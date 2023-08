Scandalul Geboasă a „stins” incendiul de la Untold!

De aproape o săptămână toate canalele de televiziune și site-urile de știri continuă să propage și să pună paie pe foc în scandalul rapperului Gheboasă. În tot acest timp unele televiziuni au evitat subiectul incendiului de la Untold.

Coincidență sau nu scandalul rapperului care a cântat versuri obscene este mult mai important decât un nou Colectiv care s-ar fi putut petrece pe Cluj Arena.

În același context, vina este aruncată pe rapperul Gheboasă pentru versurile obscene, organizatorii susținând că fiecare interpret își asumă pentru prestația sa.

Gabriel Gavriș, cunoscut drept Gheboasă, susține că organizatorii l-au chemat special pentru melodiile respective pentru a-i încânta pe fanii prezenți la Untold. Pe de altă parte, acesta mai susține că la alte evenimente organizatorii îl anunță dacă poate interpreta melodii cu un limbaj vulgar, fiind încheiat și un contract unde se menționează clar că nu se vor recita melodii cu un limbaj vulgar sau tendențios.

UNTOLD 2023, aproape de un nou COLECTIV 2015! Scena a luat foc de la artificii

Un echipament de pe scenă a luat foc, chiar în timpul unui concert, în prima zi a festivalului UNTOLD din Cluj-Napoca. Participanţii au încercat să oprească flăcările cu o pătură, însă în cele din urmă incendiul a fost stins de un echipaj ISU.

UNTOLD 2023 a început, vineri, cu recitalurile Irinei Rimes, Ava Max și Bebe Rexha pe scena principală. Zeci de mii de participanți au venit să vadă aceste show-uri mult așteptate. Un moment mai neplăcut al serii a avut loc la show-ul lui Alok, în jurul ora 01:30, când scena a luat foc de la efectele pirotehnice.

„Miroase foarte tare a fum, am văzut cum s-a stins repede incendiul, însă oamenii au început repede să se panicheze. Nu cred că ar fi locul unde să vrei să fii prins când fiecare aleargă pentru viața lui. Este bine că până acum nu au existat evenimente, să spun așa, decât ăsta”, a declarat un participant la eveniment pentru pentru Ziar de Cluj.

De fapt, organizatorii au pregătit un show de lasere şi focuri de artificii, dar unul dintre echipamente s-a defectat şi s-a aprins.

„În jurul orei 23.00 a avut loc un incident, pe scena principală a festivalului. Acestea au produs o ardere necontrolată care putea deveni un început de incendiu. A fost vorba despre câteva materiale decorative care s-au aflat pe un echipament care producea efecte speciale. Unul dintre organizatori a încercat să înăbușe flăcările respective, însă un ofițer de pompieri a folosit un stingător și a fost stinsă arderea respectivă în câteva secunde”, a precizat purtătorul de cuvânt al ISU Cluj, Andrei Biriş.

Practic, putea să fie ușor un nou Colectiv la scară de carnagiu, pentru că la UNTOLD nu sunt 300-500 de persoane, ci numărul bate spre suta de mii, fără staff-ul autorizat și artiști. Nu este prima oară când se întâmplă un astfel de incident, după ce acum patru ani un echipament de pe scenă a luat foc.

Mărturii șocante de la Untold, când scena e luat foc: „Scările erau complet blocate. Am fost la un pas de Colectiv”

Au apărut mai multe mărturii în online, vizavi de ceea ce s-a întâmplat în timpul concertului Imagine Dragons de la Untold 2023. Scena a luat foc, în condițiile în care capacitatea Cluj Arena ar fi fost depășită cu 10.000 de locuri, iar scările de acces complet blocate.

Mai multe persoane care au fost la Untold 2023 au povestit pe rețelele de socializare și părțile mai puțin frumoase ale festivalului. Aproape tragice, am putea spune, însă lipsește în continuare o reacție din partea organizatorilor.

Pe scena principală de la Untold un element pirotehnic a provocat un incendiu de mici proporţii, dar care a semănat panică printre spectatori. Din fericire situaţia nu a degenerat.

„La momentul spectacolului de artificii din timpul evenimentului artistic a apărut o defecțiune tehnică la unul dintre dispozitivele de lansare a artificiilor. Defecțiunea a fost remediată imediat de personalul specializat prezent în apropierea zonei. Menționăm faptul că aceasta nu a avut niciun impact asupra echipamentului sau scenei evenimentului”, potrivit ISU Cluj.

Capacitatea stadionului a fost şi ea depăşită, autorităţile restricţionând accesul oamenilor de la ora 10 seara. Arena a fost arhiplină, iar scările de la ieşire erau blocate de sute de oameni, devenind o adevărată tribune.

„Pentru siguranța spectatorilor din incinta Cluj Arena, ca urmare a faptului că în acel perimetru fusese atinsă capacitatea maximă admisă, în jurul orei 22.00 a fost restricționat temporar accesul spectatorilor. Facem precizarea că măsurile instituite au fost necesare pentru siguranța participanților, evacuarea spectatorilor fiind posibilă în orice moment dacă se impunea. În acest sens, la momentul de afluire maximă a spectatorilor nu a fost înregistrat niciun eveniment negativ”, a confirmat aceeaşi sursă.

