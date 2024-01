Instituții înțepenite în timp și spațiu

Sunt câteva instituții și companii de stat care sunt cangrenate și fără de leac, chiar dacă puterea politică ”taie și spânzură”, schimbă șefi, omoară o lighioană de pe pereți și dă de veste că până aici a fost cu dezmățul în cheltuirea banului public. O vrăjeală de fraierit naivi sau de alimentat optimiști în vremuri nerezorvabile.

Cât să ne mai păcălim că vom reuși să îmbunătățim colectarea veniturilor la buget, cât să ne mai amăgim că prin vămile patriei nu mai zburdă gunoaie, prafuri halucinogene, țigări de contrabandă și cine știe ce alte nemernicii, cine se mai înfoaie în pene atunci când pierderea TAROM scade cu un leu în anul X față de cel precedent, câți să mai creadă că eternele CFR, Complexul Energetic Hunedoara, indiferent de ce nume poartă, sau alte găuri negre vor veni vreodată curate la masa competiției cinstite?

Trăim în iluzii. Nu există ”medici” pentru orice în țara asta. Se consumă peste cât se produce, se cere peste cât se poate oferi, se solicită în stradă, că ăsta e momentul străzii, 76 de puncte care mai de care mai fantasmagorice. Țara stă blocată, după vrerea unora și din neputința altora.

Dreptul la protest e sfânt într-o democrație. Numai că nu doar tu, cel care îți manifești supărarea, ai drepturi. Îl poți atinge oricând pe celălalt, care își vede liniștit de ale lui și nu vrea să fie deranjat de nimeni și de nimic. Blochez o vamă că am eu nu știu ce neplăceri. Ok, dar ce vină are cel care stă la coadă? Dacă e ucrainean, e posibil să fie o țintă bună. Deja, experții Kievului vorbesc despre aceste blocaje ca făcând parte dintr-o acțiune pusă la cale în statele din jurul Ucrainei, precum România, Slovacia, Ungaria, Polonia. Se spune că la mijloc ar fi mâna Rusiei pentru a lovi în exporturile Ucrainei și pentru a câștiga noi piețe pentru propriile mărfuri.

Pesemne că țara e supărată. Mai nimeni nu e mulțumit de veniturile pe care le încasează, de impozitele și taxele care cresc, de rate, de inflație, de moacele guvernanților, de Iohannis, de toți și toate. Gradul de încredere în economie și politicieni este jos. Vin alegeri dar spunem că nu ne interesează că oricum nu se schimbă nimic. Pentru că n-ai pe cine vota, că toți sunt corupți, că e totul praf și pulbere… Apatia nu e interzisă de lege, dar dreptul de a candida tu la ce vrei și unde vrei este bine așezat și îți dă ocazia să te manifești! De ce nu o faci? Poate vei fi tu acela care va avea soluții pentru cangrenele alea care ne-au căpiat…