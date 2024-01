Primăria din Oradea, în centrul unui mare scandal: Contracte cu dedicație

Primăria Oradea e, iar, în centrul unui scandal după ce mai multe contracte ar fi fost oferite cu dedicație, fără procedură de selecție, familiilor viceprimarului și purtătorului de cuvânt.

Ar fi vorba, mai exact, de două contracte de promovare pentru acțiuni ale executivului. Acestea sunt deținute de familia viceprimarului Antonia Nica respectiv de familia Ancăi Deac, purtător de cuvânt al Primăriei Oradea, până vinerea trecută, după cum a scris săptămânalul Bihoreanul.

Valoarea contractului Firma Bezepic SRL, cu sediul în Oradea, este de 56.200 lei fără TVA în 28.08.2023. În schimbul acestei sume, firma și-a asumat să presteze servicii de promovare a campaniei „Oradea reciclează” – colectarea pe 5 fracții a deșeurilor la nivelul Municipiului Oradea. Firma e reprezentată prin administratorul Nica Gabriel, scrie Bihor Online.

Ce spune viceprimarul?

Nu a durat mult și a venit și o reacție din partea viceprimarului. Acesta a declarat că „frații mei au familiile lor, ei sunt asociați într-o firmă, fac asta de ani de zile și sunt cunoscuți la nivel național. A fost greșeala mea pentru că, dragii de ei, n-au mai lucrat niciodată în contracte cu statul.

Acum am zis eu că ar trebui să facem o schimbare în Oradea în materie de reciclare, după modelul școlii. Cândva, în 2017, am făcut revoluția reciclării, am fost prima școală care am reciclat (n.r. Liceul Greco-Catolic, unde Antonia Nica a fost directoare).

Am considerat că e normal ca înainte de a intra cu Poliția Locală să dăm amenzi, să facem ceva pe partea de educarea. Primul pas a fost campania și al doilea, să se imprime ghidurile și să se pună în poșta orădenilor, după aceea să intrăm cu amenzile”.

Totodată, Nica admite că e posibil să se fi băgat „într-o secțiune care poate nu era responsabilitatea mea, nu eu coordonez Direcția Tehnică. Acum, dintr-o intenție bună, îmi asum ce a ieșit. Nu a fost intenția mea să fac ceva ilegal”, a mai spus vicele.

Într-o postare pe net, firma Bizepic SRL arată că, din valoarea contractului, „40.000 lei au fost alocați ca buget către Google și Facebook Ads (deoarece Instituțiile Publice nu pot să achite direct către acestea, am fost nevoiți să achităm noi această sumă)” și „16.200 lei + TVA au fost onorariul agenției (Etapa de setup pentru creație și implementare tehnică în valoare de 5700 lei + TVA. Etapa de administrare, optimizare și mentenanță în valoare de 3500 lei + TVA/lună, timp de 3 luni). De menționat că am plătit către influenceri 5500 lei”.

În ceea ce o privește pe viceprimarul Nica, edilul șef Florin Birta găsește circumstanțe atenuante: „am înțeles că dânsa are niște frați care au o firmă de publicitate online care e între primele cinci din țară. Colegii din Primărie de la Direcția Tehnică i-au găsit să lucreze cu ei pentru promovarea campaniei de colectare a gunoiului pe cinci fracții”.

În privința încredințării directe, Birta spune că „sunt anumite sume până la care legea îți permite să încredințezi direct. Nu știu ce să zic. Acolo, era altă chestiune dacă era firma d-nei Nica, așa cum a fost firma d-nei Deac. Fiind o firmă care e între cele mai bune din țară care fac treaba asta și, practic din contract 40 000 s-au dus pe promovare online…”

Cu toate acestea, primarul Birta nu găsește la fel de multă înțelegere în privința purtătoarei de cuvânt. Edilul e de părere că nu i se pare normal ca aceasta să fie plătită separat pentru o muncă de promovare pe care ar trebui s-o presteze „prin fișa postului”.

În total, contractul pentru firma Brave Button SRL, reprezentată prin Deac Vasile, a fost în valoare de 82.950 lei. În schimbul acestei sume, firma s-ar fi angajat să realizeze o campanie de promovare pentru microcipare a câinilor de rasă comună sau metiși, cu stăpân, din Oradea.

Anca Deac, purtătoarea de cuvânt reacționează

La rândul său, Anca Deac se apără: „Atribuțiile mele ca purtător de cuvânt nu s-au identificat sau suprapus cu serviciile contractate”.

„Sunt un om simplu, care și-a făcut meseria, cu multă conștiinciozitate, dar am descoperit surprinsă că acest fapt reprezintă pentru unii un adevărat scandal. N-am făcut nimic ilegal sau care să reprezinte un conflict de interese. Poziția mea de personal contractual mi-a permis să dețin sau să fac parte dintr-o societate comercială fără a mă afla într-o stare de incompatibilitate. Nu se pune problema nici de conflict de interese, întrucât, luând în sensul ad literam ce înseamnă acest lucru, nu mi-am atribuit eu, din postura ocupată, niciun contract firmei din care fac parte.

Municipalitatea a contractat serviciile firmei prin atribuire directă deoarece suma nu îndeplinea plafonul pentru a face o licitație, acestea fiind selectate pe baza ofertei depuse pe SEAP.

Atribuțiile mele ca purtător de cuvânt nu s-au identificat sau suprapus cu serviciile contractate. Purtătorul de cuvânt deservește toate direcțiile primăriei, deloc puține, adună și diseminează toate informațiile de interes public către mass-media, răspunde solicitărilor verbale și în scris, se preocupă de site-ul instituției, participă la întâlniri și merge, inclusiv, pe teren.

Pe de altă parte, proiectul care a vizat campania de microcipare a presupus mediatizare prin intermediul ziarelor, varianta online, print – în limbile maghiară și română, radio, sponsorizare rețele de socializare, afișe, producții video, diseminare prin intermediul paginilor de socializare a Primăriei Oradea și crearea și mentenanța unei pagini de Facebook special dedicată campaniei.

Da, am avut un interes personal și am în continuare un astfel de interes, ca această campanie să-și atingă scopul, să ajungă la public și să se înțeleagă cât de importantă este microciparea. Lupt de mai bine de jumătate din viață pentru drepturile și bunăstarea animalelor, organizez de ani de zile târguri caritabile în același scop, fac strângeri de fonduri pentru asociații și cazuri de animale maltratate și cred că cei din lumea activiștilor, a iubitorilor de animale, pot să confirme acest lucru”.