Cât de mult se poate apăra Europa fără ajutorul Americii?

Pentru ca Europa să umple golul lăsat de absența Americii ar fi necesar mult mai mult decât creșterea cheltuielilor pentru apărare.



A doua aniversare a invaziei Rusiei în Ucraina, pe 24 februarie, și amenințarea continuă pe care o prezintă Vladimir Putin, președintele Rusiei, pentru Europa, erau întotdeauna destinate să umbrească Conferința de Securitate de la München din acest an. Dar pe măsură ce adunarea anuală a marilor personalități a început, a avut loc o sserie de lovituri suplimentare. Mai întâi a venit moartea lui Alexei Navalnîi, principalul lider al opoziției din Rusia, într-un gulag siberian pe 16 februarie. În ziua următoare, armata Ucrainei s-a retras din orașul Avdiivka, oferindu-i lui Putin prima sa victorie militară în aproape un an. Congresul Americii, între timp, nu a dat niciun semn că ar adopta un proiect de lege pentru acordarea de ajutoare militare suplimentare Ucrainei, care suferă de lipsă de muniție și, prin urmare, este probabil să sufere mai multe înfrângeri pe câmpul de luptă. Prognozele ar fi putut fi cu greu mai îngrozitoare.

Blocada în Congres reflectă influența malefică a lui Donald Trump, ale cărui opoziții față de ajutorul pentru Ucraina i-au intimidat pe legislatorii republicani. A fost spectrul unei posibile reveniri la putere a lui Trump după alegerile prezidențiale din noiembrie care a aruncat cel mai întunecat nor asupra Munchenului. Cu o săptămână înainte, Trump a explicat ce ar spune unui aliat din NATO care nu a cheltuit cât îndeamnă alianța pe apărare și apoi a suferit o invazie: „Ești în întârziere? Nu, nu te-aș proteja. Ba chiar i-aș încuraja [pe invadatori] să facă orice diavol vor”.

Răul combinat

Bătălia tot mai profundă a Rusiei, poziția tot mai precară a Ucrainei și posibila revenire la Casa Albă a lui Trump au adus Europa în cea mai periculoasă conjunctură de decenii. Întrebarea nu este doar dacă America va abandona Ucraina, ci dacă ar putea abandona și Europa. Pentru ca Europa să umple golul lăsat de absența Americii ar fi necesar mult mai mult decât creșterea cheltuielilor pentru apărare. Ar trebui să-și revitalizeze industria de armament, să conceapă un nouă umbrelă nucleară și să vină cu o nouă structură de comandă.

La München, atmosfera era plină de frică, dar determinată mai degrabă decât panicată. Oficialii americani și europeni rămân încrezători că mai devreme sau mai târziu mai multe muniții americane vor ajunge în cele din urmă în Ucraina, dar fac și planuri de rezervă. Pe 17 februarie, Petr Pavel, președintele Cehiei, a declarat că țara sa a „găsit” 800.000 de proiectile care ar putea fi transportate în săptămâni. Într-un interviu acordat publicației The Economist, Boris Pistorius, ministrul german al apărării, a insistat că producția europeană de arme crește „cât de repede posibil” și a spus că este „foarte optimist” că Europa ar putea acoperi eventualele goluri lăsate de America.

Nu toată lumea este atât de optimistă. Dacă ajutorul american ar dispărea în întregime, Ucraina ar pierde probabil, spune un oficial american pentru The Economist. Pistorius are dreptate că producția europeană de arme crește rapid; continentul ar trebui să fie capabil să producă proiectile la o rată anuală de 1-2 milioane la sfârșitul acestui an, depășind potențial America. Dar aceasta ar putea veni prea târziu pentru Ucraina, care are nevoie de aproximativ 1,5 milioane pe an conform Rheinmetall, un producător european de arme. Un sentiment de urgență de război lipsește încă. Producătorii europeni de proiectile exportă 40% din producția lor către țări non-UE, altele decât Ucraina; când Comisia Europeană a propus că Ucraina ar trebui să fie prioritară prin lege, statele membre au refuzat. Firmele de arme ale continentului se plâng că listele lor de comenzi rămân prea subțiri pentru a justifica investiții mari în linii de producție.

