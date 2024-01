România primește 288 milioane de euro de la UE ca avans în programul REPowerEU.

Comisia Europeană a acordat României o plată de prefinanțare de 288 de milioane de euro pentru proiecte energetice, în cadrul componentei RePowerEU din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Această plată va fi utilizată pentru finanțarea unor investiții în renovarea energetică a locuințelor și a clădirilor publice, în producerea de energie regenerabilă, în utilizarea terenurilor neproductive pentru producția de energie verde și în digitalizarea și modernizarea rețelei electrice.

În total, România va primi 1,4 miliarde de euro pentru componenta RePowerEU din PNRR. Această componentă a fost creată în urma invaziei Rusiei în Ucraina, pentru a ajuta țările europene să devină mai independente de combustibilii fosili ruși.

Proiectele finanțate prin RePowerEU în România includ:

Vouchere de 72.500 lei pentru renovarea energetică a locuințelor

Vouchere de 25.000 lei pentru fotovoltaice

Panouri solare flotante pe canale de irigații

Ghișee de consiliere energetică

Renovarea energetică a clădirilor publice

Utilizarea terenurilor neproductive pentru producția de energie verde

Formare profesională în energia verde

Investiții pentru digitalizarea și modernizarea rețelei Transelectrica, operatorul României de transport al energiei electrice.

Această plată de prefinanțare va contribui la accelerarea punerii în aplicare a acestor proiecte și la atingerea obiectivelor Planului REPowerEU de economisire a energiei, de producție de energie curată și de diversificare a surselor de aprovizionare cu energie.

Joi, 25 ianuarie, Comisia Europeană a efectuat următoarele plăți de prefinanțare legate de fondurile REPowerEU în cadrul mecanismului de redresare și reziliență (RRF): 145,1 milioane euro către Belgia și 585,1 milioane euro către Croația sub formă de granturi și împrumuturi; 20,9 milioane euro către Cipru, 25,4 milioane euro către Finlanda, 158,7 milioane euro către Grecia, 551,2 milioane euro către Italia, 26,9 milioane euro către Letonia, 288 milioane euro către România sub formă de granturi și 340 milioane euro către Spania sub formă de împrumuturi.