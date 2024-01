Incompetența lui Cotilde la Sectorul 1 a generat ”șobolani cât un bișon”

Ramona Porumb, viceprimarul Sectorului 1 susține că șobolanii care se găsesc pe străzile din administrația condusă de Clotilde Armand au ajuns să semene cu bișonii.

Adrian Oianu, consilier în cadrul Consiliului Local al Sectorului 1 susține că neregulile din Sectorul 1, pot pune sănătatea oamenilor în pericol.

„Avem un edil, care primul lucru pe care l-a făcut de când a venit a fost să sacrifice sănătatea, confortul și calitatea vieții cetățenilor Sectorului 1. Orice dispută ai tu legată de curățenie, cu firmele de salubritate, ce vrei tu să faci, primul lucru pe care nu trebuie să-l faci este să sacrifici ceva din viața oamenilor, să faci ceva care afectează viața oamenilor”, a precizat Adrian Oianu în emisiunea „Cu Gândul la București”.

Oianu: Avem gunoaie, șobolani, nu am renovat nimic, nu am făcut parcări

Totodată, Adrian Oianu atrage atenția și susține că primăria a redus frecvențele de curățenie, iar din această cauză au apărut șobolanii.

„Am imagini din Piața Amzei cu șobolani care intră în magazine. Sunt doamne vânzătoare care spun că nu pot ține ușile deschise la magazine, să nu intre șobolanii. Asta are legătură cu reducerea frecvențelor de curățenie, doamna primar a făcut asta, și principalul ei scop este să-și facă campanie electorală, și dacă asta înseamnă să sacrifice bunăstarea cetățenilor, nu se uită. Avem gunoaie, șobolani, nu am renovat nimic, nu am făcut parcări”, a mai precizat Adrian Oianu.

Viceprimarul Sectorului 1, Ramona Porumb atrage atenția și susține că șobalanii sunt atât de mari, încât pot fi confundați cu niște bișoni.

„Zicea cineva zilele trecute că șobolanii din Sectorul 1 au ajuns să semene cu bișonii, atât de mari sunt. Din păcate, s-a ajuns aici din cauza faptului că s-a pus accentul pe o luptă total falsă, într-un final, cu operatorul de salubritate, pentru o economie făcută pe sănătatea cetățenilor. Primarul anunță că face economie, dar asta o face reducând frecvențele. Adică nu se mai mătură și nu se mai strâng gunoaiele în fiecare zi. Sunt străzi în spatele blocurilor unde se face curățenie o dată pe săptămână”, a declarat Ramona Porumb pentru Gândul.