Ce dezvăluie oamenii care au fost la Untold

Sorin Simion, care se prezintă drept consilier juridic, a dezvăluit pe Facebook cum s-a simțit atmosfera de la Untold, în momentul în care a luat foc scena în timpul concerului Imagine Dragons.

„Untold, la un pas de Colectiv

Vad ca a inceput sa se discute despre problemele de securitate de la concertul Imagine Dragons de la Cluj si e bine ca se discuta pentru ca blocarea cailor de acces a fost, intr-adevar, o problema extrem de grava, viata a zeci de mii de oameni, inclusiv deci a mea si a familiei mele, a fost pusa in pericol de organizatori. Practic, asa cum sugera si Pavel Lucescu, am fost la un pas de un nou Colectiv de proportii.

Sa va spun cum s-a vazut si s-a simtit asta de la fata locului:

– noi, patru adulti si un copil, am ajuns la parc, in zona de intrare spre stadion pe la 17.30, deci cu patru ore si jumatate inainte de inceperea concertului Imagine Dragons: organizarea de la acest punct si pana la intrarea in stadion a fost ireprosabila; o multime de voluntari, verificare si pe baza de fotografie, intrari multiple, totul parea ca merge foarte bine;

– la 18.00 am intrat in stadion, care la acea ora se umpluse cam o treime. Am gasit loc pe scaune, undeva sus in tribune, in partea stanga a scenei, cu vedere buna; singurul dezavantaj era ca la acea ora ne batea puternic soarele-n cap;

– dupa circa doua ore am ramas fara apa, copilului i se facuse foame, asa ca in pauza de dupa concertul Deliei am plecat sa aduc provizii; intre timp, stadionul se umpluse, doar pe teren, mai in spate, se mai putea sta;

– cand sa ies, primul soc: scarile erau aproape complet blocate, era doar un culoar ingust pe unde se urca si se cobora in acelasi timp; am iesit cu greu din stadion, transpirat, ud leoarca si ingrijorat de ceea ce vazusem;

– la iesire, al doilea soc: o mare de oameni inca venea si intra in stadion; mi-am zis, “frate, unde o sa incapa toti astia?”; la tonetele cu hamburgeri erau cozi imense, asa ca m-am gandit pe loc ca nu conteaza ce iau de mancare, important e sa iau repede si sa ma intorc in tribune, altfel n-o sa mai pot sa intru; am rezolvat cu niste portii de nodle pack, astia aveau totul pregatit dinainte, se miscau repede, am luat apa si am fugit inapoi sa intru in stadion;

– la intrare, surpriza, in unele sectoare oamenilor nu li se mai permitea accesul desi aveau bilete; am reusit sa reintru pentru ca aveam mancare si apa si am explicat ca doar am iesit putin si ca am loc in stadion; aveam sa aflu ulterior, din marturiile postate pe site-ul festivalului, ca multa lume a ramas pe afara desi platise biletele de intrare

– am reintrat greu, foarte greu, facandu-mi loc prin multime, scarile erau acum complet blocate, abia gaseai un loc sa pui piciorul, totul parea o provocare uriasa sa ajungi la locul tau; oamenii se imbulzeau, incercau sa-si gaseasca un ultim loc, o scara disponibila, o bara de care sa sprijine, iar daca gaseau acel loc, acolo ramaneau, blocand accesul altora;

– cand, intr-un sfarsit, am ajuns la ai mei cu mancarea si cu apa , mi s-a parut ca am realizat o mare performanta; am discutat doar cu sotia despre ceea ce am vazut, i-am si zis ca “afara” asa ceva e inadmisibil, sunt stewarzi care se asigura tot timpul ca sunt disponibile caile de acces;

– n-a trecut mult timp si a aparut

mirosul puternic de ars, ceva luase foc, era si fum in partea din dreapta scenei, dar n-am reusit sa ne dam seama exact ce si unde se intampla; din fericire, lumea n-a intrat in panica, desi cu totii eram ingrijorati; apoi mirosul a trecut si ne-am mai linistit;

– pentru urmatoarele aproape doua ore am uitat de toate, si de riscuri, si de imbulzeala, si de caile de acces blocate sau mirosul de ars; concertul in sine a fost, asa cum am mai spus, unul fabulos, de neuitat;

– cand totul s-a terminat, ne-am uitat jos, pe teren, si am vazut cum marea de oameni se indrepta spre iesiri; stiind ca scarile sunt blocate, desi eram obositi

dupa un drum de sapte ore plus alte patru ore de asteptat pe stadion, plus concertul in sine, am decis sa mai asteptam, poate mai pleaca lumea

din stadion si se elibereaza caile de acces; am iesit dupa vreo 15-20 de minute, unele cai de acces erau inca partial blocate, am iesit in sir indian nici foarte usor, nici foarte greu;

In final, ne-am felicitat ca i-am vazut pe cei de la Imagine Dragons si am decis ca vom reflecta daca vom mai merge la un concert de o asemenea amploare in Romania. Pentru ca asta a fost sentimentul cu care am ramas: desi show-ul in sine a fost unul de nivel occidental, goana dupa bani a facut ca organizarea in ceea ce priveste cel mai important element, securitatea spectatorilor, sa fie una pur romaneasca. Asa ceva nu se face, e pur si simplu inadmisibil sa permiti blocarea cailor de acces.

