Air Liquide închide fabrica de la Buzău și face alta la Chitila

Buzău, oraș magnet, care își propune de ani buni să capete atractivitate și competitivitate. Nu i-a reușit până acum. După ce a ratat grupul italian Beltrame, care a ales să investească la Târgoviște, Buzăul mai pierde un meci în favoarea Chitilei.

Gigantul francez Air Liquide, prezent din 1999 în România, deține și o fabrică de îmbuteliere tuburi în Buzău, alături de alta în Cluj, o fabrică de separare a aerului în Călărași și o fabrică de acetilenă la Brăila. Dintre acestea cea de la Buzău urmează să fie închisă. Compania franceză investește 4,9 milioane de euro în fabrica din Chitila, care o va înlocui pe cea de la Buzău, iar în ultimii ani a investit 10 milioane de euro pentru instalații industriale în România. Air Liquide România a avut în 2022 o cifră de afaceri de 130 de milioane de lei, dublu față de 2017 și un profit net de 11,8 milioane de lei. Informația au fost publicată de profit.ro. Compania are în prezent aproximativ 82 de angajați în țara noastră.

De ce nu a reușit Buzăul să atragă această investiție? De ce a ales Air Liquide să își încheie socotelile cu Buzăul? Este o companie mare, o multinațională, care are profit în România și o cifră de afaceri în creștere. Iată că până să vorbim de oraș magnet, care să atragă investitori, nu reușim nici măcar să-i păstrăm pe investitorii pe care îi avem. Este un semnal alarmant când îți pleacă investitorii din oraș. Ce se întâmplă aici la Buzău? De ce nu mai avem nici măcar atractivitatea pe care o aveam pe vremea lui Boșcodeală? Sunt multe întrebări fără răspuns, probabil că autoritățile locale vor da din umeri, ca și cum nu ar fi problema lor. Dar este problema lor. Chiar nu se putea găsi nici o soluție pentru ca Air Liquide să facă această investiție la Buzău? Ce are Chitila în plus față de Buzău?

Adevărul e că Buzăul a pierdut din atractivitate în ultimii ani. Creșterea an de an a taxelor și impozitelor locale, cu nivelul maxim permis de lege. Un trafic inteligent care este tot timpul blocat, pentru că a pariat cineva că buzoienii vor circula cu autobuzul și vor renunța la mașina personală. Pariul a fost pierdut, însă cel care a pariat nu a pariat banii lui, ci banii și nervii buzoienilor. Așa că pariorul nu a pierdut nimic, ba chiar a câștigat personal. Lipsa unui proiect pentru construcția unui parc industrial, un dezinteres total al autorităților locale pentru acest subiect. Lipsa unor terenuri ale primăriei care să fie identificare și puse la dispoziție pentru investitori. La referendumul care viza unirea cu Ținteștiul acesta a fost argumentul: terenurile. Doar că pentru terenuri nu e nevoie de nici o unire. Dacă se dorea cu adevărat folosirea acelor terenuri, atunci era suficient să se semneze un parteneriat între municipiul Buzău și primăria Țintești. Doar că argumentul a avut un scop electoral și atât. Buzăul pierde din atractivitate și datorită comediei permanente, oferite la nivel național, de actualul primar. Nu mai există seriozitate din partea autorităților buzoiene, nu mai există credibilitate, conform presei locale.

Când se va găsi oare un investitor important care să vină și în Buzău? Mai trebuie să așteptăm mulți ani ca să vedem așa ceva? Păi ce fel de magnet este Buzăul, dacă nu atrage nici un investitor? Își asumă cineva acest eșec? Alo, primăria! Pentru eșecuri trebuie să își asume cineva răspunderea și să se lase cu demisii. Politica nu trebuie să fie un premiu pentru întreaga activitate a celor retrași, orice merite au avut ei înainte de a face politică. Politica este o activitate în sine care poate aduce investitori și bunăstare cetățenilor. Sau care poate goni investitorii, tinerii și care poate ține creșterea salariilor sub media națională, așa cum se întâmplă acum la Buzău.

Doar că buzoienii s-au îmbătat cu promisiuni eronate și cu iluzii. PSD dă dovadă la Buzău, dar și la nivel național, de analfabetism economic. Sunt sigur că dacă în Buzău ar veni măcar un singur investitor important, ne-ar scoate ochii Tereacă un an de zile cu această știre. Dar nu vine. Acestea sunt rezultatele politicii economice ale PSD. Buzoienilor nu le rămâne decât să se dea bine cu PSD și să spere că vor fi angajați pe pile la stat. Așa știu ei că se face …. Pentru orice angajare la stat, mediul privat e secătuit de resurse. Angajații de la stat sunt ținuți în cârcă de cei de la privat. Iar bunăstarea nu va veni niciodată prin investiții făcute de primărie sau de guvern, ci prin investiții private. Cei de la PSD nu vor înțelege niciodată asta. De asta situația economică din Buzău se înrăutățește într-un ritm accelerat. Vor să conducă România, dar au eșecuri după eșecuri acasă la ei, în Buzău!