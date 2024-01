Avocatul lui Cornel Dinicu renunță la caz: Nu pot să lucrez cu sabia deasupra capului

Avocatul omului de afaceri Cornel Dinicu renunță la caz în urma unor amenințări. Anunțul a fost făcut chiar de acesta în cadrul unei intervenții televizate.

„Din cauza presiunilor care s-au făcut asupra mea și a telefoanelor de amenințare pe care le-am primit. De la diverse persoane, nu știm încă. O să verificăm și noi de unde și în ce fel. Nu pot să lucrez cu sabia deasupra capului în acest dosar și am decis să mă retrag. Au fost telefoane de amenințare și presiuni puse ca eu să mă retrag din acest dosar. Nu știu motivele, dar am găsit de bun august să vă spun. Au fost de-a lungul acest zile în care eu am fost în dosar și am încercat să-mi fac treaba, dar se pare că de la București deranjăm.”, a declarat acesta pentru România TV.