O înfrângere a Ucrainei ar inflige o lovitură psihologică Vestului, în timp ce l-ar încuraja pe Putin. Asta nu înseamnă că ar putea profita imediat. „Nu există o amenințare imediată pentru NATO”, spune amiralul Rob Bauer, șeful comitetului militar internațional al NATO. Aliații nu sunt de acord cu privire la cât timp ar avea nevoie Rusia pentru a-și reconstrui forțele la un standard prebelic, spune el, iar momentul depinde în parte de sancțiunile occidentale, dar trei până la șapte ani este intervalul „despre care vorbesc mulți oameni”. Direcția călătoriei este clară. „Ne putem aștepta ca în următorul deceniu, NATO să se confrunte cu o armată de tip sovietic”, a avertizat raportul anual de informații al Estoniei, publicat pe 13 februarie. Amenințarea nu este doar o invazie rusă, ci atacuri și provocări care ar putea testa limitele Articolului 5, clauza de apărare reciprocă a NATO. „Nu poate fi exclus faptul că într-un interval de trei până la cinci ani, Rusia va testa Articolul 5 și solidaritatea NATO”, a avertizat recent ministrul danez al apărării. Dar îngrijorarea este mai puțin momentul decât perspectiva de a se confrunta cu Rusia singuri.

Schimbarea gărzii

Europa a reflectat asupra unui astfel de moment de ani de zile. În 2019, Emmanuel Macron, președintele Franței, a declarat pentru The Economist că aliații trebuie să „reevalueze realitatea a ceea ce este NATO în lumina angajamentului Statelor Unite”. Primul mandat al lui Trump, în care a flirtat cu retragerea din NATO și s-a aliniat public cu Putin în fața agențiilor sale de informații, a servit drept catalizator. Ideea de „autonomie strategică” europeană, cândva promovată doar de Franța, a fost adoptată de alte țări. Cheltuielile pentru apărare, care au început să crească după prima invazie a Rusiei în Ucraina în 2014, au crescut dramatic. În acel an, doar trei membri NATO au îndeplinit ținta alianței de cheltuieli de 2% din PIB pentru apărare. Anul trecut au fost 11 țări, zece dintre ele în Europa. Anul acesta, cel puțin 18 dintre cei 28 de membri europeni NATO vor atinge ținta. Cheltuielile totale ale Europei pentru apărare vor ajunge la aproximativ 380 de miliarde de dolari – cam același lucru cu Rusia, ajustându-se pentru prețurile mai mari din Europa.

Aceste numere înșeală totuși Europa. Cheltuielile sale pentru apărare oferă puțină putere de luptă în mod disproporționat, iar forțele sale armate sunt mai puțin decât suma părților lor. Continentul este la ani lumină distanță de a putea să se apere de un atac al unei forțe ruse reconstituite. La summitul de anul trecut, liderii NATO au aprobat primele lor planuri naționale de apărare cuprinzătoare de la războiul rece. Oficialii NATO spun că aceste planuri cer Europei să-și mărească țintele existente (și nesatisfăcute) pentru capacitatea militară cu aproximativ o treime. Acest lucru înseamnă, la rândul său, că Europa ar trebui să cheltuiască în jur de 50% mai mult pentru apărare decât astăzi, sau aproximativ 3% din PIB. Singurii membri europeni NATO care ating în prezent acest nivel sunt Polonia și Grecia, aceasta din urmă umflată de pensiile militare umflate.

Oricum, mai mulți bani nu sunt suficienți. Aproape toate armatele europene se luptă să-și atingă țintele de recrutare, la fel cum o fac și cele ale Americii. Mai mult, creșterea cheltuielilor după 2014 a adus o creștere alarmant de mică a capacității de luptă. Un studiu recent al Institutului Internațional de Studii Strategice (IISS), un think-tank din Londra, a constatat că numărul de batalioane de luptă aproape că nu s-a schimbat deloc din 2015 (Franța și Germania au adăugat fiecare doar una) sau chiar a scăzut, în Marea Britanie, cu cinci batalioane. La o conferință anul trecut, un general american s-a plâns că majoritatea țărilor europene ar putea mobiliza doar o brigadă completă la putere (o formație de câteva mii de soldați), dacă ar face-o. Decizia îndrăzneață a Germaniei de a trimite o brigadă completă în Lituania, de exemplu, este probabil să încordeze sever armata sa.

Chiar și atunci când Europa poate produce forțe de luptă, vor lipsi lucrurile necesare pentru a lupta eficient timp îndelungat: capacități de comandă și control, cum ar fi ofițeri de stat major instruiți să conducă mari cartiere generale; informații, supraveghere și recunoaștere, cum ar fi drone și sateliți; capacități logistice, inclusiv transport aerian; și muniție pentru a dura mai mult de o săptămână sau mai mult. „Lucrurile pe care le pot face armatele europene, le pot face foarte bine”, spune Michael Kofman, un expert militar, „dar de obicei nu pot face multe, nu le pot face timp îndelungat și sunt configurate pentru perioada inițială a unui război pe care Statele Unite l-ar conduce”.

