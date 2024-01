Adversus „The Great Reset”. Mic ghid de supraviețuire

Probabil că cea mai acută realitate a anului 2024 va deveni… „Marea Resetare”. Știm deja cu toții ce este și ne înspăimântă viteza din ce în ce mai mare pe care a luat-o implementarea acestui „nou proiect de lume”, de aceea nu am vrut să vă vorbesc chiar pe 1 Ianuarie despre asta și nici despre ce și cum cred eu că ar trebui să reacționăm. O fac acum:

Marea Resetare este „branduită” ca fiind opera „ocultei” (care nu mai e demult deloc ocultă) globaliste conduse de Schwab, Soros & Co. însă ea este doar faza finală a unei Imense Resetări pe care o trăim de foarte multă vreme deja, de foarte multe zeci de ani. De fapt, în ultimii 20 de ani probabil că au fost făcute salturi teologice cât în ultimii patru sute de ani, iar în timpul vieții ultimelor două generații (a noastră și a părinților noștri) „saltul” tehnologic probabil depășește toată evoluția tehnologică a civilizației umane de la roată încoace. Faceți un succint bilanț, doar cu ce vă aduceți aminte la prima accesare a memoriei și îmi veți da dreptate…

A fost pregătit omul pentru asta? Cu siguranță nu – asta e opinia mea! Așa cum este cu atât mai puțin pregătit pentru saltul în gol pe care îl face îmbrățișând inconștient și fără rezerve inteligența artificială, tratamentele genetice și convergența bio-digitală (NBIC). Suntem în fața unui hău din care nu se va mai putea ieși, și trebuie să fim conștienți de asta.

Știu, probabil că acest subiect multora vi se va părea străin și îndepărtat de agenda noastră de priorități: taxe mărite, inflație, războaie, criză energetică, etc. Însă ce numim „Marea Resetare” Generația noastră și a copiilor noștri o va trăi! De fapt O TRĂIM DEJA! Nu mai departe de ieri am discutat cu un tânăr de 27 de ani, extrem de bine ancorat în IT și în „realitatea virtuală”, prilej cu care am aflat detalii neștiute de mine din „lumea virtuală” ce acaparează realitatea omului zilelor noastre: gameri ultraprofesioniști care stau 14-16 ore pe zi (!!!) pentru a a face performanță (unii iau și extrem de mulți bani pe asta) în lumea virtuală, școli și licee prin Asia pentru formarea gamerilor profesioniști, staruri porno mondiale 100% artificiale create de inteligența artificială etc. Dacă punem la socoteală și evenimentele ultimilor ani (știți deja la ce mă refer), cenzura și controlul social quasi-absolut, ingineria-socială ca politică de stat recunoscută „senin” de unul ca Generalul Rog, peisajul e de coșmar! Apocaliptic chiar.

Iată de ce cred că trebuie să conștientizăm rolul crucial, meta-istoric aș putea spune, al generației/generațiilor noastre, al fiecăruia dintre noi, căci, fără nicio exagerare, DE NOI DEPINDE SOARTA OMULUI CA FIINȚĂ! O să-mi spuneți că „și noi, ca și bunicii noștri, suntem șocați și speriați de nou” și că „nu trebuie să exagerăm”…

Vă înșelați! Nu a existat nicio generație în istoria omenirii care să fie martora unor schimbări atât de radicale ale umanității precum generația noastră și nicio altă generație care să fie autoarea unei schimbări care atinge nu doar comportamentul sau obiceiurile oamenilor, ci însăși esența omului, a unei transformări a ființei umane precum se produce chiar sub ochii noștri!

Și „ce e de făcut dacă e așa?” mă veți întreba.

Păi, în primul rând să conștientizăm situația și să înțelegem rolul proviendențial pe care îl poate avea generația noastră.

Apoi acest rol providențial trebuie să îl asumăm fiecare dintre noi și să acționăm în consecință, atât pe plan social – „rezistența” urmând să fie făcută după putința și curajul fiecăruia – de la folosirea zilnică a cashului sau doar închiderea datelor celulare pe dispozitivele mobile până la asumarea unor poziții civice sau politice, dar mai ales pe plan personal, unde putem și suntem obligați să operăm niște schimbări radicale în viața noastră…