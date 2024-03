Premierul Marcel Ciolacu a spus despre cei care îl acuză de manipulare în cazul Roșia Montană au lăsat datorii de 200 de miliarde.

Premierul Marcel Ciolacu a răspuns sâmbătă la acuzațiile USR și ale lui Dacian Cioloș, care susțin că liderul PSD ar fi influențat evoluția acțiunilor Gabriel Resources pe piața de capital din Ontario, prin declarațiile sale prealabile privind procesul de arbitraj internațional referitor la exploatarea auriferă de la Roșia Montană. Ciolacu, prezent la Iași, a negat orice implicare în influențarea procesului, afirmând că nu a furnizat nicio informație sau document din partea Guvernului care ar putea influența decizia judiciară. El a respins acuzațiile că ar juca pe piața de capital și a subliniat faptul că preocuparea sa principală este gestionarea datoriilor și a crizelor economice create de administrațiile anterioare.

„Eu mă bucur, ca și premier, că nu las o datorie copiilor noștri, că am avut capacitatea administrativă de a câștiga un proces. Cei cu acuzațiile, care au lăsat datorii de 200 de miliarde pe care le plătim noi toți, eu nu pot să le răspund decât că cred că au o problemă în altă parte. Deja vorbesc de patologie. Într-o zi istorică a României unde avocații angajați de Guvern au reușit să întoarcă un proces aproape pierdut, eu să răspund la acuzații de ce nu las României datorii unora care au făcut datorii de 200 de miliarde României, mi se pare că poate nu trăim în aceeași lume. Ce bursă? Nu am venit eu cu aceste explicații. Ca și prim-ministru, de câte ori am avut intervenții pe acest proces am spus că românii vor cunoaște adevărul, nu am dat nicio informație, niciun document din Guvern, nu am dat nicio motivare care să influențeze acest proces. Am spus foarte clar că toate documentele vor fi puse la dispoziția presei în momentul în care se finalizează procesul. Despre ce vorbim? Despre ce bursă? Ce? Eu joc la bursă? Poate dânșii joacă la bursă și știți bine că joacă la bursă. Problema este că s-au jucat cu banii României”, a spus Ciolacu

Verdictul recent al Curții de Arbitraj Comercial Internațional de la Washington, care a dat câștig de cauză României în disputa cu Gabriel Resources privind Roșia Montană, a confirmat că țara nu va plăti despăgubiri, iar reclamanții vor suporta cheltuielile de judecată. Cu toate acestea, Gabriel Resources consideră că decizia contravine opiniei unor arbitri și ia în calcul contestarea acesteia.

În paralel, USR a sesizat autoritățile canadiene și DNA-ul cu privire la presupusele manipulări ale pieței de capital în cazul Roșia Montană. Cătălin Drulă, liderul USR, a anunțat intenția de a aduce acuzații de manipulare împotriva premierului Ciolacu la DNA și că va depune o plângere la Ontario Securities Commission din Canada.

De asemenea, Dacian Cioloș, europarlamentar și lider al Partidului REPER, a cerut demisia premierului Ciolacu, susținând că manipularea pieței de către PSD este evidentă și că acest partid nu mai are loc în conducerea statului.

Acuzațiile reciproce între partidele politice și investigațiile ulterioare subliniază tensiunile politice și disputa constantă în mediul politic românesc.