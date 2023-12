Turcii de la Alsim Alarko au început cu tergiversări și amânări lucrările la magistrala de metrou M6

Ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Sorin Grindeanu, a făcut azi un anunț oarecum surprinzător privind lucrările la magistrala de metrou M6, din care reiese clar că îi scuză pe turcii de la Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.S, cărora le-a fost încredințat acest contract încă de anul trecut.

Sorin Grindeanu, lobbyist-ul de serviciu al turcilor de la Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.S

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat, azi, la Cheţani, că săptămâna viitoare va fi dat ordinul de începere a lucrărilor la magistrala de metrou M6, ce va face legătura cu Aeroportul Internaţional „Henri Coandă”. „Să ştiţi că săptămâna viitoare se va da ordinul de începere la metrou, la M6, legătura cu aeroportul. N-avem cum să nu marcăm acest moment, mai ales că în 2021 au fost nişte momente nu simple pentru acest proiect, pentru că în acea perioadă s-a considerat necesar să se renunţe. Efectiv s-a abandonat acest proiect”, a spus ministrul Sorin Grindeanu. Numai că, afirmația lui Sorin Grindeanu este falsă și ascunde o tentativă de mușamalizare a tergiversării lucrărilor de către firma care și-a adjudecat contractul. Trebuie precizat că în martie 2022 a fost semnat, atenție, contractul pentru proiectarea și execuția lucrărilor structurilor de rezistență, doar pentru primul tronson de șase stații al Magistralei M6 de metrou, de la 1 Mai la stația Tokyo (complex comercial Băneasa). Constructorul desemnat de conducerea Metrorex în martie 2022, deci pe mandatul lui Sorin Grindeanu, este Asocierea Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.S. – MAKYOL Insaat Sanayi Turizm ve Ticaret A.S. Valoarea contractului este de 1.200.850.000,00 lei, fără TVA, adică vreo 245.000.000 de euro, și este finanțat din fonduri europene nerambursabile și buget de stat. Termenul de execuție a lucrărilor era, în martie 2022, de 4 ani (48 de luni), dar a trecut mai bine de un an și jumătate și cele două firme turcești n-au făcut nicio mișcare. Ba mai mult, potrivit informațiilor noastre, Metrorex a dat și un avans de 50.000.000 de lei către liderului de asociere, adică către Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.S.

Începe organizarea de șantier, iar lucrările la tunel mai la…vară

Dar, atenție, contractul la care a făcut referire Grindeanu vizează doar proiectarea și execuția structurilor de rezistență pentru șase stații de metrou. Practic, de săptămâna viitoare începe organizare de șantier și nici vorbă de demararea lucrărilor propriu zise la cele șase stații de metrou. Sunt doar lucrări premergătoare lucrărilor propriu zise, iar până în vară se tot pregătește terenul pentru introducere în subteran a utilajelor de forare și săpare, adică a celebrelor cârtițe care fac galeriile tunelului. Dar până acolo este cale lungă. Însă, este vorba doar de lucrări ce vizează structura celor șase stații de metrou, dar, atenție, pentru finalizarea efectivă a lucrărilor mai e nevoie ca Metrorex să semneze și alte contracte pentru echipamente, calea de rulare, finisaje și trenuri.

Rețeta Grindeanu: Lucrări întârziate, dar decontate

Lobby-ul făcut azi de ministrul Sorin Grindeanu pentru asocierea turcească unde lider este Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.S este oarecum surprinzătoare și ar trebui să dea de gândit celor de la DNA sau Parchetul General, dacă ținem cont că au întârziat începerea lucrărilor cu un an și jumătate și au primit și un avans de 50.000.000 de lei. În plus, este arhicunoscut că turcii de la Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.S au întârziat cu vreo 10 luni finalizarea lucrărilor pe cele două loturi de pe A0 Sud Sud, și, colac peste pupăză, au efectuat și lucrări de proastă calitate (Dezastru previzibil al turcilor de la Alsim Alarko pe Centura Capitalei). Dar, cu toate aceste tergiversări și amânări, turcii Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.S nu sunt penalizați. Dacă era un contructor român cu siguranță era zburat după prima lună de întârzire. De ce oare turcii de la Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.S beneficiază de prelungiri preferențiale, fără penalități? Oare de ce, domnule ministru Sorin Grindeanu?