Primar din Buzău, arestat preventiv pentru 30 de zile

Primarul Gheorghe Micleru din Gura Teghii și alți funcționari ai primăriei au fost plasați în arest preventiv pentru o perioadă de 30 de zile, conform unor surse judiciare. O operațiune spectaculoasă, desfășurată la primele ore ale dimineții de joi, a zguduit comunitatea locală, când autoritățile au efectuat descinderi la sediul Primăriei.

Ancheta procurorilor de la Parchetul de pe Lângă Judecătoria Pătârlagele a scos la iveală detalii șocante, inclusiv acuzații de angajare a unor persoane fictive și furt de bunuri publice. Pe statul de plată al primăriei, se pare că erau înregistrate plăți către persoane care nu desfășurau activități la primărie, ci, conform informațiilor obținute pe surse, erau implicate în activități la pensiunea edilului.

Descinderile au debutat joi la ora 6:15, iar autoritățile au percheziționat birourile primăriei, ridicând documente relevante pentru anchetă. Primarul Gheorghe Micleru și alți funcționari au fost supuși unor interogatorii prelungite în cursul nopții de vineri spre joi, interogatoriul edilului durând aproximativ 10 ore continuu.

Printre acuzații se numără angajarea fictivă a unor persoane și furtul de bunuri, inclusiv o centrală și uși provenite de la o școală de patrimoniu din localitate, presupus a fi instalate la pensiunea primarului. Se speculează că refuzul primarului de a se alătura echipei PSD Buzău ar fi putut contribui la declanșarea acestei anchete, conform surselor din comunitate.

Gheorghe Micleru nu este la prima condamnare, având în antecedente o sentință pentru proxenetism. Informațiile obținute indică faptul că acesta a fost condamnat în primă instanță la o pedeapsă de 3 ani de închisoare cu suspendare condiționată a executării pe o durată de 5 ani, pentru infracțiuni de proxenetism.

Update: Conform unei hotărâri pronunțate astăzi de către Judecătoria Pătârlagele, inculpatul Gheorghe Micleru este acuzat de comiterea mai multor infracțiuni, printre care:

Delapidare în formă continuată; Complicitate la furt calificat; Complicitate la abuz în serviciu în formă continuată; Efectuarea de operațiuni financiare, calificate ca acte de comerț, incompatibile cu funcția deținută; Abuz în serviciu, în cazul în care funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit.

Complet: P.2 D.L.

Tip solutie: Încheiere

Solutia pe scurt: Respinge cererea inculpatului de a fi dispusă măsura preventivă a arestului la domiciliu sau a controlului judiciar. Admite propunerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Pătârlagele. În baza art.226 Cod procedură penală cu referire la art. 225 Cod procedură penală şi art.202 alin.1 si 3 Cod procedură penală, raportat la art. 223 alin.21 Cod procedură penală, dispune luarea măsurii arestării preventive a inculpatului Micleru Gheorghe, pentru comiterea unei infractiuni de delapidare în formă continuată (2 acte materiale), prev. de art. 295 alin. 1 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., unei infrac?iuni de delapidare în formă continuată, prev. de art. 295 alin. 1 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., unei infractiuni de complicitate la furt calificat, prev. de art. 48 alin. 1 C. pen., rap. la art. 228 alin. 1 C. pen., art. 229 alin. 1 lit. d C. pen., unei infrac?iuni de complicitate la abuz în serviciu în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 C. pen., rap. la art. 297 alin. 1 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., unei infrac?iuni de efectuarea de opera?iuni financiare, ca acte de comer?, incompatibile cu func?ia, prev. de art. 12 alin. 1 lit. a din Legea 78/2000 ?i unei infrac?iuni de abuz în serviciu, daca func?ionarul public a obtinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, prev. de art. 297 alin. 1 C. pen., rap. la art. 132 din Legea 78/2000, toate cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen. începând cu data de 26.01.2024 şi până la data de 24.02.2024 inclusiv. În baza art. 275 alin. (3) C. proc. pen., cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la pronunţare pentru cei prezenţi şi de la comunicare