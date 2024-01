Șansele lui Joe Biden nu arată bine. Democrații nu au un plan B

Este prea târziu pentru a organiza alegeri primare competitive pentru a permite să apară un candidat mai bun decât Joe Biden.

Schema cu președinții americani în funcție care renunță la candidaturile pentru realegere nu este obișnuit. Cel mai recent exemplu în acest sens a fost Lyndon Johnson în 1968, iar acea perioadă este una pe care Partidul Democrat preferă să o uite. Johnson era impopular, iar țara și partidul erau divizate de războiul din Vietnam și mișcarea pentru drepturile civile. După o primă rundă surprinzător de puternică în alegeri, el a renunțat, generând haos. Unul dintre principalii candidați pentru a-l înlocui, Robert Kennedy, a fost asasinat. Nominalizarea a fost acordată, în cele din urmă, unui om care nu câștigase nicio primară, Hubert Humphrey. Republicanul Richard Nixon, inițial considerat dificil de a fi ales la începutul anului, a câștigat în cele din urmă în mod convingător. A provocat mai multe probleme președinției decât oricare altul, cu excepția candidatului probabil al republicaniilor din acest an, Donald Trump, scrie The Economist.

Și Trump ar trebui să fie dificil de ales, având în vedere cele 91 de infracțiuni cu care este acuzat în diferite părți ale Americii. Cu toate acestea, actualul președinte, Joe Biden, este atât de impopular încât ar putea pierde în fața lui Trump. Au existat apeluri ocazionale pentru ca Biden să se retragă, asemănător cu Johnson. Dar nu există nicio indicație că ar fi dispus să o facă și nicio garanție că democrații ar ajunge cu un candidat mai puternic în cazul în care acest lucru s-ar întâmpla. Prin urmare, deși mulți politicieni democrați au mari îndoieli cu privire la candidatura sa, majoritatea păstrează tăcerea. Cum spune unul dintre ei, dacă toți sunteți pe o barcă cu o rezistență la navigare incertă, este natural să vă doriți o ambarcațiune mai bună, dar neproductiv să găuriți nava sau să stârniți o revoltă.

Principala sursă de neliniște este slaba performanță a lui Biden în sondaj

Trackerul de sondaje al The Economist pentru alegerile primare republicane îl plasează pe Trump cu peste 50 de puncte procentuale în fața celui mai apropiat rival, făcându-l favoritul clar. O medie a sondajelor pentru alegerile generale realizată de RealClearPolitics îl arată pe Trump în fața lui Biden cu o marjă de 2,3 puncte procentuale. Acest lucru este mult peste rezultatele din ultimele două alegeri prezidențiale, în care Trump a fost constant în urmă în sondaje. La acest punct în 2016, susținerea pentru Trump era cu șapte puncte mai mică, fiind depășit de Hillary Clinton cu o marjă de cinci puncte. În 2020, la acest punct, era în urma lui Biden cu cinci puncte.

Cu majoritatea statelor atât de partizane încât nu merită să fie contestate, campania prezidențială se va concentra pe șase state unde rezultatul este cu adevărat incert: Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Pennsylvania și Wisconsin. Sondajele timpurii în aceste state arată, de asemenea, că Biden este cu câteva puncte în spate. Și unii democrați se tem că aceste sondaje pot subestima sprijinul pentru Trump, deoarece alegătorii săi cu mentalitate conspiraționistă pot să nu fie sinceri cu cei care iau sondajele.

În spatele forței lui Trump stă o schimbare politică amplă. Alegerea partizană în America pare să fie solid ancorată, dar de fapt este mutabilă. Alegătorii albi din clasa muncitoare l-au propulsat pe Trump la victorie în 2016; în anii care au urmat, clasa muncitoare non-albă a început, de asemenea, să se schimbe. Între 2016 și 2020, americani de origine hispanică, cândva alegători fideli democrați, s-au îndreptat cu 18 puncte către republicani. Bărbații negri se îndepărtează, de asemenea, încetul cu încetul de democrați. Doar influxul de absolvenți de colegiu albi a menținut Partidul Democrat competitiv la nivel național. Aceste tendințe demografice sunt suficient de mari pentru a determina rezultatul alegerilor dacă persistă – și pare să fie cazul. Ultimele sondaje indică un sprijin mai mare pentru Trump printre alegătorii afro-americani și hispanici decât a avut în 2020.

