Jurgis Kaiyris este cel mai vechi și cel mai cunoscut pilot participant la Bucharest International Air Show (BIAS) 2023. Multiplu campion mondial la acrobații freestyle, Kaiyris este sarea și piperul spectacolelor aviatice. L-am întâlnit la conferința de presă a BIAS 2023 și ne-a acordat un interviu, în exclusivitate.

În acest final de săptămână, ochii tuturor vor fi ațintiți spre cerul albastru. Piloți din toată lumea își demonstrează măiestria la Bucharest International Air Show. Între ei se remarcă lituanianul Jurgis Kaiyris, deținătorul a zece medalii la Campionatele Mondiale de Acrobație Freestyle – 3 de aur, 3 de argint și 4 de bronz. Kaiyris, un mare prieten al României, a răspuns la întrebările Puterea.ro.

Câte ore de zbor aveți?

Dacă efectuez niște looping-uri nebunești, cât durează? Câteva minute! Mai fac o manevră Cobra (Jurgis e vestit pentru această manevră – n.r.) și mă semnez apoi cu J (manevra în forma literei J, de la Jurgis – n.r.), cât vine asta? 10-15 minute de zbor? Mai mult timp zbor când sunt alături de prietenul meu, aici de față, Dan Conderman, de la ”Iacării Acrobați” (râde!). Sau când zbor cu avioanele de linie. Glumesc, desigur! Nu mai știu câte ore de zbor am. Foarte multe. Am atât de multe ore de zbor, încât nici nu le mai țin evidența.

foto Alice Gherman foto Alice Gherman

Care a fost cea mai periculoasă acrobație pe care ați făcut-o?

Toate pot fi dificile. Acrobațiile nu sunt periculoase dacă știi cum să le abordezi, cum să le execuți și ce ai de făcut în cazul fiecăreia dintre ele. Pentru asta, trebuie să fiu serios, să fiu responsabil, adică, pe scurt, trebuie să fiu profesionist și să fac lucrurile care îmi plac, dar plac și publicului. Nu trebuie, însă, să ”sar peste mine”, adică să mă împing dincolo de limitele pe care le conștientizez, și nici să sar peste posibilitățile avionului meu. E foarte important acest aspect.

Vă este teamă de ceva? Evident că nu vă e teamă de zbor, dar, așa, în general?

Da, mă tem mult când văd femeile care se uită la acrobațiile pe care le execut și exclamă, spre cer, ”Ohh, Ohhh, Ohh, Doamne, ce face!”

Păi, aveți timp să le remarcați? Doar sunteți în zbor, cu acrobații…

Uneori, da! (râde, cu poftă)

Când sunteți la manșă, la ce vă gândiți?

Mă gândesc la ceea ce am de făcut în acel moment, îmi verific avionul și, mai ales, îmi controlez situația. Cum să vă spun? Fac lucrurile pe care m-am pregătit temeinic să le execut. Iar asta nu ține doar de momentul în care sunt efectiv la manșă, ci și de ceea ce se întâmplă înainte de zbor. Atunci îmi pregătesc minuțios orice tip de acțiune pe care o voi face în tipul zborului.

Veniți des în România, aveți mulți fani, dar și prieteni aici. Când ați venit prima dată și ce v-a determinat să rămâneți aproape de noi, românii?

Prima dată l-am întâlnit, în Elveția, pe Lache (Ioan Postolache), apoi am văzut grupul ”Iacării Acrobați”, la un show aviatic. După aceea am fost atent la o serie întreagă de piloți români, la diverse concursuri, înainte ca ei să mă cunoască pe mine. Am fost invitat la un miting aviatic la Tuzla, în 2007, și atunci i-am văzut pe Ioan Postolache și Dan Ștefănescu, ei formau trupa ”Iacării Acrobați”. Am rămas impresionat, iar după acel eveniment i-am întrebat dacă putem zbura toți împreună, în formație, mai ales că văzusem că realizau câteva chestii interesante. Mi-a plăcut stilul lor de acrobații, fiindcă semănau întrucâtva cu echipa ”Air Bandits”, pe care, la acea dată, o formam eu și Robert E. Fry, din Australia, și Yoshihide Muroya, din Japonia. Așadar, după momentul Tuzla, m-am apropiat mult de români și am devenit prieteni. Am format cu ei chiar grupul ”Air Bandits”, pentru un timp. Așa a început povestea prieteniei mele cu România.

foto Alice Gherman foto arhiva Jurgis Kaiyris

Azi veți zbura doar singur sau și în formație?

Voi zbura mai întâi singur, apoi, mai târziu, mă voi alătura ”Iacărilor Acrobați”. Îi aveți lângă mine, deja, pe Dan Ștefănescu Jr. și pe Dan Conderman, lipsește acum Ioan Postolache – colegii mei pentru evoluția de mâine. Și mie îmi puteți spune Georgio Mancino (râde zgomotos).

Ce ați pregătit, de data aceasta, pentru publicul din România?

Păi, mâine o să am o ședință scurtă, în cadrul căreia voi ști exact ce am de făcut, cu lista pentru zborul solo, care va avea loc la 11.00, sau în jurul… Atunci voi fi doar eu și avionul meu. Mai târziu vom avea – eu și ”Iacării Acrobați” – zborul pregătit pentru seară, cu focuri de artificii, cu acrobațiile Iacărilor… Vom zbura în formație de patru, dar și în formație de doi. Vă promitem explozii, focuri de artificii, vor fi chestii speciale de văzut, gen o dată în viață. Pe scurt, pregătiți-vă să nu ratați momentul când apar pirații nopții! Trebuie să fiți pe fază și să ne urmăriți!

Ce are special un pilot acrobat, față de unul obișnuit?

Pilotul acrobat este foarte diferit de un pilot de linie. Unii ar spune că piloții acrobați sunt ușor țicniți. Poate că și eu sunt (râde!). În orice caz, un pilot acrobat trebuie să fie mai ales stabil emoțional. Să aibă un autocontrol asupra minții sale și asupra emoțiilor. Cine nu își menține autocontrolul, credeți-mă, nu e un bun pilot. Trebuie control asupra gândirii, apoi asupra avionului. Să știi ce faci și când să faci. Te pregătești pentru asta zi de zi, lună de lună, an după an. Trebuie să înveți de la alții, pentru a-ți îmbunătății experiența de pilot. Acrobația nu e așa, ceva doar funny. Pentru a avea rezultate și a te clasa în competițiile internaționale ai nevoie de pregătire temeinică.

Am înțeles că aveți o poreclă pentru avionul dv., cum îl alintați?

Păi, avionului meu îi spun în mai multe feluri, în funcție de țara în care particip la spectacolul aerian. În Japonia, i se spune ”kaibutsu”, ceea ce înseamnă ceva de genul ”monstrul”. Aici, în România, ca să fiu mai ușor de înțeles, îi zic ”tractorul”. Evident că avionul are un nume oficial, Suhoi – Su-31.

Și o ultimă întrebare. Cum este Jurgis Kayris omul, nu pilotul?

Jurgis Kayris omul are o mulțime de interese și hobby-uri, dar nu prea are timp de ele (se amuză copios). Cred că viața trebuie luată ca fiind ceva pozitiv, iar dacă gândești astfel totul devine mai ușor de realizat.