Polonia este un caz instructiv. Este copilul minune al reînarmării europene. Va cheltui 4% din PIB pentru apărare anul acesta și va cheltui mai mult de jumătate din acești bani pentru echipamente, mult peste ținta NATO de 20%. Cumpără un număr mare de tancuri, elicoptere, obuziere și artilerie de rachete Himars – la o adică, exact de ce are nevoie Europa. Dar sub guvernarea anterioară, spune Konrad Muzyka, analist de apărare, a făcut-o fără un plan coerent și cu neglijarea totală a modului în care să echipajele și să susțină echipamentul, cu numărul de personal în scădere. Lansatoarele Himars ale Poloniei pot lovi ținte la 300 km distanță, dar platformele sale de informații nu pot vedea atât de departe. Depinde de America pentru asta.

O opțiune ar fi ca europenii să-și unească resursele. De 16 ani, de exemplu, un grup de 12 țări europene au cumpărat și operat în comun o flotă de trei avioane de transport pe distanțe lungi – practic un program de timeshare pentru transport aerian. În ianuarie, Germania, Țările de Jos, România și Spania s-au alăturat pentru a comanda 1.000 de rachete folosite în sistemul de apărare antiaeriană Patriot, reducând costurile prin volum. Aceeași abordare ar putea fi adoptată în alte domenii, cum ar fi sateliții de recunoaștere.

Problema este că țările cu industrii de apărare mari – Franța, Germania, Italia și Spania – adesea nu reușesc să cadă de acord cu privire la modul în care ar trebui împărțite contractele între producătorii lor naționali de armament. Există și un echilibru între umplerea rapidă a golurilor și construirea industriei proprii de apărare a continentului. Franța este iritată de un recent proiect condus de Germania, Inițiativa Europeană Sky Shield, în care 21 de țări europene cumpără în comun sisteme de apărare antiaeriană, în parte pentru că implică achiziționarea de lansatoare americane și israeliene alături de cele germane. Când Olaf Scholz, cancelarul Germaniei, a cerut recent Europei să adopte o „economie de război”, Benjamin Haddad, un deputat francez din partidul Renașterii lui Emmanuel Macron, a replicat: „Nu prin achiziționarea de echipamente americane vom ajunge acolo.” Producătorii de arme europeni, argumenta el, nu vor angaja muncitori și nu vor construi linii de producție dacă nu primesc comenzi.

Aceste două provocări – consolidarea capacității militare și revitalizarea producției de arme – sunt formidabile. Industria europeană de apărare este mai puțin fragmentată decât mulți cred, spune Jan Joel Andersson de la Institutul pentru Studii de Securitate al UE într-un articol recent: continentul produce mai puține tipuri de avioane de luptă și avioane radar decât America, spre exemplu. Dar există ineficiențe. Țările au adesea priorități de proiectare diferite. Franța vrea avioane de luptă capabile să opereze de pe portavioane și vehicule blindate mai ușoare; Germania preferă aeronave cu rază lungă de acțiune și tancuri mai grele. Cooperarea europeană pe tancuri a eșuat constant, scrie Andersson, iar un efort franco-german în curs este pus sub semnul întrebării.

Amploarea schimbărilor necesare ridică întrebări economice, sociale și politice mai largi. Renașterea militară a Germaniei va fi de nesuportat fără a reduce alte cheltuieli guvernamentale sau a renunța la „frâna datoriei” a țării, ceea ce ar necesita o amendare constituțională. Pistorius spune că este convins că societatea germană susține cheltuieli mai mari pentru apărare, dar recunoaște: „Trebuie să convingem oamenii că acest lucru ar putea avea un impact asupra altor cheltuieli.” Thierry Breton, comisarul european responsabil de apărare, a propus un fond de apărare de 100 de miliarde de euro (108 miliarde de dolari) pentru a stimula producția de arme. Kaja Kallas, prim-ministrul Estoniei, susținut de Macron și alți lideri, a propus ca UE să finanțeze aceste cheltuieli de apărare cu împrumuturi comune, așa cum a făcut cu fondul de redresare pe care l-a stabilit în timpul pandemiei de COVID-19 – o idee controversată în rândul celor mai economii membre ale UE.

