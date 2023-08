Viață de nabab. 11.000 de euro, remunerația lunară a rectorului de la Universitatea „Transilvania” din Brașov

Coordonatorul echipei de experți care a elaborat proiectul noului Cod Silvic, asumat și finanțat prin PNRR, Ioan Vasile Abrudan, rectorul Universității „Transilvania” din Brașov (UTB), este unul dintre cei mai bine remunerați rectori din România.

Rectorul Ioan Vasile Abrudan, de trei mai bine remunerat decât președintele Klaus Iohannis

Rectorul Ioan Vasile Abrudan a coordonat echipa de 47 de experți care, pentru 350.000 de euro, a elaborat un „draft” al noului Cod silvic. Însă, ceea ce se știe mai puțin despre rectorul de la UTB este faptul că, la ora actuală, este cel mai bine remunerat rector din România. Potrivit ultimei declarații de avere, Ioan Vasile Abrudan a încasat anul trecut de la UTB suma de 479.178 de lei, adică circa 98.000 de euro, ceea ce a reprezentat circa 8.150 de euro (vezi documentul în facsimil). Dar, pe lângă banii de la UTB, acesta a mai beneficiat de indemnizații totale de 73.426 de lei pentru că a fost membru în consiliul de administrație a trei entități din zona Brașov. De asemenea, a mai încasat încă vreo 61.689 de lei din alte patru sinecuri plus vreo 36.836 de lei moldovenești, adică vreo 9.200 de lei, de la Universitatea Tehnică a Moldovei. Practic, anul trecut, în conturile rectorului Ioan Vasile Abrudan a intrat suma de 623.493 de lei, adică vreo 128.000 de euro, ceea a reprezentat lunar un venit de aproape 11.000 de euro. Astfel, rectorul de la UTB a încasat de trei ori mai mult decât președintele Klaus Iohannis.

Zestre imobiliară de invidiat

Și la capitolul zestre imobiliară, rectorul Ioan Vasile Abrudan stă foarte bine. El are trei apartamente și o casă în municipiul Brașov, dar și trei terenuri-două intravilane și unul agricol, în orașul de sub Tâmpa. De asemenea, rectorul de la UTB mai are în conturi 126. 778 de lei și 83.071 de euro. Astfel spus, Ioan Vasile Abrudan are o zestre imobiliară și financiară de invidiat, fiind practic, cel mai bine remunerat rector din România.