Cu toate acestea, în afara acestor tendințe seculare, există clar o problemă cu Biden însuși. Ratingul său net de aprobare este de -16 puncte, potrivit mai multor medii ale sondajelor publice. Acesta este notabil mai slab decât al lui Trump la acest moment în președinția sa. Alegătorii sunt îngrijorați de aptitudinile sale pentru funcția de președinte. Unul dintre sondajele săptămânale YouGov pentru The Economist în decembrie a constatat că 55% dintre americani cred că sănătatea și vârsta lui Biden, de 81 de ani, „îi limitează grav capacitatea de a îndeplini funcția” de președinte, inclusiv 25% dintre democrați. Doar 24% dintre americani doresc ca el să candideze din nou pentru funcția de președinte. 61% dintre aceștia nu doresc, inclusiv 38% dintre cei care au votat pentru el în 2020.

Americanii sunt doar marginal mai entuziasmați în privința ofertei de revanșă a lui Trump pentru Casa Albă la vârsta de 77 de ani, dar sunt mult mai puțin predispuși să creadă că este prea bătrân sau fragil pentru a reveni la funcție. Biden, în schimb, nu a făcut multă campanie în 2020, din cauza pandemiei. Nu pare să se bucure de campania dificilă care îl așteaptă, în timp ce Trump pare să se simtă în largul său vorbind în fața mulțimilor adoratoare. Cu patru ani în urmă, se spune că Biden a luat în considerare promisiunea de a rămâne în funcție doar pentru un singur mandat. „Dacă Trump nu ar candida, nu sunt sigur că aș candida”, a spus el unui grup de donatori în decembrie. Când a fost întrebat câți alți democrați ar putea să-l învingă pe Trump, a spus: „Probabil că 50 dintre ei… nu sunt singurul care l-ar putea învinge. Dar îl voi învinge.”

Există aproape nicio șansă ca Biden să renunțe voluntar la candidatura sa la realegere. Se vede pe sine ca pe un demolator trimis de divinitate împotriva lui Trump și crede că recordul său electoral reflectă acest lucru. Mai întâi l-a învins pe Trump în 2020. Apoi, în alegerile intermediare din 2022, când republicanii se așteptau să livreze o lovitura teribilă democraților, susținerea acestora s-a menținut surprinzător de bine.

Susținătorii lui Biden exprimă în mod natural încredere mare. „Dacă joci poker, așa cum fac eu, ai prefera să ai cărțile noastre decât pe ale lor”, spune Jim Messina, managerul campaniei realegerii cu succes a lui Barack Obama în 2012, deși recunoaște că „acest lucru va fi foarte strâns”. Campania susține că președintele a fost subestimat înainte, așa cum s-a întâmplat în alegerile primare democrațe contestate din 2020, când părea fatal de impopular înainte de a deveni brusc candidatul consensual.

Angajații campaniei arată că alegerile intermediare demonstrează că candidații republicani care susțin avortul și resping rezultatele alegerilor din 2020 vor avea rezultate slabe. Ei susțin, corect, că sondajele realizate cu zece luni înainte de alegeri nu oferă o orientare bună asupra rezultatului. Cei mai mulți alegători nu vor acorda mult timp gândirii alegerii pentru luni întregi, iar mașinăriile de campanie de miliarde de dolari sunt doar la începutul activității. Când americanii vor acorda mai multă atenție, insistă campania, spectacolul lui Trump, în naveta între mitinguri și apariții în instanță, îi va aminti americanilor de haosul timpului său la conducere.

Deficitul din sondaje al lui Biden nu este insurmontabil. Lumea lui Biden crede, de asemenea, că, în timp, alegătorii îi vor recunoaște mai mult meritele. Piața muncii este robustă, șomajul este scăzut, iar creșterea salarială este cea mai puternică în partea de jos a distribuției de venituri, reducând inegalitatea salarială. Inflația, care a infuriat mulți alegători, se domolește fără o recesiune. Sondajele YouGov pentru The Economist sugerează că americanii sunt prea pesimiști: 58% cred că țara are șomaj ridicat (nu este adevărat); 44% cred că țara se află în recesiune (nu este adevărat); și 40% cred că inflația va fi mai mare în șase luni (foarte puțin probabil). Democrații speră că alegătorii vor observa că economia se descurcă mai bine decât cred până în ziua alegerilor. Dar republicanii continuă să vorbească despre „Bidenomics” ca un termen peiorativ, sugerând că îndoiesc că acest subiect îl va ajuta pe președinte.

Apologeții lui Biden susțin, de asemenea, în mod efectiv, că vor câștiga pentru că trebuie. „Vom câștiga pentru că democrația și libertatea și ideile care fac din America America sunt puse în pericol. Nu avem altă opțiune”, spune Quentin Fulks, adjunctul managerului său de campanie. Ei văd o luptă pentru însăși „sufletul națiunii”, așa cum spune adesea Biden. Este un apel măreț, dar doar pentru cei convertiți. Un nou studiu al Grupului de Studii al Votanților al Fondului pentru Democrație constată că americanii preferă să invoce normele democratice pentru a critica pe cineva din partidul opus, dar sunt dispuși să le suspende când vine vorba de candidatul lor preferat. Și Trump tulbură lucrurile, folosind retorică apocaliptică proprie: a început recent să-l numească pe Biden „distrugătorul democrației americane”. Republicanii din Congres pot iniția o anchetă de destituire împotriva lui Biden pentru a susține că ambii bărbați sunt la fel de nedemni de încredere.