Penuria de forță de muncă a Europei alimentează discuții la fel de încordate. În decembrie, Pistorius a declarat că „în retrospectivă”, Germania a greșit în a pune atât de mult accent pe automatizare și robotizare în industria de apărare. „Va trebui să avem mai mulți oameni care să se implice în acest proces”, a spus el. „Nu ne putem aștepta ca un buton să fie apăsat și apoi să așteptăm douăsprezece săptămâni pentru a primi o tanc. În realitate, va trebui să facem mai multe lucruri manual”. Asta este greu în Germania, unde se estimează că economia are nevoie de 3,6 milioane de oameni pentru a umple posturile vacante. Cu toate acestea, meseriile din apărare nu sunt atât de atractive: salariile sunt relativ mici, iar munca este rar o aplicație a celei mai recente tehnologii. Cel mai bine plătiți oameni din industrie, de departe, sunt în proiectare și inginerie, care sunt deja deficitare.

Cea mai mare provocare este, fără îndoială, cea politică. Anii de subfinanțare, de proiectare incoerentă și de inacțiune politică au lăsat-o pe Europa cu puține șanse de a depăși obstacolele curente. Brexitul a slăbit NATO. Populiștii și extremiștii, unii dintre ei susținuți de Rusia, amenință guvernele. Franța se află înainte de alegeri prezidențiale, iar Macron a fost rănit la sfârșitul lunii februarie într-un atac într-o piață din Lyon. În timp ce liderii europeni se grăbesc să spună că nu este vorba de un „atac asupra democrației”, iar unii chiar că tânărul a fost „radicalizat” de complotiștii de pe internet, atacul a făcut ca nuanțele mai adânci ale Munchenului să fie și mai întunecate. Odată ce consecințele invaziei Rusiei în Ucraina s-au făcut simțite la München, un participant a fost întrebat dacă NATO își poate pune speranțe în oamenii cu care lucra. „Cred că pot,” a spus el. „Dar nu în prea mulți dintre ei.”

Poate cea mai dificilă capacitate pe care Europa trebuie să o înlocuiască este cea pe care toți speră să nu fie necesară vreodată. America este angajată să-și folosească armele nucleare pentru a apăra aliații europeni. Acest lucru include atât forțele sale nucleare „strategice”, cele din submarine, bombardiere, cât și bombele cu gravitație B61 „non-strategice” de dimensiuni mai mici, stocate în baze din Europa, care pot fi lansate de mai multe forțe aeriene europene. Aceste arme au servit drept garanție supremă împotriva invaziei ruse. Totuși, un președinte american care ar refuza să riște trupele americane pentru a apăra un aliat european nu ar fi probabil să riște orașele americane într-un schimb nuclear.

Pe durata primei perioade a mandatului lui Trump, această frică a reînviat o veche dezbatere despre cum ar putea compensa Europa pierderea umbrelei americane. Marea Britanie și Franța dețin ambele arme nucleare. Dar au doar 500 de focoase între ele, comparativ cu cele 5.000 ale Americii și cele aproape 6.000 ale Rusiei

Pentru susținătorii „descurajării minime”, acest lucru nu face prea multă diferență: ei cred că câteva sute de focoase, mai mult decât suficiente pentru a șterge de pe fața pământului Moscova și alte orașe, îl vor descuraja pe Putin de orice aventură iresponsabilă. Analiștii cu o gândire mai sumbră consideră că astfel de diferențe uriașe în puterea de distrugere nucleară și daunele disproporționate pe care Marea Britanie și Franța le-ar suferi îi oferă avantajul ului Putin.

Poziționarea nucleară

Aceasta nu este doar o problemă numerică. Armele nucleare britanice sunt atribuite NATO, al cărui Grup de Planificare Nucleară (NPG) modelează politica privind modul în care ar trebui utilizate armele nucleare. Factorul de descurajare este independent din punct de vedere operațional: Marea Britanie poate lansa cum dorește. Dar depinde de America pentru proiectarea viitoarelor focoase și se alimentează dintr-un bazin comun de rachete, care este ținut pe cealaltă parte a Atlanticului. Dacă America ar întrerupe toată cooperarea, forțele nucleare britanice „ar avea probabil o durată de viață măsurată în luni în loc de ani”, conform unei evaluări publicate acum zece ani. În contrast, factorul de descurajare al Franței este complet autohton și mai retras față de NATO: în mod unic printre membrii NATO, Franța nu participă la NPG, deși de mult timp a afirmat că arsenalul său, „prin existența sa”, contribuie la securitatea alianței.

