hackerilor, cu un scor de 56,01 din 100. În total, țara noastră ar fi înregistrat 118.00 de atacuri DDOS.

Prin intermediul atacurilor DDOS, hackerii pot reuși să blocheze site-urile companiei. Totodată, astfel de atacuri pot afecta toate serverele și conexiunile companiei.

Datele mai arată că România are 1.435 de computere compromise per 100.000 de utilizatori de internet. Acest lucru o clasează pe locul al doilea din Europa. Spre comparație, Belgia are doar 11. În plus, 720 de site-uri din 100.000 de site-uri găzduiesc malware și 1.040 din 100.000 de URL sunt site-uri de pishing.

Bulgaria, cea mai vulnerabilă țară în fața hackerilor

Cu toate acestea, România nu este cea mai vulnerabilă țară din punct de vedere al securității. Acest titlul revine Bulgariei, care a obținut un scor de 51,82 din 100.

În cazul acesteia, este vorba de 1.220 de site-uri de phishing și 1.170 de site-uri de găzduire a malware-ului per 100.000 de URL-uri. Acest aspect le determină pe mai multe companii să fie atente în momentul în care deschid o sucursală în Bulgaria.

Locul doi în clasament este ocupat de Serbia, care deține unul dintre cele mai mari numere de computere compromise per 100.000 de utilizatori de internet (1.467). Acest lucru duce la un scor scăzut de securitate cibernetică de 53,83. Serbia este urmată în clasament de către Lituania, care a obținut un scor de 56, 01 și de Croația, cu un scor de 56, 57.