Oricum, argumentul cu sfârșitul lumii are dublu sens. S-ar putea folosi pentru a susține că democrații nu își pot permite un candidat atât de slab ca domnul Biden. Partidul are destui politicieni non-geriatrici care ar putea conduce un bilet prezidențial. Problema este că niciunul dintre ei nu a îndrăznit să intre în alegeri primare, în parte din teama că nu ar putea să-l învingă pe domnul Biden și în schimb ar putea doar să-i afecteze șansele în alegerile generale. Doar politicieni mai puțin cunoscuți, precum Dean Phillips, un congresman democrat din Minnesota, s-au înscris. „Președintele Biden – un om pe care îl respect și pe care îl consider o persoană cu decență și integritate – este poate unul dintre puținii democrați care ar putea pierde și probabil va pierde în fața lui Donald Trump”, explică domnul Phillips. El spune că doar spune „partea liniștită în voce tare” despre vârsta avansată și nepopularitatea președintelui.

Indiferent cât de rezonabile pot fi criticiile domnului Phillips, provocarea sa pare sortită eșecului („păstrează credința” este una dintre expresiile sale-cheie). Poate obține un scor neașteptat de mare în alegerile primare din New Hampshire, programate pentru 23 ianuarie, pe care domnul Biden le boicotează din cauza unui conflict de programare în cadrul Partidului Democrat. După aceea, lucrurile vor fi mai dificile. Unele state, precum Florida, au anulat practic alegerile primare democratice, declarând că există doar un candidat calificat. Dificultatea de a intra pe buletinul de vot l-a determinat pe Robert Kennedy junior, fiul candidatului asasinat în 1968, să renunțe la încercarea de a candida în alegerile primare împotriva domnului Biden și să încerce să intre pe buletinul de vot în alegerile generale ca candidat independent.

Chiar dacă candidați mai plauzibili ar vedea vreo speranță de a-l învinge pe domnul Biden, ar fi prea târziu să inițieze o provocare serioasă în alegerile primare. Termenele limită pentru a te înscrie ca candidat în alegerile primare au trecut deja în mai mult de 20 de state, iar încă câteva se apropie la începutul lunii ianuarie. În ultimii ani, calendarul alegerilor primare a devenit mult mai comprimat: majoritatea celor aproape 4.000 de delegați obișnuiți vor fi alocați până la sfârșitul lunii martie, oferindu-le unui candidat insurgent foarte puțin timp pentru a obține vreun impuls.

Toate acestea sugerează că domnul Biden își va asigura ușor nominalizarea partidului său. Desigur, este posibil ca el să fie forțat să se retragă din cauza a ceea ce comentatorii numesc cu politețe „un eveniment de sănătate”. Dar un astfel de rezultat nu ar fi neapărat providențial pentru democrați. Așa cum a declarat Johnson în 1968: „Nu voi căuta și nu voi accepta nominalizarea partidului meu pentru un alt mandat în calitate de președinte al vostru”, pandemoniul ar urma, probabil. Partidul ar putea trebui să rescrie regulile primarelor, pentru a permite mai multor candidați accesul târziu la buletinul de vot, dar chiar și așa, campania ar fi, probabil, murdară, brutală și scurtă. Doar câțiva candidați, cu resursele necesare pentru a-și pune în funcțiune rapid o mașină electorală, ar putea concura.

Harris balansează

Kamala Harris, vicepreședintele, ar fi nominalizată în mod probabil, având sprijinul instituțional al partidului în spatele ei și poate chiar susținerea domnului Biden. Democrații sunt o gașcă ierarhică. Ultima dată când au refuzat un vicepreședinte care dorea nominalizarea la președinție a fost în 1952. Bărbatul nefericit a fost Alben Barkley, adjunctul lui Harry Truman, un septuagenar ale cărui probleme de vedere abisale impuneau utilizarea unui font de un inch pentru documente.

Dar doamna Harris, care a condus o campanie dezastruoasă pentru președinție în 2020, care s-a încheiat înainte de a se arunca primele voturi, cu siguranță ar atrage probabil adversari. Doar 36% dintre americani cred că este calificată să fie președinte, potrivit YouGov. Doar 23% cred că ar putea învinge-o pe doamna Trump (inclusiv 43% dintre cei care au votat pentru domnul Biden în 2020 și doar 3% dintre alegătorii lui Trump). Cu toate că ar fi ciudat într-un partid conștient de identitate să încerce să treacă peste primul vicepreședinte de culoare și prima femeie vicepreședinte, unii rivali ar fi probabil dispuși să își asume riscul.

