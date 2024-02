Senatul adoptă lege pentru retragerea permisului de conducere pe viață

Senatul României a adoptat tacit un proiect de lege propus de deputații PNL, care vizează retragerea permisului de conducere pe viață pentru șoferii care provoacă accidente soldate cu pierderi de vieți omenești și se află sub influența băuturilor alcoolice sau a drogurilor. Inițiativa legislativă a fost transmisă Camerei Deputaților, care va lua decizia finală asupra proiectului.

Potrivit proiectului adoptat de Senat, conducătorilor auto care sunt implicați în accidente mortale și care sunt găsiți vinovați sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor psihoactive li se va anula permisul de conducere pe viață. Propunerea legislativă are scopul de a intensifica pedepsele pentru acele persoane care, prin comportamentul lor, pun în pericol viețile celorlalți participanți la trafic.

În expunerea de motive, se menționează că, în anul 2020, 740 de șoferi au fost depistați sub influența alcoolului la nivel național. În perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2022, au fost înregistrați 1.294 de șoferi depistați sub influența substanțelor psihoactive, iar 13.509 de conducători auto au fost depistați sub influența alcoolului.

Proiectul de lege propune modificări ale Codului Rutier pentru a impune consecințe mai grave pentru cei găsiți vinovați de accidente mortale sub influența substanțelor interzise. În cazul în care proiectul va fi adoptat de Camera Deputaților, șoferilor vinovați li se va retrage dreptul de a conduce vehicule pe viață.

Această inițiativă legislativă se alătură eforturilor legislative anterioare pentru a asigura siguranța în trafic și pentru a descuraja conduita periculoasă a șoferilor sub influența substanțelor interzise. Proiectul va intra în dezbaterea Camerei Deputaților, care va decide asupra adoptării și implementării acestor schimbări semnificative în legislația rutieră.