În cadrul NATO, problemele legate de armele nucleare au fost mult timp pe „plan secund”, spune amiralul Bauer. Aceasta s-a schimbat în ultimii doi ani, cu mai multe și mai largi discuții despre planificarea nucleară și descurajare. Dar planurile NATO depind de forțele americane; ele nu spun ce ar trebui să se întâmple dacă America pleacă. Întrebarea cum ar putea umple această lacună Marea Britanie și Franța este acum în fierbere. Pe 13 februarie, Christian Lindner, ministru german al finanțelor și lider al Partidului Liber Democrat, a cerut în Frankfurter Allgemeine Zeitung, un ziar german, o „revizuire” a aranjamentelor nucleare europene. „Sub ce condiții politice și financiare ar fi pregătite Parisul și Londra să își mențină sau să își extindă propriile capacități strategice pentru securitate colectivă?” a întrebat el. „Și viceversa, ce contribuție suntem dispuși să facem?”

Astfel de speculații au o istorie lungă. În anii ’60, America și Europa au meditat la o forță nucleară „multilaterală” sub control comun. Astăzi, ideea că Marea Britanie sau Franța ar „partaja” decizia de a folosi arme nucleare este una exclusă, scrie Bruno Tertrais, un expert francez implicat în dezbatere de decenii, într-o lucrare recentă. Nici Franța nu este probabil să se alăture NPG sau să își atribuie forțele nucleare lansate de avioane NATO, spune el. O opțiune ar fi ca cele două țări să afirme mai energic că deterrentul lor ar proteja, sau cel puțin ar putea proteja, aliații. În 2020, dl. Macron a declarat că „interesele vitale” ale Franței – problemele asupra cărora ar putea lua în considerare utilizarea armelor nucleare – „au acum o dimensiune europeană” și a oferit un „dialog strategic” cu aliații în acest sens, o poziție pe care a reiterat-o anul trecut.

Întrebarea este cum ar putea fi făcută credibilă această afirmație. În descurajare, problema crucială este cum să faci ca adversarii (și aliații) să creadă că o angajare este reală, și nu un gest diplomatic ieftin care ar fi abandonat când enervările devin apocaliptice. Tertrais propune o serie de opțiuni. La capătul domol, Franța ar putea promite pur și simplu să consulte utilizarea nucleară cu partenerii săi, cu timpul permis. Mai radical, dacă umbrela americană ar fi dispărut complet, Franța ar putea invita partenerii europeni să participe la operațiuni nucleare, cum ar fi furnizarea de avioane de escortă pentru bombardiere, alăturarea unei forțe de operații cu viitorul succesor al portavionului Charles de Gaulle, care poate găzdui focoase nucleare, sau chiar amplasarea unor rachete în Germania. Astfel de opțiuni ar putea necesita în cele din urmă „un mecanism comun de planificare nucleară”, spune el.

Declarația lui Lindner despre un factor de descurajare european a fost în mare parte respinsă de oficialii germani care au vorbit cu The Economist la München. Dar întrebarea nucleară, implicând cele mai adânci probleme de suveranitate, identitate și supraviețuire națională, indică vidul care ar fi lăsat dacă America abandonează Europa. „Va exista o doctrină nucleară europeană, un factor de descurajare european, doar atunci când vor exista interese vitale europene, considerate ca atare de europeni și înțelese ca atare de alții,” a declarat François Mitterrand, președintele Franței, în 1994. „Suntem departe de aceasta.” Astăzi, Europa este mai aproape, dar nu suficient de aproape. Aceeași îndoială care l-a determinat pe Franța să își dezvolte propriile forțe nucleare în anii ’50 – ar risca un președinte american Toulouse pentru Tallinn?