A fost o experienta de neuitat sa-i vedem pe cei de la Imagine Dragons, dar am invatat ca pentru niciun concert din lume, oricat de fabulos ar fi el, nu merita sa-ti risti viata!”, a scris bărbatul pe Facebook.

Postarea sa a strâns sute de aprecieri, comentarii și distribuiri.

„La un moment dat nu au mai permis intrarea”

Cei care au comentat îi dau dreptate lui Sorin Simion și au adăugat informații suplimentare.

„Am fost acolo și pot confirma că exact așa fost și din punctul de vedere al unuia care nu a mai putut intra efectiv pe stadion.

Desi la un moment dat nu au mai permis intrarea, scările erau complet blocate de mulțimea ce își dorea să intre la concert”, a comentat cineva.

„Factual, capacitatea stadionului a fost depășită cu cel puțin 10.000 de spectatori, coroborând declarațiile oficiale (ale lui boc, ale organizatorilor etc.) cu capacitatea oficială a stadionului!„, este un alt comentariu.

„Claustrantă senzație”

„Exact așa a fost! Noi am ajuns la 19.00 și la 20.30 am reușit să intrăm pe stadion, deja era full, nu mai erau locuri in tribune. Am stat langa o iesire în spate pe gazon și știind că vom ieși greu de acolo am decis sa plecăm înainte de ultimele melodii ca sa nu riscam sa rămânem blocati. Claustranta senzație. Pentru noi concertul a fost wow pentru că Imagine Dragons este genul de trupa care poate cânta doar hituri intr-un concert de peste 90 min, dar aveam alte așteptări legate de emoția pe care un astfel de concert ți-o poate crea. Majoritatea este acolo pentru că este un mare eveniment, oamenii din jurul meu va scandau ca la meci pe stadion, aruncau pe jos tot ce consumau: țigări, pahare, cutii de bere, deși tomberonul era la 20 m de ei, unii vorbeau de ce a rupt DJ din seara precedentă, majoritatea nici nu aveau instinctul ăla de a bate ritmul pe Thunder- ma rof și eu merg la festivaluri să descopăr trupe. Ce vreau sa spun este că nu mi se pare că ne-am legat ca public că am reușit să empatizam și să se creeze acea conexiune pe care muzica live o face cu publicul. Asta este senzația mea„, a comentat altcineva pe pagina jurnalistei Oana Botezatu.

„Unde ar trebui sa vezi scarile este o masa compacta de oameni”

„Da, asa a fost. Uita-te numai la clipul asta, sunt semnele cu “Exit” si unde ar trebui sa vezi scarile este o masa compacta de oameni. Asa a fost tot stadionul, toate scarile. Tot.„, a scris Oana Dobre și a postat un clip în care se vedea aglomerația de pe stadion, așa cum se poate vedea în fotografia de mai jos.

“Confirm tot ce a spus. Noi am stat jos, pe gazon si am vazut cum efectiv nu a mai ramas un loc liber pe zonele de exit. Mirosul de ars a fost de la sistemul de artificii, care s-a stricat inainte de ID. Au tot incercat sa le reporneasca, si devenisera din ce in ce mai “explozive”, lasand din ce in ce mai mult fum si cred ca la un moment dat au renuntat sa mai faca ceva cu ele. Sistemul din dreapta scenei, cum te uitai la ea, a dat rateuri. Noi nu am simtit niciun miros de jos, dar am vazut toate rateurile. Pe arena nu am vazut niciun echipaj de prim ajutor in tot acest timp. Din multime, de jos, din partea noastra (dreapta fata) au iesit doua fete la un moment dat cu lipotimii, nu stiu unde au ajuns. Sunt multe alte marturii, cum de ex echipele de security s/au retras la un moment dat, dupa Olly Murs si i-au lasat pe voluntari sa gestioneze multimile care voiau sa intre in arena (voluntari, care erau niste copii de 16-20 de ani). A fost haos. Sa bagi peste 70000 pe acel stadion si dupa aia sa te lauzi cu asta, mi se pare o inconstienta totala.”, a mai comentat Oana Dobre.

„Concertul in sine a fost divin. Restul a fost un haos. Am avut abonament, insa sambata dimineata ne-am facut bagajele si am plecat inapoi acasa. Nu regret”, a completat Oana.

„E chiar mai trist faptul că toate vedetele, persoanele publice și influencerii (mai noi și mai vechi) tac mâlc. Deși unii dintre ei au fost în stradă după catastrofa din Colectiv, mulți au făcut mult self promo în perioada aia, iar alții chiar au scandat pentru ca un nou Colectiv să nu se repete. Dar na”, a scris și Oana Botezatu.