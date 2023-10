Niculae Bădălău scapă și de controlul judiciar după ce a fost prins în flagrant cu șpagă

Când dosarul pică la judecătorul dorit, scapi și de arest, dar și de controlul judiciar. Asta a pățit Niculae Bădălău după ce a fost prins în flagrant de DNA în timp ce dădea o șpagă în schimbul unui contract pe bani publici din județul Giurgiu.

Tribunalul Giurgiu a emis o hotărâre cu privire la controlul judiciar impus lui Niculae Bădălău și Elenei Matache (cea care îi distribuia șpăgile lui Bădălău) în dosarul penal nr. 1977/122/2022/a1.8. Într-o decizie neobișnuită, tribunalul a revocat măsura controlului judiciar pentru cei doi inculpați, însă este important de menționat că această hotărâre nu este definitivă.

În ședința de la data de 28 septembrie 2023, cu completul C6, magistrații Tribunalului Giurgiu a luat în considerare argumentele prezentate și a hotărât să revocare măsura controlului judiciar impusă lui Niculae Bădălău și Elenei Matache. Această măsură fusese instituită de Curtea de Apel București la data de 10 martie 2023 prin Încheierea nr. 111. Decizia a fost fundamentată în baza articolului 348 din Codul de Procedură Penală, în raport cu articolul 207 alineatul 5 și articolul 242 alineatul 1 din același cod.

348. – (1) Judecătorul de cameră preliminară se pronunţă, la cerere sau din oficiu, cu privire la luarea, menţinerea, înlocuirea, revocarea sau încetarea de drept a măsurilor preventive.

207. – (5) Cand constata ca au incetat temeiurile care au determinat luarea sau prelungirea masurii arestarii preventive si nu exista temeiuri noi care sa o justifice ori in cazul in care au aparut imprejurari noi din care rezulta nelegalitatea masurii preventive, judecatorul de camera preliminara dispune prin incheiere revocarea acesteia si punerea in libertate a inculpatului, daca nu este arestat in alta cauza.

242. – (1) Măsura preventivă se revocă, din oficiu sau la cerere, în cazul în care au încetat temeiurile care au determinat-o ori au apărut împrejurări noi din care rezultă nelegalitatea măsurii, dispunându-se, în cazul reţinerii şi arestării preventive, punerea în libertate a suspectului ori a inculpatului, dacă nu este arestat în altă cauză.

Hotărârea Tribunalului Giurgiu va deveni executorie la data rămânerii definitive, în baza articolului 205 alineatul 3 din Codul de Procedură Penală. Cheltuielile judiciare avansate de stat vor rămâne în sarcina acestuia, conform articolului 275 alineatul 3 din același cod. De asemenea, s-a consemnat că inculpații au fost asistați de avocați aleși în acest caz.