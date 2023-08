Cosmin Olăroiu este antrenor de fotbal în străinătate și în timpul carierei de tehnician a strâns nu mai puțin de 21 de trofee. Aceste performanțele i-au adus și roade pe măsură, ajungând să strângă o avere de peste 50 de milioane de dolari.

Cel care a făcut publice informațiile despre averea antrenorului este Gigi Becali, care susține că a avut un rol important în cariera lui Olăroiu.

„Păi îți dai seama câți milionari am făcut? Eu am făcut unul de zeci și sute de milioane. Olăroiu are zeci de milioane, ăla se apropie. Mirel nu are zeci de milioane, dar pe Olăroiu l-am făcut de zeci de milioane. Are 50-60 de milioane”, a precizat Gigi Becali, după meciul în care FCSB a învins-o cu 2-1 pe Poli Iași, în Superliga.

În prezent, Olăroiu este antrenor în Emirate, la Sarjah, unde a câștigat trei din patru trofee posibile în ultimul sezon.