Gavin Newsom, guvernatorul Californiei, dorește cu siguranță șansa de a fi președinte, deși o neagă. El și-a construit o mașină politică formidabilă. Guvernatorul statului Illinois, J.B. Pritzker, are atât ambiție, cât și o avere moștenită în valoare de miliarde. Dar guvernatorii moderati pe care mulți democrați îi văd ca fiind cei mai bine plasați pentru a-l înfrunta pe domnul Trump, cum ar fi Andy Beshear din Kentucky, Josh Shapiro din Pennsylvania sau Gretchen Whitmer din Michigan, ar putea să nu aibă suficienți bani pentru a concura adecvat într-o primară deschisă brusc sau suficient timp pentru a construi o campanie viabilă. Cele mai mari talente politice din cabinetul lui Biden, precum Pete Buttigieg, secretarul transporturilor, și Gina Raimondo, secretarul comerțului, ar trebui probabil să demisioneze dacă ar vrea să intre în cursă. O încoronare a doamnei Harris ar putea fi pur și simplu inevitabilă.

Dacă domnul Biden ar fi forțat să renunțe la candidatura la Casa Albă după ce au fost deja încheiate multe alegeri primare, confuzia ar fi și mai intensă. Regulile marilor partide pentru nominalizarea unui candidat sunt diabolic de complicate, dar, în esență, ele cer o majoritate de delegați să susțină câștigătorul la o convenție națională. Pentru democrați, aceasta va avea loc în Chicago în august – același oraș ca și convenția traumatică din 1968, unde poliția a dispersat brutal protestatarii anti-război în timp ce delegații dezbat drumul înainte în interior. De obicei, cei mai mulți delegați sunt „promiți” în sensul că se așteaptă să reflecte rezultatul alegerilor primare din statul lor natal. Dar dacă sunt promiși unui candidat care nu mai este în cursă, sunt tratați în mare măsură ca „superdelegații”, cei 746 de mari partizani ai partidului care au voie să voteze cum doresc.

Dacă domnul Biden ar renunța după ce a câștigat o parte semnificativă din delegați, candidații care ar vrea să-i ia locul ar fi forțați să-i atragă pe patricienii partidului în locul plebeienilor. Convenția s-ar reveni de la forma sa actuală – o festivitate de patru zile – la formatul său tradițional: patru zile de negocieri în camere pline de fum. Hans Noel, un cercetător politic la Universitatea Georgetown, susține că o convenție contestată are mai multe șanse să producă un candidat capabil să unească un partid modern și fracturat decât actualul sistem „turneu sportiv”. Dar majoritatea operativilor democrați cred că partidul ar ieși mai degrabă divizat decât unit după un astfel de tumult. Alegătorii americani, de asemenea, nu sunt obișnuiți cu astfel de manevre. Nu au asistat la o convenție contestată de la 1976, când marii partizani republicani l-au ales pe Gerald Ford în loc de Ronald Reagan.

Dacă domnul Biden s-ar îmbolnăvi și nu ar putea să conteste alegerile după ce și-a asigurat nominalizarea în august, Comitetul Național Democrat, format din câteva sute de agenți de partid, ar decide cine să plaseze în fruntea listei. O astfel de întâlnire a fost necesară doar o dată înainte, în 1972, când candidatul democraților la vicepreședinție, Thomas Eagleton, a trebuit să se retragă după dezvăluirile că a suferit de depresie și a primit terapie electroșoc. Din nou, este probabil ca coroana să treacă în acest caz la doamna Harris. Domnul Biden pare a fi loial față de ea ca viitor partener de candidatură. Cu toate acestea, instabilitatea sa ca și candidat este considerată una dintre motivele pentru care domnul Biden este reticent să se retragă.

Numerele de sondaj în declin ale domnului Biden lasă democrații într-o situație mizerabilă. Alternativele care ar mai putea fi posibile nu sunt evident preferabile. Când sunt întrebați dacă ar fi mai bine dacă domnul Biden ar renunța, strategia preferată de relații publice a partidului este să pretindă că ideea este absurdă. Agenții lui Biden spun povești eroice despre zilele epuizante pe care le petrece în mod obișnuit și insistă că este atât de atent, informat și mental ager încât reporterul care pune întrebări incomode „nu ar supraviețui o ședință de zece minute de informare cu președintele”. Ceea ce vor să spună cu adevărat este că nu există un Plan B.