NATO este un organism politic și diplomatic. Este și o birocrație formidabilă care cheltuie anual 3,3 miliarde de euro și operează o rețea complexă de cartiere generale: un Cartier General Suprem al Puterilor Aliate din Europa (SHAPE) în Belgia, trei comenzi comune mari în America, Olanda și Italia și o serie de comenzi mai mici dedesubtul lor. Acestea sunt creierele care ar conduce orice război cu Rusia. Dacă Trump ar retrage peste noapte America din NATO, europenii ar trebui să decidă cum să o înlocuiască. O opțiune „doar pentru UE” nu ar funcționa, spune Daniel Fiott de la Institutul Regal Elcano, un think-tank spaniol. În parte, acest lucru se datorează faptului că cartierul general militar al UE este încă mic, lipsit de experiență și incapabil să supravegheze un război de mare intensitate. În parte, acest lucru se datorează faptului că aceasta ar exclude Marea Britanie, cel mai mare cheltuitor de apărare din Europa, precum și alte state membre NATO non-UE, cum ar fi Canada, Norvegia și Turcia. O alternativă ar fi ca europenii să moștenească structurile rămase ale NATO și să mențină alianța în viață fără America. Orice instituție ar fi aleasă, ar trebui să fie umplută cu ofițeri calificați. Funcționarii de la SHAPE recunosc că multe dintre planificările serioase cad pe doar câteva țări. Printre europeni, spune Olivier Schmitt, profesor la Centrul pentru Studii de Război din Danemarca, doar „francezii, britanicii și poate germanii într-o zi bună pot trimite ofițeri capabili să planifice operațiuni la nivel de divizie și corp”, exact aceia necesari în cazul unui atac serios al Rusiei.

Fiott se îndoiește că statele membre UE ar putea ajunge la un acord cu privire la un personaj echivalent cu Comandantul Suprem Aliat al Europei, generalul de vârf al alianței și, în mod tradițional, întotdeauna un american. Acesta epitomizează cum dominația americană în Europa a reprimat disputele intra-europene de decenii, așa cum este surprins în zicerea războiului rece că scopul NATO era să mențină „americanii înăuntru, rușii afară și germanii jos”. Sophia Besch de la Carnegie Endowment observă ironic că europenii încă se supun Americii în cele mai mari probleme ale securității europene: „Impresia mea este că americanii adesea gândesc mai strategic despre aderarea UE pentru Ucraina decât mulți europeni.” Ea vede puține speranțe că Europa va aduce idei noi și curajoase la summit-ul NATO din acest an de la Washington, în iulie, care va marca cea de-a 75-a aniversare a alianței.

Este cu siguranță posibil ca șocul pentru securitatea europeană să fie mai puțin dramatic decât se teme. Poate că America va trece un pachet de ajutor. Poate că Europa va reuși să strângă suficiente cochilii pentru a menține Ucraina solventă. Poate că, chiar dacă Trump câștigă, va menține America în NATO, revendicând meritele faptului că majoritatea membrilor săi – și toți cei de-a lungul frontierei estice, și astfel cei mai în nevoie de protecție – nu mai sunt „delincvenți”. Unii oficiali europeni chiar se gândesc că dl. Trump, care îi place de armele nucleare, ar putea lua măsuri drastice, cum ar fi întâlnirea cererii Poloniei de a fi inclusă în aranjamentele de partajare a armelor nucleare. Pentru moment, există încă dezbateri intense cu privire la cât de departe ar trebui să se hedgeze Europa împotriva abandonului american. Jens Stoltenberg, secretarul general al NATO, a avertizat în repetate rânduri că ideea este inutilă. „Uniunea Europeană nu poate apăra Europa”, a spus el pe 14 februarie. „Optzeci la sută din cheltuielile de apărare ale NATO provin de la aliații non-UE NATO.”

Adepții autosuficienței europene răspund că construirea unei „piloane europene” în cadrul NATO servește un triplu scop. Întărește NATO atât timp cât America rămâne, arată că Europa este angajată să împărtășească povara apărării colective și, dacă este necesar, pregătește terenul în caz de ruptură viitoare. Cheltuieli mai mari de apărare, mai multă producție de armament și forțe mai capabile de luptă vor fi necesare chiar și dacă America rămâne în alianță și conform planurilor de război actuale. Mai mult, chiar și cel mai eurofil dintre președinți ar putea fi forțat să își direcționeze forțele departe de Europa dacă, de exemplu, America ar fi trasă într-un război mare în Asia.

Întrebările dificile cu privire la comanda și controlul, și implicarea lor în conducerea politică, probabil că vor rămâne. În cel mai rău caz al unei ieșiri complete a Americii din NATO, va fi nevoie de o soluție „înrămată”, spune dl. Fiott, poate una care ar aduce instituțiile europene suprapuse într-o mai mare aliniere. El sugerează unele opțiuni radicale, cum ar fi acordarea UE unui loc în Consiliul Atlanticului de Nord, principala organizație de luare a deciziilor a NATO, sau chiar o fuziune a posturilor de secretar general NATO și președinte al Comisiei Europene. Astfel de idei par încă ireale. Dar mai puțin cu fiecare săptămână care trece.